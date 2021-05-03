新冠疫情：澳大利亞嚴禁在印國民回國，印度裔澳洲人面臨「種族歧視」

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞一度讓撤僑包機將國民直接送到北領地達爾文附近的霍華德泉隔離所。

印度新冠疫情嚴重，澳大利亞聲稱將對從印度回國的澳洲國民處以監禁。批評者稱這一疫情應對措施是「種族主義」，且違反人權。

從周一（5月3日）起，任何從印度回國的澳大利亞國民都將面臨罰款和最高五年的監禁。

較早前，堪培拉宣佈，禁止所有從印度起飛的航班入境，直至5月15日。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）否認這是種族主義。

「一年多以前，在我們向中國大陸關閉邊境的時候，也有人對我們作同樣的指控，」他在接受悉尼廣播電台2GB訪問時表示。

「在一場全球大流行疫情當中沒有政治或者意識形態……它與政治無關，這是一種病毒。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞已經禁止來自印度的航班入境，包括供本國國民撤離印度搭乘的航班。

當地媒體報道指，澳大利亞的這一政策是該國第一次將國民歸國的行為列為刑事犯罪。

目前估計有9000名澳大利亞人身在印度，其中600人被列為易受感染人群。

澳大利亞政府指，這項在上周六宣佈的措施是基於醫學建議，意在保護社區。新冠病毒目前在印度嚴重蔓延，該國已經連續10天單日確診數字在30萬以上。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前估計有9000名澳大利亞人身在印度，其中600人被列為易受感染人群。

官員表示，過去兩周從印度入境的人士感染率上升，引起關注。澳大利亞正在尋求新冠病毒感染「清零」，當中的一部分政策是嚴格的邊境限制措施和強制隔離檢疫。該國目前錄得新冠確診者死亡910例，遠低於大部分國家。

澳大利亞外交部長瑪麗斯·佩恩（Marise Payne）表示，隔離檢疫當中發現的57%確診個案來自印度入境的旅客，而在三月，這個比例是10%。

她表示，這對於澳大利亞的衛生和醫療服務系統來說是一個「非常、非常重大的負擔」。

對於政府將從印度入境列為犯罪的措施，批評者當中不乏醫療專家和法律團體。他們批評政府手法極端，且與衛生風險不相稱。

澳大利亞綠黨的聯邦參議員梅林·法魯奇（Mehreen Faruqi）在推特（Twitter）上發帖稱，相關措施是「絶對可怕並且有種族歧視」。

著名保守派媒體評論員安德魯·博爾特（Andrew Bolt）表示，這項政策是「刻薄無理到我不得不將其歸罪於種族主義」。

「我不相信我們會對從英格蘭等地方逃離的澳大利亞白人處於同樣的旅行禁令。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 受此禁令影響最重的可能是印度裔澳洲人。

澳大利亞前反種族歧視專員索奉馬賽恩（Tim Soutphommasane）指出，政府政策當中存在「前後不一」，指從其他國家處在疫情高峰時回國的澳大利亞人，並沒有面對同樣的禁令和犯罪刑罰措施。

「我們沒有看到這些區別對待的措施被用在……美國、英國和其他歐洲國家，即使在那些國家感染率非常高，入境風險也非常大的時候，」他向《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）表示。

「這存在不同標凖，依據是你從世界的哪個地方來。」

佔澳洲總人口2.6%的印度裔澳大利亞人社群成員，對於這項突如其來的禁令表示憤怒。有人向BBC表示，他們感覺自己像是罪犯和「二等公民」一樣被對待，而他們只不過是想逃離危險。

有法律專家提出，這項臨時禁令違反國際法。澳大利亞參與聯署的公民權利及政治權利國際公約（International Covenant on Civil and Political Rights）認可的權利當中，包括公民有權不被任意禁止回國。

澳大利亞人權委員會（The Australian Human Rights Commission）發表聲明表示：「政府必須表明，這些措施沒有歧視成分，並且是應對此次公共衛生威脅的唯一合適手段。」

隔離系統「脆弱」

印度的情況令外界再次關注到澳大利亞的隔離檢疫體系。該國自去年11月以來有十多宗感染被隔離系統遺漏。

澳大利亞成功實施了對所有國際旅客進行14天強制隔離的措施，當中大多數在酒店進行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞成功實施了對所有國際旅客進行14天強制隔離的措施，當中大多數在酒店進行。該國對每周入駐隔離酒店的國際旅客人數進行總量控制。

但是政府表示，印度陽性個案數量的飆升現在已經對其隔離系統的負荷造成威脅——隔離系統最多只能應對入境旅客當中有2%的人被感染。

該國頂尖醫學組織澳大利亞醫學協會（The Australian Medical Association）表示，需要暫停從印度入境，表明隔離系統的「脆弱」。

「我們更喜歡我們的政府將焦點集中在修補隔離系統上，將澳大利亞人帶回家，而不是讓這一禁令延長到超出實際所需的範圍。」

2019冠狀病毒病疫情全球大流行爆發後，澳大利亞從2020年3月就開始限制入境，是最早關閉邊境的國家。

目前，有大約3.6萬澳大利亞國民登記請求政府協助回國，這一數字整個2020年一直保持在這個水平。

在全球疫情爆發之前，估計有約100萬澳大利亞人生活在海外。

BBC駐澳大利亞記者毛遠揚（Frances Mao）報道，澳大利亞的隔離制度實施初期就曾經出現問題：主要從新西蘭、美國和英國回國的澳大利亞國民幾乎令隔離系統超負荷，酒店房間數量不足夠。