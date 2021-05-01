印度新冠確診單日過40萬再破紀錄，澳洲禁止公民從當地返國引發爭議

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度新冠疫情繼續惡化，過去24小時錄得超過40萬宗確診，打破各國單日新增確診紀錄。

印度新冠疫情繼續惡化，過去24小時錄得超過40萬宗確診，再次打破世界單日新增確診紀錄。而過去一天，印度亦有近3,500人死亡，當地醫療系統不堪重負，很多民眾找不到呼吸機和病牀。

多國禁止來自印度的航班。 澳大利亞的措施似乎最嚴格，引發爭議。該國政府宣佈， 周一(5月3日)起所有在印度和過去14日曾到訪印度的澳洲公民將被拒絶入境，違規者面臨最高五年監禁及6.6萬澳元（3.7萬英鎊）罰款， 這是首次有國家實行不作撤離反而禁止公民回國的政策。

澳洲成為首個因疫情禁止公民回國的國家

澳洲衛生部門稱有關決定是基於正在該國接受隔離的人中在印度確診者佔比高。 5月15日政府將評估該政策。衛生部長格雷格‧亨特（Greg Hunt）強調，政府並非輕易制定相關措施，而是要保障澳洲公共衛生及隔離系統，確保隔離措施可應付足夠確診患者。

目前在印度估計約有9,000名澳洲公民，當中600人為弱勢人士。澳洲衛生部稱，已同意向印度發送緊急醫療物資，包括呼吸機和個人保護裝備：「我們的心與印度人民和在印的澳洲公民社區在一起。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳洲全面禁止曾到印度的公民入境。

本周較早前，澳洲跟隨美、加等多個國家，禁止來自印度的航班，現在再因應印度疫情把公民入境列為違法行為引發爭議，國內有聲音認為，澳洲政府應該是盡快幫澳洲公民撤離回家，而非禁絶他們入境。

當地一名醫生及衛生事務評論員維亞姆‧沙瑪（Vyom Sharmer）接受澳洲電視台訪問時稱，政府此舉與在印度的澳洲公民面對的威脅不成比例：「我們的家人在印度可以說正瀕臨死亡，現在連救他們出來的途徑也徹底沒了，這是遺棄啊。」

BBC記者法蘭西斯‧毛（Frances Mao） 表示，每一本澳洲護照的封面的背面都有文字稱，公民在國外遇到有需要時，會受到保護和援助，回國應是公民基本權利，而這權利亦是在國際人權法之下，但問題是現在身在海外的澳洲公民難以在澳洲法庭爭辯一條聯合國的條約，而公民權利及其他多方面的自由，也不在法律底下，澳洲是少數西方國家欠缺人權憲章或是在憲法定明確保障。

法蘭西斯‧毛指出，在緊急情況下，政府可以一夜之間把某些行為列為刑事犯罪，政府在去年疫情最嚴重時加強了其《生物安全法》，賦予衛生部長可繞過國會的無條件權力，「要透過法律挑戰這兩周禁令需要時間和面對高成本，公眾的不滿和施壓可以是唯一有效解決方法。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度各地出現排隊打疫苗的人龍。

印度疫苗短缺

而在印度，國家因應第二波嚴峻的疫情，開始為18歲以上成年人接種疫苗的計劃。但多個地區因為沒有足夠疫苗而無法推進。

印度國內使用兩款疫苗，分別是牛津的阿斯利康以及印度巴拉特生物技術公司製造的國產滅活疫苗。印度血清研究所（Serum Institute of India）本是全球最大疫苗製造商，原本希望在7月前為當地2.5億人接種疫苗，甚至參與世界衛生組織牽頭的計劃，對外輸出疫苗。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 德里在第二波疫情下再度封城，但無數患者與家屬不得不走上街頭，渴求吸上一口氧氣。

從1月中開始，印度為45歲或以上的成年人打針，在4月初，當局曾宣佈印度是打疫苗最快的國家，在85日內使用了1億劑疫苗，快過美國的89日和中國的102日。但事實上，對比全國14億人口，只有2600萬人完全接種，另外1.24億人接種了第一劑疫苗。

但隨著4月中開始的第二波疫情急速惡化，疫苗需求上升，印度政府希望提高疫苗接種率，在5月1日起把疫苗計劃擴大至18歲以上成年人，即多了6億人符合接種資格。

為此，莫迪政府決定暫緩對外輸出疫苗。 即便這樣，多地仍然出現更嚴重的疫苗短缺。德里首席部長阿文德‧基裏瓦爾（Arvind Kejriwal）呼籲民眾停止排隊打針，因為當地並未收到疫苗，但他希望盡快得到疫苗再為民眾接種。印度中央邦則表示，暫時無法跟隨聯邦政府將疫苗接種計劃覆蓋更廣人群。而疫情嚴重的馬哈拉施特拉邦亦表示，由於當地只有少量疫苗存貨，亦不會展開大型疫苗計劃。有醫療專家呼籲要優先把疫苗給予疫情最嚴重的邦州，把每日300萬劑的目標提升到1000萬劑。