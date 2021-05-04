G7外長會議：英美就共同應對中俄挑戰加強合作，要求北京遵守承諾

18 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拉布在會後的記者會上表示，與布林肯在堅持價值觀方面意見一致，並將與美國加強合作，要求北京遵守自己做出的承諾。

七國集團外長會議周一（3日）在倫敦召開。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在此期間會晤，表示將就應對中國和俄羅斯的挑戰加強合作，但並非要遏制中國。

本次G7會議旨在重振七國集團的作用，並形成更廣泛的聯盟，應對那些破壞以規則為基礎的國際秩序的國家。英國表示，中國的經濟影響力和俄羅斯的惡意活動可能會破壞這個秩序。

這是自2019年以來，七國集團成員國（英國、美國、加拿大、法國、德國、意大利和日本）首次舉行面對面會議。這些國家的國內生產總值加起來約為40萬億美元，略低於全球經濟的一半。

要求北京遵守承諾

拉布在會後的記者會上表示，與布林肯在堅持我們的價值觀方面意見一致，並將與美國加強合作，要求北京遵守自己做出的承諾。

拉布提到《中英聯合聲明》中與香港有關的承諾，以及氣候變化等全球問題。

中國承諾在2030年實現碳達峰，以及在2060年碳中和，目前仍未有具體的時間表。

拉布表示，與布林肯主要談到了英美之間的「共同承諾」，即支持開放社會、民主和人權，保護基本自由，處理虛假信息，追究侵犯人權的責任。

拉布說，「其中一個關鍵因素是捍衛法治，所以我們決心改革，但要加強多邊體系。我們希望通過七國集團和拜登總統的民主峰會，在這些方面保持非常密切的合作。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯（右）與英國外交大臣拉布舉行會晤。

中國和俄國是兩位外長談論的重要問題。近幾個月來，英國和美國官員對中俄之間日益加強的戰略合作表示擔憂。

拉布還說，很多國家對於建立具有相同價值觀、保護多邊體系聯盟的需求在不斷增加。

布林肯在記者會上說「完全贊同」拉布的說法，並就中國問題加以補充。

布林肯說，「我們的目的不是試圖遏制中國，或壓制中國。」

他繼續說，西方將捍衛「基於規則的國際秩序」，避免受到包括中國在內的任何國家的破壞。

「我們正在努力維護基於規則的國際秩序，我們的國家在過去幾十年裏投入了大量資金，我認為這不僅有利於我們自己的公民，還有利於全世界人民」，布林肯說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本外相茂木敏充（左）與英國外交大臣拉布（右）。

布林肯還在周一先後與日本外相茂木敏充和南韓外長鄭義溶舉行雙邊會談。

在與茂木敏充會談時，布林肯確認了兩國4月月在華盛頓的會談成果，表示需要就確保自由及開放的印太地區努力。

雙方還同意在處理中國議題上加強合作，並重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。

布林肯：希望與俄羅斯維持穩定關係

本次G7外長會議將持續3天，周二的會談將聚焦俄羅斯，包括如何應對烏克蘭邊境的軍事演習，以及克里姆林宮批評人士阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）被監禁一事。

拉布周日表示，七國集團將研究建立一項快速反應機制，以打擊俄羅斯的宣傳和虛假信息。

「當我們看到這些謊言和宣傳，或者假新聞被發佈出來時，我們可以為了這個國家的人民，也為俄國、中國和全世界的人民，提供反駁，並坦率地提供真相」，拉布說。

俄羅斯否認干涉他國事務，並表示西方正被反俄情緒所困擾。

在拉布發表評論後，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃（Maria Zakharova）在社交媒體上寫道，「現在是時候思考一下，為何這些國家對宣傳極度不滿，並且不止一次地利用宣傳來為武裝干預和推翻政府辯護。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯否認干涉他國事務，並表示西方正被反俄情緒所困擾（圖為俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃）。

英國、美國和歐洲的安全部門官員表示，俄羅斯正試圖在西方散佈不信任，包括在選舉中散佈虛假信息，以及散佈有關新冠疫苗的謊言。

布林肯周一表示，美國希望與俄羅斯維持比較穩定的關係，但這在相當程度上取決於俄羅斯總統普京決定如何行動，尤其在烏克蘭等問題上的做法。

除了七國集團的成員國，英國還邀請了澳大利亞、印度、南非和韓國部長參與會議。