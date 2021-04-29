福島核廢水：中國外交部發言人趙立堅發浮世繪改圖，日本外相「嚴正抗議」

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圖像來源，Weibo @一個熱愛學習的男孩 圖像加註文字， 這張改編的諷刺插圖由中國網友創作。

曾因發佈挑釁性的推文而令國際外交界驚訝的中國外交部發言人趙立堅，近日又因主動發佈針對日本的爭議推文，引發日本社會強烈反彈。

趙立堅在個人推特賬戶發佈一張修改自日本標誌性浮世繪版畫《神奈川衝浪裏》的諷刺插圖，批評日本將核廢水排入海中的決定。招致日本方面抗議並要求其刪帖。 而趙立堅昨日再次發言指責是日本「錯誤在先」。

本月早些時候，日本表示將把福島核電站受損核反應堆囤積的百萬噸廢水排放到海里，這激怒了中國和韓國等鄰國。中國政府表示，該計劃「極其不負責任」。

周一（4月26日），趙立堅發佈的圖片，是一張明顯的修改諷刺畫，其原作是19世紀日本浮世繪畫家葛飾北齋創作的名畫《神奈川衝浪裏》 。圖中，兩名身穿橙色防輻射服的人從船上向海里傾倒綠色的核廢水。

原畫背景中的富士山被核電站的冷卻塔所取代，而天上的雲朵也變成十字架的圖案。

在這張據稱由中國插畫師創作的圖片左上角，原畫的標題被改為《神奈氚衝浪裏》。中國媒體稱，這一諷刺作品是大連市90後插畫師王先生在日本名畫基礎上進行二次創作而來。

氚是一種氫的放射性同位素，一般存在於核反應之後。日本福島第一核電站在2011年的大地震引發的海嘯中發生了堆芯熔毀事故，同時也產生了被高濃度放射性物質污染的水。儘管經過淨化和稀釋，但廢水中仍含有氚，批評者擔憂這將影響海洋環境。

趙立堅還在配文中說，中國的插畫師重新創作了日本畫作《神奈川衝浪裏》，「如果原作者葛飾北齋現在還活著，他也會非常關心日本核廢水問題。」

此幅展現日本漁民頑強面對巨浪的日本浮世繪代表作原作，與其他近一百幅出自日本江戶時代及明治時代的藏品， 自3月以來一直在北京展出，據主辦方宣傳信息，其中95%的藏品屬於第一次出現在中國。

日本外務大臣茂木敏充周二（4月27日）在記者會上被問及這條推文時表示，他一般對於「發言人級別的人在推特上的推文」不會單獨回應。

但他表示，日本已提出「嚴正抗議」，並通過外交渠道尋求刪除這條推文。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《神奈川衝浪裏》是日本最具標誌性的浮世繪版畫。

「你提到的我是否會刪帖並道歉，可能你已經注意到，我已經把這個推特置頂了，」趙立堅在周三（4月28日）的發佈會上回應說。

「日方做了壞事，還不讓別人說嗎？」他說道。「插畫反映的是正當民意和正義呼聲，正是日本政府需要撤銷錯誤決定並道歉。」

日本參議院議員佐藤正久同日表態稱，以污染日本傳統文化的方式來表達對處理核污水的抗議，無論如何都是不可接受的。

新加坡《聯合早報》評論認為，在中日近期大概率還會就核廢水問題展開攻防之際，趙立堅以官方身份、再次以不嚴肅的"嘲諷漫畫外交"試圖達成外交目標，不僅事倍功半，也讓原本對日本處理核廢水方式提出的合理質疑，在外交口水戰中失焦。

評論稱，一旦成為常態，這個做法可能「繼續扯中國外交工作的後腿」，反而把對華不友善的國家「凝聚起來」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC紀錄片：日本福島核事故十週年

這場新的外交風波在中日兩國國內都引發很多網友關注。在日本論壇「5ch」上，很多日本網友對此表示憤怒。

「國際原子能機構已經證明了排放的合法性，因此沒有理由批評日本……一個官方的國家發言人去詆譭或造謠太幼稚了，」一名日本網友說。

但在中國社交媒體微博上，趙立堅的舉動受到了幾乎一邊倒的支持。

「日本這種事都敢做，卻不讓別人說，這就是它們所謂的言論自由？」一名網友說道。

還有中國網友諷刺道：「好氣人哦你說怎麼辦呢，除了給堅哥點讚點讚還是點讚。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本福島核電站的核污水儲存罐將在2022年用完，如何處置這100多萬噸污水成為日本內外關注的重大問題。

「戰狼」外交官

2020年2月上任中國外交部發言人的趙立堅被外界稱為「戰狼」外交官，和此前常常照本宣科的中國外交官形象不同，他曾多次因強硬和出格的言論引發爭議。

他還號召網友轉發加拿大一家研究機構的陰謀論文章。該文章指，新冠病毒原始來源可能是美國的一家軍事實驗室。

他的推文發佈後被中國媒體廣泛報道，並在社交媒體上熱傳。美國國務院對此提出「嚴正交涉」，並召見了中國駐美大使。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 趙立堅去年開始擔任中國外交部發言人。

在圖片中，一名微笑的澳大利亞士兵拿著血淋灕的刀指著一名阿富汗孩子的喉嚨。澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）很快便公開批評趙立堅的行為，並要求中國政府道歉。

中日關係的變化

在中國近年與美國、英國、澳大利亞等西方多國產生外交紛爭之際，中日關係相對穩定。2018年，在中美貿易戰的陰影下，時任首相安倍晉三訪華，這是日本首相時隔七年首次訪問中國。

但氛圍正在變化。在菅義偉出任日本首相以來，中日之間的摩擦再次被擺上台面，日本政界對就人權問題向中國施壓的聲音也不斷變強。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中日關係在最近幾年來發生過多次巨大變化。

本月初，中國外交部長王毅與日本外相茂木敏充進行通話。日本外務省稱，茂木敏充就中國海警局船隻「多次駛入尖閣諸島周邊日本領海」和南海問題表達了「嚴重關切」。茂木敏充還罕見地對新疆、香港等人權議題表達強烈關切。

在日本宣佈將傾倒福島核廢水的決定後，中日關係進一步惡化。中國外交部本月中旬召見日本大使提出「嚴正交涉」。