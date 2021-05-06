G7外長呼籲中國履行義務 支持台灣參與世界衛生大會

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 七國集團的成員國包括英國、美國、加拿大、法國、德國、意大利和日本。本次會議中，英國還邀請了澳大利亞、印度、南非和韓國的部長參與。

七國集團（G7）的外長周三（5月5日）在倫敦結束了兩年以來首次會面，並發表聯合聲明，其中呼籲中國「建設性地參與基於規則的國際體系」。

聯合聲明還提到新疆、香港、台灣等議題，表示支持台灣參與世界衛生組織論壇和世界衛生大會。

這是七國集團首次就台灣參與世衛組織共同表態，給即將在本月底舉行的世衛大會中，台灣的參與增添了一些契機。

七國集團的成員國包括英國、美國、加拿大、法國、德國、意大利和日本。本次會議中，英國還邀請了澳大利亞、印度、南非和韓國的部長參與，主要聚焦中國、俄羅斯、新冠大流行等議題。

敦促中國履行義務

七國集團稱中國是「主要力量」和「技術先進的經濟體」，認為與中國擁有共同利益，包括應對氣候變化和生物多樣性損失帶來的全球性挑戰，促進經濟復蘇，支持抗擊當前疫情並預防未來疫情發生。

他們還關注中國破壞自由公平的經濟體系的行為，包括在貿易、投資和發展融資方面的做法。

聲明表示，「我們將共同努力，在專橫、脅迫性經濟政策和行為面前增強全球經濟韌性。我們敦促中國承擔並履行與其全球經濟角色相符的義務和責任。」

呼籲中國尊重人權

七國外長呼籲中國尊重人權和基本自由，並稱，「我們繼續深切關注在新疆和西藏發生的侵犯及踐踏人權的行為，特別是針對維吾爾族人，其他少數民族和宗教團體的成員，以及大規模系統化的『政治再教育』營和強迫勞動」。

聲明稱，「我們堅決支持獨立及不受限制地進入新疆進行實地調查。我們繼續呼籲聯合國人權事務高級專員爭取這種機會。」

七國外長還對中國侵蝕香港選舉制度中的民主成分表示關切，他們在聲明中呼籲中國履行包括《中英聯合聲明》和《基本法》在內的國際承諾和法律義務，尊重香港的高度自治和權利自由。並呼籲中國和香港當局停止針對捍衛權利、自由和民主價值觀的人，維護司法制度的獨立，並確保案件不轉移到內地。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 七國外長支持台灣參加世界衛生組織論壇和世界衛生大會，稱之對於加強全球合作和確保國際組織的包容性至關重要。

支持台灣參與世衛大會

七國集團外長支持台灣參加世界衛生組織論壇和世界衛生大會，稱之對於加強全球合作和確保國際組織的包容性至關重要。

聲明稱，「國際社會應該能夠從所有伙伴的經驗中受益，包括台灣在應對新冠大流行方面的成功貢獻。」

台灣在美國的主要代表處——駐美國台北經濟文化代表處隨後在Twitter發表貼文說， 「台灣感謝七國集團所有外長和歐盟在公報中對我們有意義地參與世衛組織和世衛大會的大力支持。讓台灣提供幫助，並對全球衛生體系做出貢獻。」

值得注意的是，有關台灣的敘述被放在聲明中的「中國」部分，與新疆、香港等事務並列。

中國認為台灣是其領土的一部分，反對台灣在國際上的任何官方代表。

從2009年到2016年，台灣代表以無表決權的觀察員身份參加了世界衛生大會。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國外相拉布（左）和首相約翰遜（右）。

鼓勵和平解決兩岸問題

七國外長還對東海和南海周邊局勢表示嚴重關切。他們在聲明中強調，台海和平穩定至關重要，鼓勵和平解決兩岸問題。

聲明重申，「強烈反對任何可能導致緊張局勢升級、破壞地區穩定和國際秩序的單邊行動，對有關地區軍事化、脅迫和恐嚇的報道表示嚴重關切。」

聲明還強調《聯合國海洋法公約》在確定管轄海洋活動的法律框架中有重要作用，稱該公約是「和平解決南海爭議的重要里程碑和有益基礎」。