新冠疫情：地球之巔也難倖免，珠峰大本營可能出現大爆發

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這個登山季一共發出了近400份許可證。

尼泊爾珠峰大本營的登山者和當地政府透露，越來越多的登山者出現新冠症狀，而且新冠病毒測試呈陽性的人數也在增加。BBC國際台環境事務記者納文·辛格·卡達（ Navin Singh Khadka）報道稱，這引發外界對該地區爆發嚴重疫情的擔憂。

大本營的官員說，他們從尼泊爾首都加德滿都的醫院收到17個確診病例報告，一些登山者已從大本營和更高的營地被送往那裏接受治療。

而加德滿都一家名為CIWEC的私人診所的工作人員向BBC證實，病人從珠峰大本營抵達診所後新冠病毒檢測呈陽性。

尼泊爾政府迄今為止一直否認掌握珠峰大本營陽性病例情況。這引起人們的擔憂，即官員們正在淡化疫情，因為他們擔心關閉登山項目的壓力會隨之而來。

圖像來源，LUKAS FURTENBACK 圖像加註文字， 衛生官員警告說，珠峰大本營的新冠確診病例正在上升。

外國登山者是尼泊爾政府的一個主要收入來源，去年在新冠大流行期間珠穆朗瑪峰一度對外關閉。

當局規定來訪的登山者在前往大本營之前必須在尼泊爾進行檢疫。但登山界人士擔心，如果山上發生嚴重疫情，將造成毀滅性打擊。

最近幾周尼泊爾的新冠確診病例數量急劇上升，該國是印度鄰國中感染率最高的國家。印度的第二波感染已引發全面危機。

BBC無法聯繫到直接監督探險活動的尼泊爾旅遊部官員進行評論，但尼泊爾文化、旅遊和民航部副部長蘇貝迪（Prem Subedi）告訴BBC，該部對大本營有任何新冠確診病例的情況不了解。他說："到目前為止，珠峰大本營的新冠病例都沒有報告給旅遊部。」

確診病例

「喜馬拉雅救援協會」在大本營經營一家政府授權的診所。該協會告訴BBC，它已收到一些飛往加德滿都的登山者為新冠陽性病例的確診信息。

該協會官員夏爾巴（Lhakpa Nuru Sherpa）說：「我們剛剛從加德滿都收到17例陽性病例的確認信息，」他說：「我們現在已要求探險隊在讓生病的成員飛往加德滿都之前，先告知我們發生了什麼事。」

夏爾巴在珠峰大本營診所的同事哈雷爾（Prakash Kharel）醫生說，出現類似新冠症狀（如持續咳嗽和發燒）的人數每天都在增加。

哈雷爾醫生說：「幾乎所有的登山者在這裏都會出現咳嗽症狀，但我們看到有其他症狀的人，我們正在確保他們保持隔離狀態。」

加德滿都的CIWEC診所也向BBC證實，曾有新冠病毒檢測呈陽性的登山病人從珠峰來到他們這裏。

工作人員潘特（Astha Pant）說：「幾周前確實有來自珠穆朗瑪峰地區的病人來找我們，他們在我們的醫院檢測出陽性。我們現在不能分享有多少這樣的人或任何其他信息。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 攀登珠峰項目去年曾因疫情而暫停。

一支不願具名的大型探險隊告訴BBC，他們的一些成員之前檢測結果呈陽性，但現已康復。挪威登山者內斯(Erland Ness) 告訴BBC，他上個月在加德滿都的兩家不同醫院三次檢測出病毒陽性。

內斯最初被認為是患了高原病，但在從大本營被空運出來後被診斷為確診新冠病毒。登山者提出擔心，新冠症狀會被誤認為是高原反應。

「你可以聽到人們到處咳嗽，」弗爾滕貝克探險隊（Furtenback Adventures）的領隊弗爾滕貝克（Lukas Furtenback）在大本營告訴BBC：「但這不僅僅是登山者在這裏出現的常規咳嗽。可以看出來人們很痛苦，他們還有如發燒和身體疼痛等其他症狀。」

根據尼泊爾旅遊部網站信息，截至4月26日，尼泊爾政府已為這個登山季發放394張珠峰登山許可證。這將允許超過1500人上山，其中大部分是登山輔助人員。

珠峰大本營的官員說，人們還擔心登山者在加德滿經歷過新冠治療，或者參加過適應性訓練以適應高海拔。

「他們可能已經自己康復了，但他們可能會把病毒帶過來，因為加德滿都的情況越來越嚴重，」該官員說，「因此我們建議登山者在大本營下面的地方就近進行適應性訓練，而不是在加德滿都做。」

沒有新冠檢測設施

珠峰大本營的登山者和官員還說，大本營缺乏新冠病毒檢測設施是防控疫情的主要障礙。

圖像來源，Lukas Furtenback 圖像加註文字， 當局稱大本營並沒有新冠檢測設施。

哈雷爾醫生說：「我們曾要求提供檢測設施，但政府說他們不能給許可。」

一些大型探險隊表示，他們把自己的檢測工具帶到了珠峰大本營，這有助於他們及時採取隔離和疏散人員等措施。

喜馬拉雅救援協會的官員說，他們最近才收到來自珠峰大本營的登山者中有17例新冠病毒陽性的確診報告。