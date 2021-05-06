北美華人為何給白人至上組織組織「驕傲男孩」捐款

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圖像來源，Getty Images

一份最近的捐款數據顯示，北美華人是極右翼組織「驕傲男孩」募捐活動的主要金主之一。

根據美國媒體《今日美國》的報道，在去年12月的一場線上募款活動中，驕傲男孩募得超過10萬美元，從捐款人姓名的拼寫來看，其中來自華人的捐助超過八成。

「驕傲男孩」 是一個反移民、全男性的極右組織。這個組織成立於2016年，總部設在美國，在加拿大也有活動。驕傲男孩曾多次與反對白人至上主義者發生暴力衝突，多名成員參與了美國國會暴動。

一個名為「公布外洩機密資料」（Distributed Denial of Secrets）的黑客組織獲得了一個線上眾籌網站的記錄，其中一項募款活動是為驕傲男孩成員籌集醫療費。當時，數名該組織的成員在首都華盛頓的一場暴力衝突中受傷。

BBC取得的募款記錄顯示，去年年底有多個涉及驕傲男孩的募款活動，捐款人名單中多見華人姓名。

多個捐款人或組織註明其為支持特朗普的華裔、台裔美國人或是華裔加拿大人，每項捐款從10美元到上千美元不等。

還有人以中文留言，祝福驕傲男孩成員早占勿藥、早日康復。

一名華人捐款人在聖誕節捐助了500美元，她對《今日美國》表示，來自「共產主義中國」的她對美國「非常感恩」。「驕傲男孩支持特朗普，他們在與安提法（Antifa）作鬥爭，」她說。安提法是活躍在美國的左翼激進分子組織。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 驕傲男孩成員在華盛頓的一場抗議活動上作白人至上主義手勢

其中參與人數最多的驕傲男孩募款活動，在去年12月中旬發起，在1月6日國會暴動當天湧入了多項捐款。

一名在國會暴動當日捐款的人用中文寫道："敬佩勇敢的驕傲男孩們為自由民主而戰，我們要阻止撒旦奪走的大選結果。"

一名姓氏拼寫為Wang的捐款人捐贈了100美金，並留言寫道：「你們是真正的英雄和愛國者！」

美國華人政治「右轉」

北美華人成為白人至上組織驕傲男孩的主要金主，讓不少不熟悉華人政治生態的人感到震驚。其實，第一代華人移民政治上逐漸「右轉」是近年來華人參政議政的顯著現象。

一些美國華人不滿民主黨主張的教育平權運動打擊華裔利益，以及該黨娛樂大麻合法化、設立跨性別廁所等政見，從而漸漸倒向共和黨。

在美中持續對抗的背景下，許多反對中國共產黨的華人將希望寄予在對華態度強硬的前任總統特朗普身上。由於兩岸、中港關係緊繃，有越來越多來自香港、台灣的華人成為了特朗普的支持者。華裔已逐漸成為美國保守派中的一股中堅力量。

與此同時，關於美國大選和政治的不實信息與陰謀論滲透至中文輿論圈，「匿名者Q」（QAnon）等陰謀論在中文的微信、推特圈傳播甚廣，在華裔特朗普支持者心中扎根。

在國會暴動當日衝入國會的人群當中，至少一人是會講中文的華人，他在現場拍攝的視頻在社交媒體上廣為流傳。

「我們已經佔領了國會，但是沒有看到國會參議員、眾議員」，這名特朗普華人支持者在視頻中高喊，「We the people（我們人民）！Great people （偉大的人民）！」

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關注美國種族問題的青年學者、哥倫比亞大學政治學系博士林垚此前接受BBC訪問時表示，第一代美國華人移民因語言原因，較少閲讀英文資訊，依賴充斥虛假信息的中文自媒體信息環境。

跟英文輿論圈比較之下，各大社交媒體對中文的美國政治不實信息管理不周，中文自媒體的事實核查也相對缺位，導致不少華人成為極右翼政治陰謀論的堅定追隨者。

「驕傲男孩」是個什麼組織？

驕傲男孩並不自我標榜為白人至上團體，他們自稱是維護正義的「愛國者」。他們多次參與街頭暴力抗議，也參與了衝擊國會大廈的騷亂，有的身上帶有大量槍械彈匣。當時，武裝組織、極右媒體和鼓吹陰謀論者亦在人群當中。

目前，至少有21名參與騷亂的驕傲男孩成員被控刑事罪名。

圖像來源，Reuters

去年十月的美國總統大選辯論之後，「驕傲男孩」一度成為社交媒體上的熱詞。

時任美國總統特朗普在辯論中被問到是否譴責白人至上團體和民兵組織，他回答：「驕傲男孩，請退後待命。」

特朗普的表態招致更多批評，許多驕傲男孩的成員將此視為對該組織的認可和背書，但特朗普後來說，他譴責驕傲男孩和所有的白人至上團體。現任美國總統拜登則痛批驕傲男孩時"國家之恥"。

包括臉書、Instagram、推特和YouTube等社交媒體和視頻平台都封禁了驕傲男孩的網頁。