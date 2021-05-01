印度疫情、拜登上任100天、華人導演趙婷創奧斯卡歷史與本周其他重要故事

45 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氧氣短缺導致很多人死亡，他們原本可能獲救。

4月最後一周，印度疫情大爆發，讓全世界揪心；美國總統拜登上任已過100天，他在國會演說中針對中國的評論引發關注；被外界稱為「戰狼外交官」的中國外交部發言人趙立堅近日又因主動發佈針對日本的推文引爭議。 奧斯卡金像獎宣佈獲獎名單，趙婷創歷史，成為首位獲奧斯卡的華人導演，但其獲獎消息在中國受到審查。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 新德里的一些醫院已經不能接受新的新冠感染者。

1. 印度疫情大爆發

周一（4月26日）印度連續第五天錄得全球單日確診病例的新高。

自4月17日以來，印度每天的確診病例已超過20萬例，這遠超過去年9月每天9.3萬例的高峰。

死亡人數也在增加。截至4月25日的一周內，平均每天有2336名印度人死亡，是第一波高峰期時的兩倍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登

2. 拜登上任100天

4月29日是美國總統拜登上任100天的日子。三項美國民意調查近日顯示，大部分民眾對拜登在這一時期的施政表示滿意。拜登在民調上的表現遠高於上一任總統特朗普，但低於前總統奧巴馬（Barack Obama）和小布什（George W. Bush）同期表現。

與美國國內事務相比，拜登的對外政策並不是其上任100天的優先考慮。不過，國際局勢帶來的挑戰日益迫近，尤其是與中國的關係趨緊，這是其政府以後不得不面對的問題。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本福島核電站的核污水儲存罐將在2022年用完，如何處置這100多萬噸污水成為日本內外關注的重大問題。

3 福島核廢水爭議

曾因發佈挑釁性的推文而令國際外交界驚訝的中國外交部發言人趙立堅，近日又因發佈針對日本的推文，引發爭議。

趙立堅在個人推特賬戶發佈一張修改自日本標誌性浮世繪版畫《神奈川衝浪裏》的諷刺插圖，批評日本將核廢水排入海中的決定。此舉招致日方抗議及刪帖要求。 而趙立堅昨日再次發言指責是日本「錯誤在先」。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 遼寧號目前在台灣以南的巴士海峽，進行艦載機飛行訓練。

4. 美國海軍戰艦「闖入」中國航空母艦「遼寧」號編隊？專家意見兩極

中國航空母艦「遼寧」號戰鬥群繼續在東海演習之際，有追蹤全球各國軍艦的社交網站帳戶發佈衛星圖片，顯示一艘美國軍艦混在遼寧號戰鬥群之中航行，引發網友熱議。

圖像來源，AMPAS/Reuters

5. 2021奧斯卡金像獎

趙婷（Chloe Zhao）奪得2021年奧斯卡電影像獎（The Academy Awards）最佳導演獎，成為首位獲此殊榮的亞裔女性。