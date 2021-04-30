以色列篝火節活動發生踩踏意外 最少44人死亡

1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 事故發生後現場十分混亂

以色列一個宗教活動發生踩踏意外，目前已經造成最少44人死亡，另外有38人情況危殆。救援行動仍然進行中。以色列總理內塔尼亞胡形容事件是「嚴重災難」。

事故發生在以色列東北部城市梅龍（Meron） ，民眾周四（4月29日）慶祝當地傳統節日篝火節。這是當地自新冠肺炎疫情開始以來，最大型的宗教活動，有上千人參加。有目擊者形容事故發生很突然，一些人跌倒，之後就互相踏在其他人身上。

救援人員將遇難者的遺體暫時放在地上，以反光布掩蓋，同時將傷者撤離現場。救援部門又在社交網站發文，表示他們不會放棄搜救工作，直至最後一名傷者離開現場。

網絡上的片段也顯示有上千名參加者密麻麻地擁擠在看台上，意外發生後就爭相走避。當地媒體最初報道指，事故是因為觀眾看台倒塌導致，但救援部門澄清看台倒塌是踩踏意外造成，並不是事故原因。

以色列《國土報》（Haaretz）引述警方消息人士指出，一些參加儀式的人在梯級上滑倒，連帶令其他人跌倒，最終造成事故。

另一名目擊者說他最初以為是炸彈襲擊，之後就聽到廣播呼籲民眾疏散。他接受當地電視台訪問時又說，沒有人會想過可以發生這樣的事情，形容意外令「慶祝活動變成悼念」。