印度新冠疫情：缺氧問題進入第二周，單日死亡數屢創新高

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德里聯邦轄區連續多日沒能得到聯邦政府配給足夠液化氧供醫院搶救新冠患者。

印度2019年冠狀病毒病（COVID-19）疫情持續惡化，醫院氧氣不足問題踏入第二周。

印度衛生部星期天（5月2日）公布，過去24小時全國新增確診病例輕微回落至39萬餘例，但死亡人數為3689人，創疫情爆發以來單日新高。其中，德里國家首都轄區新增2.5萬例確診，412人死亡。

德里的醫院紛紛透過網絡等方式求救，要求供應氧氣搶救病人。

印度總理莫迪（Narendra Modi）被批評只顧為地方選舉拉票而忽略疫情，他所屬的印度人民黨（BJP）星期天在關鍵的西孟加拉邦（West Bengal）議會改選中失利。

氧氣短缺成致命因素

過去十多天，德里以至於印度各地不斷出現家屬乞求醫院收治確診親屬，或四處找尋氧氣的畫面。

德里知名的巴特拉醫院（Batra Hospital）星期六（5月1日）證實有12名新冠病毒患者因醫院氧氣用盡而不治身亡，包括一名染疫醫生。

據《印度時報》（Times of India）報道，東南部安得拉邦（Andhra Pradesh）兩家醫院共有16人因缺氧而死，屬德里市郊的哈里亞納邦古爾岡市（Gurugran, Haryana）也有六人死於缺氧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 德里在第二波疫情下再度封城，但無數患者與家屬不得不走上街頭，渴求吸上一口氧氣。

德里轄區首席部長阿爾文德·凱傑裏瓦爾（Arvind Kejriwal）多次批評聯邦政府沒能提供足夠醫用氧氣於首都地區。印度報業托拉斯（PTI）通訊社報道，中央只給德里地區配給每日490公噸氧氣，但地方政府要求供應量為976公噸。過去一周官方數字顯示，中央對德里供氧量持續短欠。

聯邦政府官員稱不存在氧氣供應短缺問題，只是運輸方面困難重重。最高法院要求聯邦政府與全國各邦政府協調，建立地方緩衝氧氣供應庫，以滿足緊急情況所需，即便供應鏈受阻也能馬上向醫院發送氧氣。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 印度二次疫情爆發為何是世界的共同煩惱？

在最高法院頒令前，總理莫迪與相關官員和專家開會，決定在制氧廠附近建立臨時新冠病人護理中心，配置「配備供氧設施的病牀」，預計數目為1萬張。

過去一個周末，德里多家醫院得透過Twitter等網絡途徑向外界求援。斯裏·拉姆·辛格醫院（Shri Ram Singh Hospital）高級管理人員高塔姆·辛格醫生（Dr Gautam Singh）是其中一人。

高塔姆·辛格醫生對BBC記者說：「一半職員每天拿著氧氣瓶到處跑，就為了找到地方充氣。」

圖像來源，Hindustan Times / Getty Images 圖像加註文字， 無數德里居民為了給氧氣瓶充氣而要排隊輪候12個小時。

辛格醫生說，他的醫院本來能提供50張新冠病毒患者病牀和16張加護病房病牀，但缺氧讓他只能把病人拒諸門外。他還因為害怕院裏病人因缺氧而死而失眠。

他說：「我該集中精神治療病人，而不是為了取得氧氣而到處跑。」

民間自救力量也顯得精疲力盡。社會活動家普納瓦拉（Tehseen Poonawala）稱，他不斷給熟人打電話，一些在首都以外的朋友急欲伸出援手，但首都情勢日趨惡劣，只能期盼政府及早介入。

「因為像我這樣的人沒有無窮無盡的資源來幫助每一位有需要的人，和每一家有需要的醫院。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一些寺廟和民間活動人士出手張羅氧氣瓶等物資，但杯水車薪。

多國施以援手

世界多國響應向印度提供緊急醫療物資，截至上星期四（4月29日），40個國家和地區的搶運物資已先後送達。

其中，數架飛機星期五（30日）把來自美國的氧氣瓶、口罩與快速測試套裝運抵印度。華盛頓此前被批評禁止向印度出口疫苗原料，限制了當地生產牛津—阿斯利康（Oxford/AstraZeneca）疫苗的能力。華府於上周撤銷該禁令。

德國星期六也將120台呼吸機（ventilator）空運到印度。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一批法國援助印度物資在巴黎夏爾·戴高樂機場裝機付運。

英國已將200台呼吸機和近500台制氧機（oxygen concentrator）運抵印度，首相約翰遜（Boris Johnson）星期天承諾於本周再運出1000台呼吸機，並稱「英國永遠會守在印度身旁」。

台灣也在星期天把150台制氧機和500支氧氣瓶空運到德里。台灣外交部聲明稱：「台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻。在這個艱難時刻，台灣與印度朋友站在一起，共同因應疫情的挑戰，並將持續提供台灣的防疫經驗、醫療物資等相關協助，希望印度早日度過難關。」

中國國家主席習近平星期五致電慰問印度總理莫迪。中國外交部發言人汪文斌稱：「據不完全統計，自4月以來，中方已累計向印出口呼吸機和制氧機26000餘台、監護儀15000餘台、醫藥材及藥品近3800噸……未來幾天，將有更多抗疫物資源源不斷發往印度，支持印度抗疫努力。」

全國性封鎖尚難實行

巴西和美國此前曾錄得單日死亡人數超過4000，印度正迫近此紀錄。

《印度快報》報道，聯邦政府的新冠疫情專責小組已多次要求莫迪政府再次實施全國封城禁足。美國國家過敏症和傳染病研究所主任安東尼·福奇醫生（Dr Anthony Fauci）星期六也公開呼籲，印度即時封城「數星期」，將有望截斷傳播鏈。

然而，莫迪把全國封城視為終極手段，聯邦政府官員也普遍擔心此舉將沉重打擊印度經濟。2020年疫情爆發之初，印度全國封城68天，導致第二季度全國工業產出同比大跌24%；數以百萬計貧困移民工人得以徒步等艱辛方式回鄉避難，依靠政府救濟過活的老幼婦孺頓失依靠。

不過，德里轄區本身已在實施封城，東部奧里薩邦（Odisha）也剛宣佈封城禁足兩周。實施了同類措施的還有西孟加拉、馬哈拉施特拉（Maharashtra）和卡納塔卡（Karnataka）。北方邦（Uttar Pradesh）等則實施了宵禁或周末禁足措施。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 封城措施讓許多移民工返鄉困難。

疫苗接種情況如何？

印度目前已對全國成年人開放接種新冠疫苗，但全國接種計劃卻沒能如期在星期六開展，理由是一些邦表示其疫苗數量不足以讓18至44歲群組接種。

印度實際上是全球新冠疫苗生產量最高國家，但卻出現內部疫苗不足，甚至要暫停牛津—阿斯利康出口，先轉供內銷。

聯邦衛生部星期天稱，全國只有近8.5萬名18至44歲群組的成年人獲接種第一針新冠疫苗。

印度目前採用英國牛津—阿斯利康疫苗（當地稱為Covishield疫苗）和國產巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）疫苗。德里聯邦政府也批准採用俄羅斯衛星五號（Sputnik V）疫苗，首批15萬劑已在星期六送抵印度。