BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
美國總統拜登的首個100天
你的器材不支持播放多媒體材料
美國總統拜登的首個100天
1 小时前
在總統就職百天后對其表現進行評價，是美國政治的一項傳統。周四（4月29日）是拜登上任的第一百天，一起來看看迄今為止他在部分關鍵議題上的表現如何。
熱播
3:00
視頻,
印度疫情：得不到氧氣的病人「像動物般死去」
, 節目全長 3,00
2021年4月26日
1:19
視頻,
印度第二波新冠疫情爆發為何值得全球擔憂
, 節目全長 1,19
2021年4月28日
3:31
視頻,
新冠疫情：醫院不堪重負外界生活如常，印度如何成為全球最嚴重疫區
, 節目全長 3,31
2021年4月20日
2:54
視頻,
奧斯卡：示威紀錄片《不割席》入圍，香港不播頒獎儀式
, 節目全長 2,54
2021年4月23日
13:43
視頻,
BBC《新聞之夜》：羅冠聰激辯高志凱，互斥「逃犯」、「喉舌」
, 節目全長 13,43
2021年4月22日
3:18
視頻,
中國加緊新冠疫苗接種動員 普通民眾怎麼看
, 節目全長 3,18
2021年4月27日
1:47
視頻,
「深度仿冒」情色視頻崛起 製作幾乎零成本
, 節目全長 1,47
2018年7月20日
2:18
視頻,
奧斯卡：《少年的你》獲提名 導演曾國祥說「香港電影沒有死」
, 節目全長 2,18
2021年4月21日
4:21
視頻,
寶刀未老：北京大爺自行車棚練健美，肌肉不輸年輕人
, 節目全長 4,21
2021年4月26日
2:11
視頻,
肺炎疫情：喝牛尿防新冠？印度有人親身嘗試
, 節目全長 2,11
2020年3月20日