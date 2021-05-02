新疆問題與中非關係：非洲國家為何在人權問題上支持中國

狄更斯·奧列威（Dickens Olewe）

BBC新聞網記者

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 非洲國家沒有加入譴責中國在新疆、香港及西藏侵犯人權行為的聯合聲明。

在多國向中國對新疆維吾爾族穆斯林人口的對待方式提出批評時，非洲國家並未參與其中。

事實上，許多非洲外交官最近出席了在北京舉行的一場活動，期間他們對中國在新疆的政策表示讚賞。

至少一百萬維吾爾族人據信被關押在新疆一個龐大的拘押營網絡中。中國因此面臨強迫勞動、強迫絶育、酷刑及種族滅絶等多項指控，中國對這些均予以否認。

中國政府為拘押營辯護稱，它們是為打擊恐怖主義及宗教極端主義而設立的職業「再教育中心」。

「一些西方勢力大肆宣言所謂涉疆問題，實際上是在對中國進行無端攻擊以服務其不可告人的目的，」在3月舉行的「非洲駐華大使眼中的新疆」活動上，布基納法索（Burkina Faso）駐華大使阿達馬·孔波雷（Adama Compaoré）被報道曾做出這樣的表述。

蘇丹（Sudan）及剛果共和國（Congo-Brazzaville）也派大使出席了這場活動。媒體報道稱，剛果共和國大使達尼埃爾·奧瓦薩（Daniel Owassa）期間表示，他支持中國所稱的在新疆推行的一系列反恐措施，還說他欣賞「新疆近年來在多個領域取得的巨大發展」。

「人權觀察」（Human Rights Watch）組織表示，這場活動是非洲在一項全球關注的關鍵議題上保持沉默的例證。

「（這）可能是例行的外交工作，但非洲政府願意在北京對權益的打壓上保持沉默，這會帶來更具體的影響，」人權觀察非洲倡議主管南圖亞（ Carine Kaneza Nantulya）在一份聲明中表示。

「非洲各國自身往往理直氣壯地抗議其他國家漠視他們的苦難，為受苦的人群爭取全球聲援，」她還表示。

代際轉變？

但全球治理研究院（Global Governance Institute）非常駐研究員奧托博（Ejeviome Otobo）表示，非洲國家領導人與中國在三個主要方面建立了一項共識：人權、經濟利益及不干涉內政。

非洲國家在很大程度上親中的立場使得非洲在人權問題上與西方的對抗性與日俱增。

2020年6月，聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）在日內瓦舉行了一場投票，主題是引起爭議的香港國安法。這部法律對政治性異見施加嚴酷懲罰，實際上終止了香港的自治。在這場投票中，25個非洲國家支持中國當局，這是五大洲內最大的團體。

同年10月，在西方國家參與的一份嚴厲譴責中國在新疆、香港、西藏侵犯人權行為的聯合聲明中，沒有一個非洲國家參與聯署。

「人權觀察」組織指責非洲國家領導人稱，他們以其他全球關切問題為代價，將來自中國的經濟利益放在首位。

而「中非項目」（China Africa Project）共同創始人埃里克·奧蘭德（Eric Olander）表示，對於非洲領導人來說，不與北京敵對「是一個更為重要許多的外交政策重點」。

「這些批評人士似乎不理解的一點是，對於貧窮的發展中國家，他們中的許多還背負著北京的重債，並依賴中國進行大部分貿易，他們無力承受惹怒中國可能引發的反彈，」他向BBC表示。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 每隔三年，中國便會舉行一場與非洲領導人之間的峰會。

已經建立數十年的中非關係是另一重要因素。1970年，非洲國家在美國反對下幫助中國重返聯合國上發揮重要作用，這使得中非之間的關係得到加強。

「從那時起這一關係就一直在強化，」肯尼亞的中非關係專家克利夫·姆博亞（Cliff Mboya）告訴BBC。

「30年來，中國已經把每年新年外長訪問非洲變成一項傳統，這不僅有象徵意義，也是他們在投資於一份長期關係的信號，這收獲了非洲人的許多好感。」

年輕一代的非洲人可能沒有這麼被中國打動。根據民調機構「非洲晴雨表」（Afrobarometer）最近發佈的一項研究，非洲年輕人對美國及其發展模式具有壓倒性的積極看法。

但年長一代及政府領袖們的想法不同。他們為基礎設施建設資金轉向中國的決定（尤其是在過去20年間）用大規模的道路、橋樑、鐵路、港口及互聯網基礎設施轉變了非洲大陸的版圖，確保了非洲在數字經濟中不會被拋棄。

奧托博表示，其中一些項目是中國「一帶一路」倡議的一部分。這一計劃資金規模達數百億以上，有46個非洲國家已經簽名參與。

「西方的等量項目在哪裏？」他問道。他還表示，中國的資金規模很難匹敵。

今年晚些時候，三年一度的高級別活動中非合作論壇（FOCAC）即將在塞內加爾（Senegal）舉行，屆時債務紓困及獲取新冠疫苗可能將成為重點話題。

疫苗外交

疫情出現以來，中國國旗在非洲各大機場已經成為常見的景象，這意味著一系列重要捐助物資的抵達，比如個人防護設備（PPE）及最近中國製造的疫苗。

中國所謂的疫苗外交如今已經觸及13個非洲國家，這些國家或是購買了中國的疫苗，或是接受其捐贈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 津巴布韋是使用中國製造疫苗的12個國家之一。

相比之下，除了全球疫苗倡議Covax項目之外，非洲國家沒有收到來自英國或美國的直接支持，而Covax也受到中國的支持。Covax至今已經在41個非洲國家交付1800萬劑疫苗。

在各個大國之間，正在進行著一場利用新冠疫苗作為爭奪全球影響力工具的競賽。

今年3月，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）曾敦促發展中國家，等待「優質」疫苗，而非來自中國或俄羅斯的疫苗。

新任美國國務卿布林肯（Antony Blinken）最近向一眾非洲學生表示，目前的情形並非是一場競賽。「我們不是在要求任何人在美國或中國之間做出選擇，但我想要鼓勵你們問出那些很難回答的問題，挖掘表面以下的東西，要求透明度，做出明智的選擇。」

圖像來源，BBC/Peter Njoroge 圖像加註文字， 四車道的內羅畢高速公路長17英里，是肯尼亞許多由中國資助的項目之一。

西方大國知道，他們無法在貸款及基礎設施上與中國競爭，到目前為止，他們沒有對接受中國援助或過於擁護北京的人採取反制措施。他們採取的方式是借助於口號，比如呼籲民主、要求沒有腐敗的投資。

因此，最近極不可能會有任何非洲國家願意像當年對昂山素季那樣，就維吾爾人待遇問題將中國領導人告上國際法院（International Court of Justice）。2019年，在昂山素季擔任緬甸領導人期間，岡比亞（Gambia）前司法部長因為緬甸對羅興亞穆斯林的對待方式而將緬甸政府告上位於海牙（Hague）的國際法院。