中澳對峙升級 中國「無限期暫停」兩國戰略經濟對話

1 小时前

圖像來源，Getty Images

中國宣佈「無限期暫停」與澳大利亞戰略經濟對話機制下的一切活動，這是近期中澳兩國關係趨於緊張之下的最新進展。

中國國家發展與改革委員會在周四（5月6日）稱，基於澳洲政府目前對中澳合作所持態度，「自即日起，無限期暫停發改委與澳政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動」。

自澳大利亞去年呼籲追查新型冠狀病毒源頭，以及禁止中國科技公司華為參與建設澳洲5G網絡之後，中澳關係一直處於緊繃狀態。

去年，中國對澳大利亞的葡萄酒及牛肉等產品進口實施制裁。

在中國發改委周四的聲明中，北京指澳大利亞抱有「冷戰思維」。

「近期，澳大利亞聯邦政府某些人士基於冷戰思維和意識形態推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措，」中國發改委聲明指。

「基於澳聯邦政府當前對中澳合作所持態度，國家發展改革委決定，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 根據澳洲西太平洋銀行的估算，中國從澳洲入口六成的鐵礦資源，兩成則來自巴西。澳洲每年向中國運送9億噸的鐵礦石。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞葡萄酒最大的海外市場在中國。雙方近期的貿易摩擦涵蓋從煤炭到紅酒等多個領域。

澳大利亞貿易部長丹·特漢（Dan Teha）回應指，中國的決定「令人失望」，但他表示堪培拉方面仍然歡迎對話。

中澳戰略經濟對話是兩國為重點加強貿易合作而設立的一系列雙邊對話機制。這個機制下最早的對話開始於2014年，最近的一次則是在2017年。

堪培拉此前曾形容，中澳戰略經濟對話是澳大利亞與中國首要的雙邊經濟接觸平台之一。

中國過去曾經非正式地停止兩國之間的部長級聯絡。

澳中關係研究院（Australia-China Relations Institute）院長羅震（James Laurenceson）稱，北京的舉動似乎是此前外交停頓措施的延伸。

「直到目前，堪培拉和北京都在說較低級別的日常瑣碎事務仍然如常，而現在我們看到，更多的合作與對話正在受到影響，」他向BBC表示。

政經關係趨於緊張

中澳兩國近年發生一連串事情令關係變差，澳洲多次批評北京政府處理香港示威浪潮、新疆人權議題的手法，又支持世界衛生組織對新冠肺炎疫情進行獨立調查，引起中方不滿。

而另一方面，澳洲就指控中國嘗試透過代理人，向不同政黨作政治捐款，企圖干預澳洲內政。這些指控被中方否認。

中國發改委在周四的舉措似乎是兩國近期一系列你來我往的反制措施的延續。

羅震表示，北京似乎是在直接回應澳大利亞政府此前取消維多利亞州與中國兩項協議的決定。

4月下旬，澳大利亞政府宣佈首次引用《外交安排政策法》（Foreign Arrangements Scheme），取消當地維多利亞州與中國簽署的參與「一帶一路」倡議的兩份協議。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澳大利亞外長佩恩指維州與中國方面簽署的備忘錄與澳洲的外交政策並不一致，決定引用新通過的《外交安排政策法》予以取消。

中國外交部發言人汪文斌在當時曾表示，澳大利亞的做法表明「他們對改善中澳關係毫無誠意」，而中國將會對澳大利亞否決中澳「一帶一路」協議的決定採取「堅決有力回應」。

「如果報復就是到這個程度，那麼堪培拉會頗為鬆一口氣，因為這在我看來是比較克制的。我們現在離退出自由貿易協定之類的舉措還有很遠，」羅震說。

另有報道指，澳大利亞政府已經開始就中國嵐橋集團對北澳達爾文港的租賃協議進行新的安全覆核。一些媒體指，該協議有可能基於澳大利亞的國家安全理由而被迫取消。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳洲參與的「四方安全對話」是美國、日本、澳大利亞和印度四國建立的一個非正式戰略論壇。他們在今年10月會晤，加強了對彼此的安全承諾。

澳洲去年就《外交安排政策法》推出立法草案時，曾引起國內很多政客不滿。一些正在與中國建立經濟合作關係的州份將會受到影響，一些人亦擔心會進一步影響中澳關係。

根據澳洲外交貿易部數據，中國是澳大利亞最大的貿易伙伴，2019年佔澳大利亞全球貿易的29%。