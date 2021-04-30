新冠疫情：巴西死亡數突破40萬，高官「炮轟」中國疫苗的背後

56 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 對巴西來講，好消息是最近14天的平均死亡數比高峰期有所下降。

巴西新冠死亡人數已超過40萬，是成為世界上新冠導致死亡人數第二高的國家。該國也因疫情嚴峻成為目前除印度外另一世界關注的焦點。

除了疫情告急外，近期巴西高官炮轟中國疫苗不如歐美疫苗有效，並稱「中國發明新冠病毒」，引發中方不滿。這為兩國原本的緊密聯繫蒙上陰影。本次疫情中，巴西成為中國疫苗海外試驗基地，中國則為巴西提供最多的疫苗供給。

爭議焦點：接種了科興疫苗的巴西高官

4月27日，巴西經濟部長格德斯在巴西衛生委員會會議中宣稱：「中國人髮明瞭新冠病毒，他們疫苗不如美國的有效，美國人在研究方面已投資100年，輝瑞（Pfizer）疫苗比其他的更好。」

巴西目前有四款疫苗供民眾接種，其中包括中國科興疫苗、輝瑞疫苗、阿斯利康疫苗和強生疫苗。

圖像來源，EPA/WU HONG 圖像加註文字， CoronaVac疫苗由北京科興生物與布坦坦研究所共同研發。

據當地媒體報道，格德斯當時並不知道該會議正通過社交媒體直播。會議結束後，巴西衛生部立刻將影片從官網撤下。而格德斯本人在3月27日接種了中國的科興（Sinovac）疫苗。

中國駐巴西使館發言人4月29日回應稱，「在中國竭盡全力、克服困難向巴西提供疫苗和疫苗原液的情況下，巴政府高級官員發表這樣的言論有悖於雙方為雙邊合作創造良好氣氛的意願，違背事實。中方對此表示不滿。」

對於病毒溯源問題，中方稱「病毒溯源是科學問題，應由全球科學家合作開展研究。自疫情發生以來，中國一直公開透明地發佈信息，支持各國科學家開展病毒源頭和傳播途徑的科學研究，已兩次邀請世衛專家赴華開展溯源研究，並已公布了有關研究結論。各方都應尊重科學，尊重科學家的意見和結論。 「

中方在聲明中提到，中國是向國際社會，包括向巴西提供疫苗或疫苗原液最多的國家。巴西於2021年年初與中國簽訂協議，購買一億劑科興疫苗。

中國疫情受控較早，在中國國內缺乏臨牀條件時將試驗轉為在巴西進行。2020年7月21日至12月16日，中國科興疫苗的臨牀試驗在巴西進行。巴西一家實驗所於4月11日公布的中國科興疫苗三期臨牀試驗數據表明，該疫苗對含不需就醫的輕症病例在內的所有新冠病例的保護效力為50.7%，對有明顯症狀且需就醫的新冠病例的保護效力為83.7%。

科興疫苗的50.7%有效力剛好踩線世界衛生組織的審批及格線。 世衛也將於5月3日對該疫苗進行審核以決定是否推薦供緊急使用。

巴西疫情有多嚴重

圖像來源，Reuters

巴西官員炮轟中國疫苗效率低的背後，還有巴西國內疫情死亡人數再創新高的不爭事實。巴西因新冠死亡人數已超過40萬，死亡人數居全球第二。巴西最近14天的平均死亡人數和確診病例數仍然很高，但已出現輕微下降。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）經常公開反對封鎖、戴口罩等措施，並曾為未經證實的藥物治療辯護。他正面臨廣泛批評，其支持率急劇下降。

更具傳播性的病毒變體和缺乏協調的防疫措施助長疫情的爆發。巴西各州和各市實施限制措施後，包括衛生系統處於崩潰邊緣的許多地區的情況得到改善，但這些限制措施已在放寬。

據衛生機構Fiocruz稱，三分之一以上州的重症監護室牀位佔用率仍在90%或以上，該機構稱情況仍然 "危急"。

巴西在3月和4月之間的短短37天內記錄了10萬例死亡，這兩個月是該國最糟糕的月份。自新冠大流行爆發以來，巴西已有超過1450萬確診病例。

同時由於疫苗短缺，一些城市不得不暫時停止疫苗接種計劃。根據 "我們的數據世界 "追蹤數據，巴西2.12億人口中約有13%至少接種一劑疫苗。

分析：巴西總統的支持率隨死亡人數增加而下降

馬克·洛文（Mark Lowen），BBC記者發自聖保羅

圖像來源，Reuters

這是一個可怕的數字，如果當時能更快地購買疫苗並實行封鎖，巴西的死亡人數可能不會達到這個數字。但是總統博爾索納羅一直不願採取抗疫行動。所以巴西現在正在哀悼40多萬名死者。

只有約13%的巴西人接種了一劑疫苗，6%的人口接種兩劑疫苗：採購緩慢是參議院調查的問題之一，因為巴西政府去年拒絶輝瑞公司提供的數千萬支疫苗。議會可能會建議對總統進行彈劾，甚至是提出刑事指控。

博爾索納羅一如既往地牛氣衝天，威脅說要派軍隊來阻止各州的封鎖。他的支持者聲稱，政府不可能更早地購買疫苗，因為它正在等待巴西衛生監管機構的批准。

新冠大流行加劇巴西的政治分化。博爾索納羅正利用他的保守派支持基礎。但民意調查顯示，隨著巴西繼續計算其死亡人數，這一基礎正在縮小。

調查可能會增加對總統進行彈劾的呼聲，儘管分析家們說這不太可能發生。但訴訟程序和可能的披露會對博爾索納羅造成嚴重損害，他幾乎肯定尋求明年競選連任。