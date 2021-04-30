印度新冠疫情：死亡人數劇增，首都德里火化場地急缺

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度政府面對排山倒海的批評，但對自己的應對措施進行了辯護。

印度首都德里的警方向市政當局提出請求，將更多的區域列為火葬場地。

印度正受到第二波新冠疫情侵襲，多地疫情蔓延勢頭迅猛，令醫院、太平間和火葬場不堪重負。

在周四（4月29日），印度錄得386452宗新冠病毒新增確診病例，再創該國單日新增病例紀錄，全國感染總數超過1800萬。

當天新增死亡人數約3500。單在德里，周四的新冠病毒新增死亡病例就接近400宗，是疫情以來印度首都單日死亡病例的最高紀錄。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 印度疫情嚴峻 火葬場不停運作 民眾為至親排隊等氧氣保命

由於該城市的新冠病毒死亡人數劇增，同時處理遺體的空間不足，有警察表示，人們被迫要在非新冠疫情專屬的火葬場去火化親人的遺體。

「這就是我們提出應該設立更多火葬場的原因，」新德里電視台（NDTV）新聞頻道引述德里一名高級警官說。

氧氣、藥物和醫院牀位繼續嚴重短缺，很多人在社交媒體請求為他們的家人尋找這些資源。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 德里在第二波疫情下再度封城，但無數患者與家屬不得不走上街頭，渴求吸上一口氧氣。

由於允許選舉集會和宗教儀式繼續進行，印度中央政府對疫情的處置正面臨著越來越多的批評。

不過，印度衛生部長在周四為政府的做法辯護，表示印度的新冠病毒致死率是全球最低，並指氧氣供應「適度」。

哈什·瓦爾丹（Harsh Vardhan）向印度的亞洲國際新聞社（ANI）表示，印度現在正得到來自多方源頭的氧氣供應，包括來自國外，低溫貯存罐也正在凖備。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氧氣與醫院牀位仍然處於供應不足的狀態，人們要在網上為患病的親人尋找這些資源。

專家表示，封鎖令和疫苗接種是唯一出路。

周六，印度全國18歲以上的人士將會有資格接種疫苗。雖然印度是全世界最大的疫苗生產地，但是預計疫苗存量仍然不足以為合資格的8億人接種。

印度多個邦已經報告，疫苗存量短缺。

在人口超過2000萬的印度第一大城市孟買，公民組織發表聲明指，三天前因為「可使用的疫苗耗盡」而暫停接種。

孟買的市政專員阿什維尼·比德（Ashwini Bhide）在推特（Twitter）發帖稱，該城市將會把目前庫存的疫苗保留給45歲以上人士。