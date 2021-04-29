拜登國會演說：印太戰略部署「如同歐洲的北約」

4 小时前

圖像來源，Getty Images

拜登在談話中強調，美國已開始扭轉之前「陷入危機的國家」之頹勢。拜登稱他上任後面對了包括一世紀來最嚴重的疫情大流行、大蕭條以來最嚴峻的經濟危機以及美國內戰以來對民主最嚴重的襲擊。

除了誓言整頓美國經濟，拜登對中國的評論在今天的談話中格外引起矚目。他稱美國樂見與中國競爭，但不希望有所衝突。

在這場演說中，拜登沒有提及台灣，新疆以及香港問題。

中國議題

在這場一小時多的國會談話中，拜登在提到美國的競爭力的時候，提及中國國家主席習近平。他將習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）相提並論，稱他們都支持專制。他評價習近平「拼了命」（deadly earnest）要讓中國成為世上最亮眼與最重要的國家。

他說，習近平和當今其他專制獨裁者都認為民主制度無法與專制政權競爭：「我也向習近平說過，我們會在印太地區維持強大的軍事存在，就如同在北約組織在歐洲，這不會挑起衝突，而是防範衝突。」

拜登總結與中國的關係稱，美國歡迎中國競爭，但不樂見衝突：「我看見美中競爭激烈。中國的目標是成為領先、最強大及最富裕的國家。但在我治理下，這情況不會發生，因為美國會繼續發展壯大。」

圖像來源，Pool 圖像加註文字， 拜登判斷，中國的目標是成為領先、最強大及最富裕的國家。

北京回應：不要有酸葡萄心理

針對拜登的談話，中國外交部發言人汪文斌在今日的例行記者會上抨擊，美國近年來以冷戰思維，動輒打擊中國及其他國家，進行商業制裁等等，破壞國際秩序。

汪文斌說，「美國今天要求別人遵守規則，但自己卻偏偏違反規則，明顯是說一套、做一套……希望美國對中國不要有酸葡萄心理，以更平和理性的心態看待中國的發展，表現出大國應有的樣子。」

回應拜登提到的中美競爭關係，汪文斌稱「合作應該是中美關係的主流」，中美存在競爭亦是正常，「但這種競爭應該是你爭我趕的田徑賽，而不是你死我活的決鬥賽。」

老調重彈？

事實上，在這場演說中，拜登並未在意識形態上與中國針鋒相對，而是借著美國將來如何處理全球氣候變遷，經濟以及科技議題，提到了中國。

國立澳洲大學（ANU）講師宋文笛向BBC中文說，拜登此次國會談話，兩個中心思想是「符合中產階級利益的外交政策」，以及「美國價值」 ，對於中國部分，依然是兩個老調重彈。即：「從實力佔優勢的位置同中國交往」 ，以及結合價值觀相近的民主盟友「從世界走向中國」。這兩個方針是拜登目前為止的中國政策核心，在此次國會談話中再次強調。

但宋文笛也強調，拜登「回到亞洲」的印太戰略並不模糊。他評價，此次談話顯示，美國的價值是「西方集體」必須維持強大的軍事布署於印太區域，就如同北約同盟在歐洲一樣，「如此操作並非為備戰，而是建構強大的嚇阻力，方可避戰。」

對俄談話

除了談到中國，拜登也提到俄羅斯總統普京。

他明確表示，美國不尋求雙方衝突升溫，但俄羅斯之所作所為也會有其後果。「我已和普京總統明白表示過，儘管我們不尋求升級衝突，但他們（俄羅斯）的行為會有其後果。我也以直接且合適的方式回應俄羅斯介入美國總統大選以及駭客攻擊商界、政府之行為。」