疫苗護照：歐盟考慮6月放寬國際旅行限制，普通遊客能自由出入嗎？

32 分钟前

圖像來源，Getty Images

歐盟委員會已建議放寬對海外非必要旅行的限制。根據該計劃，任何接種完歐盟批准的疫苗已達兩周的旅客將被允許入境歐盟。

路透社透露，該計劃如果獲得通過，最快將於六月開始實施。

但有關入境檢疫隔離政策等細節目前尚待進一步明確。

歐盟目前只允許來自七個國家的非必要旅行。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在推特上說：「是時候重振歐盟旅遊業了，跨境友誼也可以重燃，但要安全。」

相關提案中還將包含一個 「急剎車」機制，即允許成員國迅速實施旅行限制，以應對非歐盟國家的新變種病毒或惡化的疫情。該計劃將每兩周審視一次。

該計劃本周二開始討論。

歐盟已宣佈計劃使用「數字證書」，該證書將涵蓋任何接種過新冠疫苗、新冠檢測結果為陰性或此前確診最近已康復的人。

提案怎麼說？

歐盟委員會周一(5月3日）表示，如果遊客已經接種歐盟批准的疫苗，成員國將能接受這些來自歐盟以外的遊客。疫苗範圍可能會擴展至世界衛生組織（WHO）批准緊急使用的品牌。

此外，未能接種疫苗的兒童只要出示新冠陰性檢測報告就應能與父母一起旅行，儘管在抵達時可能需要進一步檢測。

歐盟委員會補充說，在通行證（「數字綠色證書」）推出之前，各國「應該能夠根據國家法律接受來自非歐盟國家的證書」。這一決定將包括「驗證證書的真實性、有效性和完整性的能力，以及它是否包含所有相關數據」。

該計劃還將降低旅客出發地的門檻，從每10萬人中有25個感染病例提高到100人確診。建議指出，這仍然遠遠低於歐盟每10萬人中超過420人確診的平均水平。

這些措施將不會影響目前關於必要旅行或歐盟公民和長期居民及其家人的政策。

該建議將涵蓋除愛爾蘭以外的所有歐盟成員國，以及冰島、列支敦士登、挪威和瑞士。

哪些疫苗將被接受？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 依賴旅遊業的國家特別希望加速推行疫苗護照，重啟國際旅遊。

歐盟目前為止已批准四種疫苗：輝瑞/BioNTech疫苗，莫德納疫苗、牛津/阿斯利康疫苗和強生公司疫苗。除單劑量的強生公司疫苗外，所有疫苗都需要注射兩次。

這四款疫苗已被世衛組織授權緊急使用，預計在未來幾天或者幾周內，中國國藥和科興疫苗已將獲得世衛批准。

如何管理證書？

上周歐洲批准在歐盟範圍內使用數字通行證計劃，以便在暑假期間及時重啟旅行。

該證書的核心是二維碼，其中包含個人數據，歐盟委員會稱它將是安全和可靠的。它正在與世衛合作，以確保該證書在歐洲以外地區得到認可。

27個成員國還希望納入挪威、冰島和瑞士等非歐盟國家，官員們本周表示，來自美國的已接種疫苗的旅行者也可能在今年夏天被允許訪問歐盟各國。

然而歐盟委員會的一位發言人上周說，在這個問題上與英國「沒有接觸」。英國政府表示，從5月17日起可以恢復外國旅行，英國正在為國際旅行者建立自己的數字系統，以證明旅行者的疫苗接種狀況。

但對歐盟證書的實際擔憂仍然存在，包括接種疫苗後免疫力能持續多久，以及在傳染性更強的新冠病毒變體快速傳播的情況下是否需要接種加強劑。

其他問題包括，哪些數據將被用來證明一個人沒有感染新冠病毒，隱私問題和識別不同國家衛生當局的信息問題等。

其他國家都做了什麼？

一些國家也已開始凖備重啟，並公布了各自的通行證計劃。

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在丹麥，Coronapas應用程序被用來允許已接種疫苗或已康復的顧客進入酒吧、餐館和博物館。

以色列是世界上疫苗接種水平最高的國家之一，其類似計劃允許用戶進入酒店、健身房和劇院。在與希臘和塞浦路斯達成協議後，「綠色通行證」也為以色列公民創造了旅行機會。