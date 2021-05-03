BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
新冠疫情：印度病例激增的原因是變異病毒嗎？
你的器材不支持播放多媒體材料
新冠疫情：印度病例激增的原因是變異病毒嗎？
1 小时前
過去幾周，印度新冠病例急劇上升並出現病毒變異，這對全球其他地區意味著什麼？
更多相關內容
印度新冠確診單日過40萬再破紀錄，澳洲禁止公民從當地返國引發爭議
2021年5月1日
印度新冠疫情：死亡人數劇增，首都德里火化場地急缺
2021年4月30日
4:13
視頻,
印度新冠疫情第二波重創德里 首都形象蕩然無存
, 節目全長 4,13
2021年4月30日
熱播
4:13
視頻,
印度新冠疫情第二波重創德里 首都形象蕩然無存
, 節目全長 4,13
2021年4月30日
4:22
視頻,
BBC紀錄短片：跟拍一個家庭三代人 原來健康的密碼就在其中
, 節目全長 4,22
7 小时前
1:19
視頻,
印度第二波新冠疫情爆發為何值得全球擔憂
, 節目全長 1,19
2021年4月28日
3:00
視頻,
印度疫情：得不到氧氣的病人「像動物般死去」
, 節目全長 3,00
2021年4月26日
6:01
收聽,
香港的「假新聞」是真是假？
, 節目全長 6,01
2021年4月30日
16:09
視頻,
中國制裁名單上的英國人：BBC專訪阿爾頓勳爵談新疆、香港、英中關係
, 節目全長 16,09
2021年4月30日
3:31
視頻,
新冠疫情：醫院不堪重負外界生活如常，印度如何成為全球最嚴重疫區
, 節目全長 3,31
2021年4月20日
13:43
視頻,
BBC《新聞之夜》：羅冠聰激辯高志凱，互斥「逃犯」、「喉舌」
, 節目全長 13,43
2021年4月22日
2:31
視頻,
上海車展：中國電動汽車市場火爆 去年銷量已佔全球40%
, 節目全長 2,31
2021年4月21日
2:20
視頻,
比利時駐韓國大使夫人掌摑店員致其臉部紅腫 引民眾不滿
, 節目全長 2,20
2021年4月23日