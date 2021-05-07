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環境保護：海平面上升如何威脅到我的家園
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環境保護：海平面上升如何威脅到我的家園
1 小时前
17歲的赫瑞提住在拉羅湯加島，拉羅湯加島是太平洋庫克群島的島嶼之一。她說，海洋是社群的命脈。但她擔心，不斷上升的海平面和污染正在威脅海洋的健康。
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