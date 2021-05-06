拜登稱支持新冠疫苗知識產權豁免， 世衛稱是抗疫的"不朽時刻"

17 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 。

美國宣佈支持世界貿易組織（WTO）對放棄新冠疫苗知識產權保護的倡議。

印度和南非提出這一舉措，他們稱這將增加全世界的疫苗產量。但疫苗製造商認為，這可能不會產生預期效果。美國12名共和黨議員聯名反對美國這一決定。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）稱："非常時期需要非常措施"。而且她警告說，世貿組織成員需要時間來就此事達成一致決定。

過去半年有60個國家一直試圖說服世貿取消疫苗專利權，印度和南非是主要的倡議者。但之前他們遭到美國特朗普政府、英國和歐盟的強烈反對。

但拜登卻採取不同態度。他在2020年的總統競選中支持豁免疫苗專利，並在周三（5月5日）重申支持。

世界衛生組織(WHO)負責人稱此舉是對抗新冠疫情的 "不朽時刻"。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在2020年的總統競選中拜登支持豁免疫苗專利。

豁免疫苗專利意味著什麼？

支持者說如果（該提議）獲批，這將有助全球增加疫苗生產量，並為不太富裕的國家提供更多負擔得起的劑量。

許多發展中國家認為，各國保護專利和其他形式的知識產權規則阻礙加大疫苗和其他應對大流行所需產品的生產。

美國此前曾幫阻止世貿組織關於由印度和南非牽頭的豁免疫苗專利的提案談判。該提案旨在幫助發展中國家利用製藥公司的知識產權生產疫苗。

戴琪稱，美國現在將開始在世貿組織內進行談判，試圖取得疫苗豁免權。這可能需要時間，因為世貿組織的決定需要所有164個成員國達成共識。

———————————————————————————————————————————————————

分析：

不同尋常的時刻

BBC經濟事務編輯法伊薩·伊斯蘭（Faisal Islam）

這確實是一個不尋常的時刻。

美國總統拜登的貿易代表發表聲明稱，白宮將支持在新冠大流行期間豁免新冠疫苗製造商的知識產權保護。

在非政府組織、一些美國國會民主黨人和一些發展中國家（如印度和南非）中一直在進行這方面的游說。就在今年3月，美國、英國和歐盟在日內瓦的世貿組織談判中抵制這一舉措。

戴琪一直在與主要製藥公司會面，並在上個月的一次虛擬會議上向英國國際貿易大臣特拉斯（ Liz Truss） 提出該議題。

在上個月接受BBC採訪時，WTO負責人伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）告訴BBC，如果疫苗製造商不能向全世界供貨，他們將不得不轉讓專利技術。

製藥公司堅稱，專利不是瓶頸，而是製造能力。但印度和南非不同意，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa ）譴責他所指的 "疫苗種族隔離"，稱南非和南美的一些國家可以增產。

美國此舉確實使世貿組織的權力平衡向豁免疫苗專利的方向傾斜。但英國和歐盟的立場現在也將被認真考慮。

———————————————————————————————————————————————————

各方如何反應？

世衛組織負責人譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱美國的決定是 "歷史性的"，標誌著 "對抗新冠疫情的一個不朽時刻"。

但製藥公司表示反對，堅持認為專利不是主要障礙，並警告說此舉可能扼殺創新。

國際製藥商和協會聯合會稱此舉 "令人失望"。

總部設在日內瓦的製藥商游說團體說："豁免疫苗專利是對一個複雜問題的簡單但錯誤的答案。」

約翰·霍普金斯大學衛生安全中心的高級學者阿達爾加（Dr Amesh Adalja）博士告訴路透社，豁免權 "相當於徵用製藥公司的財產，這些公司的創新和財務投資使開發新冠疫苗成為可能。」

12名美國共和黨議員敦促拜登政府不要支持印度和南非的建議。12位議員在周二給戴琪的一封聯名信中說，如果美國放棄疫苗知識產權，將損害創新和生產，並導致更少的人接種疫苗。

議員們認為，對疫苗知識產權的豁免要求太寬泛，對實現讓盡可能多的人獲得新冠疫苗這一目標沒有必要。 他們聲稱，印度總理莫迪在5月初的一次電話中向美國總統拜登施壓，要求他支持這項豁免。