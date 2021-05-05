比爾和梅琳達·蓋茨基金會的過去、現在和未來

25 分钟前

圖像來源，Getty/BBC

億萬富翁比爾·蓋茨（Bill Gates）和梅琳達（Melinda Gates）宣佈27年的婚姻告終，同時強調兩人共同努力的蓋茨基金會將「照常運行」。

那麼，這個慈善界的龐然大物是個怎樣的存在？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 微軟創辦人比爾‧蓋茨與梅琳達宣佈離婚

作為微軟公司創辦人，比爾·蓋茨以自己和妻子命名的慈善基金會在全球科技界可謂盡人皆知，而這個基金會在推動全球醫療和公共健康事業領域扮演的重要角色，知名度相對較低。

蓋茨基金會在全球同類私人機構中規模最大。截止2020年，在全球135個國家捐贈資助金額累計548億美元，每年捐贈數十億美元用於資助旨在消滅傳染疾病和減少貧困的項目。

基金會目前有員工1600多人，在世界各地設有辦事處，包括北京、德里和約翰內斯堡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蓋茨夫婦為蓋茨基金會捐贈了大量錢款，投注了大量心血。（2015年資料圖片）

創辦之初

2000年，比爾·蓋茨已躋身世界首富之列。他把兩個慈善機構合併，成立了比爾和梅琳達·蓋茨基金會。總部設在美國西海岸的西雅圖。

蓋茨夫婦當時說，他們曾經在報紙上讀到一篇報道，是關於貧窮國家如今每年有數百萬兒童死於可預防疾病的現狀，兩人深受觸動，由此立意為改變這種狀況貢獻一己之力。

比爾和梅琳達當時初為父母，對事關兒童健康的信息十分關注，感受更深。他們記得把那篇報道寄給比爾的父親，還附上一句注釋：

「爸爸，也許我們可以在這件事上做點什麼。」

基金會的官網上有蓋茨夫婦當年說過的一句話，意思是因為那幾個字，他們夫婦的生活道路就此改變。

比爾逐漸從自己創辦的微軟公司脫身，把更多精力投入慈善事業。擔任基金會聯席主席的梅琳達在協助制定基金會宗旨和方向時，尤其側重女性和女童的賦權。

基金會具體做些什麼?

早期，蓋茨基金會的一部分工作是資助全球基金（Global Fund）旗下的機構；這個機構著重於消滅致命傳染病，比如瘧疾和艾滋病。

今天擔負著全球新冠疫苗分享重任的疫苗聯盟Gavi，蓋茨基金會是創辦成員之一。這個聯盟成立於2000年，宗旨是改善貧窮國家獲得疫苗的能力和免疫條件。

蓋茨基金會給Gavi的捐款累計超過40億美元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， （資料圖片） 非洲國家是蓋茨基金會捐贈的主要對象之一

改善清潔衛生條件也是蓋茨基金會的關注點之一。

比爾·蓋茨在這方面堪稱以身作則，不遺餘力。為了打消固有成見或宣傳技術突破，他曾親自上台面對滿滿的觀眾席揮舞一罐糞便，還當眾喝下糞便淨化後產生的潔淨水。

美國是基金會捐贈最多的國家。據基金會的統計，至少二萬名來自低收入有色族裔家庭的優秀學生獲得蓋茨基金會資助的大學生獎學金。

基金會的錢從哪裏來？

蓋茨基金會財力雄厚，在同類私營機構中規模最大，捐贈規模約500億美元，超過了一些國家的國民總產值（GDP）。

基金會網站數據顯示，1994-2008年期間，比爾和梅琳達夫婦向基金會捐款360多億美元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2006年6月26日，巴菲特（右）、梅琳達（中）和比爾·蓋茨鼓勵富豪們捐獻私人財富惠澤公益。圖為三人在新聞發佈會上答記者問

美國另一位富豪，有「股神」之稱的金融投資家沃倫·巴菲特（Warren Buffett）也是蓋茨基金會的一大金主。他2006年承諾此生向蓋茨基金會捐贈金額超過300億美元。

2010年，蓋茨夫婦和巴菲特聯手發起「捐贈承諾」（Giving Pledge）倡議，鼓勵當今世界其他富豪們把自己擁有的大部分財富捐贈給公益事業。

對基金會的工作有沒有異議?

蓋茨基金會的全球慈善捐贈行動並非沒有爭議。有些項目或資助曾引起非議，也有人擔心如此強大的私人財力在世界舞台上舉足輕重，在道義上是否存疑。

世界衛生組織（WHO）最大捐款方是美國政府，但最大的私有資本金主是蓋茨基金會。

美國前總統特朗普發出停止資助世衛組織的威脅後，蓋茨基金會的角色吸引了眾多關注和疑慮。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 比爾·蓋茨為疫苗研發造勢資助，招致反疫苗陣營和陰謀論者的仇視和攻擊

新冠疫情全球蔓延後，比爾·蓋茨關於疫苗研發的言論折射出他在全球醫療和公共健康領域動態中所起的作用，比如流行病預防與創新聯盟（CEPI）等全球倡議。

蓋茨基金會的前景如何？

蓋茨夫婦宣佈離婚的聲明中特別提到，婚姻關係結束後，他和她還會照常繼續在基金會共事。

基金會發言人說，比爾和梅琳達的聯席主席和理事身份不變。

網絡媒體慈善內幕（Inside Philanthropy）創辦人、主編戴維·卡拉漢（David Callahan）接受BBC國際部採訪時表示，他認為蓋茨基金會不會有重大變化。