中美關係：布林肯譴責中國對外好斗、對內壓制 警告軍事衝突違背美中利益

37 分钟前

圖像來源，Reuters

美國國務卿布林肯譴責中國在國外越發咄咄逼人，對國內則施加更為壓制性的政策。

布林肯日前接受美國CBS電視台《60分鐘》採訪，表示美國不打算遏制中國，但不會允許其破壞國際規範與凖則。他形容中國是「世界上唯一一個在軍事、經濟、外交上有能力損害或挑戰」現有國際規則的國家。

布林肯指，中國相信它能夠並應該成為世界上的主導國家，其在國外的作為越發好斗，對內則加強打壓。

美中關係在過去一年間跌至有史以來的最低點，中方多次呼籲拜登政府改善關係，但拜登政府維持了特朗普時期立下的絶大部分對華政策，包括對中國商品的關稅。

拜登政府就任超過百日以來，對中國政策的框架多有論述，但具體舉措仍處於延續上任政府的「自動駕駛」狀態。

因此，近月來兩國關係沒有大幅度下滑，但亦未有明顯回暖的跡象。兩國高官在阿拉斯加的對話，因為在媒體鏡頭前的唇槍舌戰而引來世人側目。

中國近期加強在西太平洋的軍事部署，南海、台海的局勢持續升溫。對此，布林肯警告，美中間的軍事衝突將嚴重違背兩國的利益。

他在訪問中指，美國不可能完全不與中國打交道，「在兩國關係中存在真正的複雜性，無論是對抗部分、競爭部分還是合作部分。」

將美中關係分拆成這三大項，是拜登政府上台以來對華表態的一貫特點。布林肯此前曾表示，美國的對華方針是「在應競爭的領域競爭，在可合作的領域合作，在必須對抗的領域對抗」。

布林肯雖多番譴責中國在新疆、香港損害人權的政策、不公平的貿易作為以及軍事部署擴張，但他並無表態杯葛2022年北京冬季奧運會。

「我們目前沒有聚焦杯葛的問題。這不是我們在考慮的事情。（冬奧會）是一年以後。」

圖像來源，Xinhua

布林肯在媒體訪問中作上述表態之際，正值他赴倫敦參加七國集團（G7）峰會前夕，呼應拜登政府聯合盟友制衡中國的外交方針。本周舉行的G7峰會為期三天，是兩年來西方國家高層首度面對面開會。印度、韓國、南非和東南亞國家聯盟（ASEAN）的主席國文萊也受邀作為客人參與峰會。

中國將是峰會討論的重要議題之一。布林肯在與英國首相約翰遜和外相藍韜文會面後，美國國務院發表聲明稱英美將繼續採取堅定行動，讓中國與俄羅斯為未能履行國際人權承諾而付出代價。

拜登政府的外交政策與特朗普政府的最大差異在於，注重聯合多國，謀求盟友共識。

美國智庫威爾遜中心的中國問題研究員鐘瑞（Rui Zhong）此前受訪時表示，印度的新冠疫情危機與緬甸軍事政變是對拜登政府亞洲政策的重大考驗。「中國會密切關注美國如何應對區域性問題，因為這些問題的後果會間接影響美國作為亞洲定海神針的自我認定。」

同時，中國成為拜登政府推進國內政策的「推進器」。上周，拜登向美國國會參眾兩院發表演講，中國是貫穿全篇、多次出現的關鍵詞之一。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統拜登的首個100天

雖然拜登尚未對其對華政策作出細節論述，但將他希望推進的國內經濟刺激計劃包裝為增強美國的競爭力，以與中國抗衡。

「美國正與中國和其他國家競爭，爭奪21世紀的勝利，」拜登說。