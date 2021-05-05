曼聯：球迷抗議者怒闖老特拉福德和歐超聯的背後金主

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 球迷在場外舉行抗議，對象是2005年開始掌控曼聯的格雷澤家族。

上周末的曼徹斯特市球迷抗議導致曼聯對利物浦的英超比賽延期，一名參與抗議的球迷被起訴。

該名28歲男子被控在馬路投擲煙花並有威脅行動，以及蓄意在高速公路堵塞交通等罪名。他參與了周末在曼聯與利物浦球員下榻的洛瑞酒店（Lowry Hotel）外的球迷示威，該事件與闖入曼聯隊主場的抗議發生在同一時間。

抗議針對曼聯俱樂部所有者格雷澤家族（Glazer family），導火線是此前曼聯俱樂部宣佈參與創辦歐洲超級聯賽（European Super League）項目。

該項目後來因為受到各界廣泛反對和批評而崩盤。

英格蘭超級聯賽組織方在本周較早前宣佈將引入新的俱樂部所有者章程，旨在未來阻止任何球隊再試圖加入另立門戶的歐洲超級超賽。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些抗議的球迷闖入了老特拉福德球場內並燃放煙花。

「零信任」

周日（5月2日），在曼聯與利物浦的英超比賽原定開球時間之前，曼聯球迷前往球隊主場老特拉福德（Old Trafford，奧脫福）抗議並闖入球場，導致兩名警察受傷，比賽亦須延期進行。

這是第一次有英超比賽因為球迷抗議而須延期。

事件中約有200名曼聯球迷闖入老特拉福德球場，並走到了草坪上，抗議曼聯俱樂部所有者格雷澤家族（Glazer family）。

圖像來源，Getty Images

該家族在2005年以具爭議性的方式取得曼聯俱樂部的所有權，此後當地一直長期有反對這個家族經營曼聯俱樂部的運動。

在歐洲超級聯賽的項目迅速崩盤後，球迷對格雷澤家族更加不滿。球迷聯合主席喬·格雷澤（Joel Glazer）表示，俱樂部「毫無保留地致歉」，但是曼聯支持者信託基金會（Manchester United Supporters Trust）表示，對於俱樂部所有者「零信任」。

該信託機構呼籲政府採取行動，讓球迷有機會收購俱樂部股權，並阻止球隊由任何大股東持有。

英超聯及英足總相繼採取措施

英超聯在周一宣佈將引入新的俱樂部所有者章程，旨在未來阻止任何球隊再試圖加入另立門戶的歐洲超級超賽。

上月，阿森納（Arsenal，兵工廠/阿仙奴）、切爾西（Chelsea，車路士）、利物浦（Liverpool）、曼城（Manchester City）、曼聯（Manchester United）和托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）等六家英超俱樂部一度聲明同意加入歐洲超級聯賽，不過項目在三天後宣告夭折。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 曼聯球迷要求自己掌控球隊命運。

英超聯的新規定將要求所有俱樂部所有者簽訂協議"承諾遵守一系列核心原則"，違反相關規定將會受到嚴厲制裁。

與此同時，英格蘭足總（The Football Association）稱，已經開始對六家參與歐超聯計劃的英超俱樂部進行調查。

英超聯表示：「數家俱樂部的行動造成這樣的分裂和破壞，是不能被允許的。」

「我們決定查出真相，調查發生了什麼，並對作出這些決定和行動的俱樂部進行問責。」

英足總還表示：「我們致信所有這些俱樂部，正式要求提供所有有關它們參與項目的信息和證據。」

「一旦我們掌握了所需的信息，我們將會考慮採取合適的行動。」

歐洲超級聯賽的項目方案在提出時包括了12家歐洲頂尖俱樂部，甫一宣佈即受到球迷、球員、管理機構和政界的廣泛批評，在宣佈之後的72小時之內隨著各俱樂部先後退出而崩盤。

之後，外界多方呼籲要對參與項目的俱樂部進行制裁，包括罰分、降級甚至禁止其參加歐洲賽事等。

涉及項目的六家俱樂部高層已經被迫辭去英超聯賽的顧問職務。

多數俱樂部已經發表聲明道歉，其中曼聯的執行副總裁艾德·伍德（Ed Woodward）已經辭職。

英超聯發表聲明稱，將會引入「附加規定和守則，以保證英超聯賽公開競爭的原則受到保護」。

英足總和英超聯均表示，正尋求政府協助，立法保護足球行業架構，以及「足球客戶群的廉潔」。

「過去兩周的事情已經動搖了英格蘭足球的根基和契約，」英超聯聲明說。

「這些措施是旨在阻止分離性質的聯賽給未來帶來的威脅。」

英超聯還表示，對於球迷為此產生的情緒表示認可，但是敦促球迷以和平的方式進行抗議。

圖像來源，Reuters

這些俱樂部為何要"另立門戶"？

創辦歐洲超級聯賽的設想在過去就已經被提出過，但是直到今年才忽然宣佈。

金錢是背後的一大因素。歐超聯宣佈創辦的官方聲明稱，新賽事將會令整項運動有更佳的營利分配模式，「將會通過長期的承諾給歐洲足球提供大得多的經濟增長和支持。」

去年10月曾有過相關的討論，當時還有摩根大通銀行（JP Morgan）的參與。在討論中，這項新的賽事將會涉及46億英鎊的營利。

新冠疫情的持續似乎加速了這一計劃的出台。過去一年，足球俱樂部的營利受到沉重打擊——賽程被打亂，並且沒有辦法讓觀眾進場觀看。各大頂尖俱樂部還有很多超級球星百萬英鎊級別的薪水要支付。

歐超聯的聲明指，全球疫情已經「加速了現有歐洲足球經濟模式的不穩定性」。