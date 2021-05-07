Facebook特朗普「封號」之爭未完 社媒的自由與權限成焦點

1 小时前

圖像來源，Getty Images

美國時間5月5日，社交媒體巨頭Fackbook的監督委員會表示，對Facebook與Instagram封禁美國前總統特朗普（Donald Trump）賬號的決定表示支持，但實施「無限期」禁令的做法有誤。

監督委員會要求Facebook重新審視其決定，並在六個月內給出一個適用於所有用戶的「合適的回應」。

在今年1月6日美國國會發生暴力騷亂事件後，特朗普在上述兩個平台及推特的賬號均被封禁。在Facebook監督委員會判決出台的同日，特朗普發佈了一個新的網站，用於與他的支持者分享其信息。

特朗普同時回應最新裁決表示，自己的「言論自由因為激進左派瘋子們害怕真相而被奪走」。

外界對Facebook委員會的這一判決等待已久。政治人物在社交媒體平台上的言論自由與規管問題一直存在爭議，作為全球最大社交媒體公司，Facebook的決定或被視作今後其處理政治領袖違反平台規則問題的風向標。

判決結果

這項判決意味著，對特朗普「封號」的決定目前維持不變。

監督委員會認為，特朗普違反了Facebook的社區標凖，該公司在特朗普支持者衝擊國會後封禁特朗普賬號的決定是正確的。

在1月6日美國國會騷亂髮生後，出於對出現後續暴力的擔憂，Facebook無限期終止了特朗普對其Facebook及Instagram賬號的使用權限。

在封號前，Facebook還移除了特朗普在騷亂期間發佈的兩則貼文，其中一條為視頻。視頻中，特朗普稱他的支持者們應該回家，但也再次重申其沒有根據的「大規模選舉舞弊」主張，稱「我了解你們的痛苦，我知道你們感到受傷。我們經歷了一個從我們手中被偷走的選舉」。

但監督委員會同時對禁令的「無限期」部分提出異議，認為這不符合Facebook自己的規定。

「在沒有有關該賬號何時或是否會被恢復的標凖的情況下，Facebook在未明確的時期內拒絶一名用戶使用是不被允許的做法，」委員會在一份聲明中稱。

委員會還表示，Facebook應確定一種同樣適用於其他用戶的回應。

「這種無限期懲罰通不過國際或美國對清晰度、一致性及透明度的要求，」監督委員會共同主席、前聯邦法官麥克·麥康奈爾（Michael McConnell）在判決後的記者會上表示。

另一共同主席、丹麥前首相赫勒·托寧－施密特（Helle Thorning-Schmidt）向路透社表示，公眾人物通過貼文煽動暴力、製造傷害的做法是不被允許的，但Facebook「不能只是在發展過程中發明新的制裁措施」。

Facebook設立的監督委員會負責對該平台內容有關的一小部分決定進行裁決，該公司為此投入了1.3億美元資金。委員會認為，Facebook實質上是「發出了一個模糊、沒有標凖的懲罰措施，之後又把這個案件（轉交）給委員會解決」。

他們認為，這樣做意味著「Facebook試圖逃避自己的責任」，並將決定權交還給Facebook。

扎克伯格躲不過的燙手山芋

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 臉書形容公司"以沉重的心情"禁止澳洲用戶分享新聞資訊。

羅瑞·斯蘭-瓊斯( Rory Cellan-Jones）

BBC科技事務記者

馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）設立一個「最高法院」來解決棘手問題的做法似乎是一個明智之舉。無論監督委員會的決定是什麼，這位Facebook的老闆都可以說「不是我的錯，要怪就怪那些法官」。

但這次他可能躲不過了。在2016年大選過後，許多人將特朗普的勝利歸功或歸罪於他在Facebook上的表現，沒有任何問題比這更有爭議。而如果他決定2024年再度參選，這個平台對他也會至關重要。

現在，監督委員會將這個燙手山芋扔還給了扎克伯格。

扎克伯格及其團隊被告知，他們應該花些時間，仔細思考他們應如何處理類似棘手問題。他們將不得不決定，「新聞價值」這個詞是什麼意思，並對Facebook在1月6日事件中的角色進行一項妥當的調查。

歸根到底，Facebook仍然需要決定，他們要拿特朗普怎麼辦。

馬克·扎克伯格可能在思考，成立監督委員會到底是不是個好主意，以及為什麼他要給委員會的成員們支付高額薪金。

各方反應如何？

特朗普在回應Facebook監督委員會裁決結果時表示，Facebook、推特及谷歌封禁他賬號的做法「完全不光彩」，稱「美國總統的言論自由因為激進左派瘋子們害怕真相而被奪走」。

「我們國家的人民不會容忍這樣！這些腐敗的社交媒體公司必須付出政治代價，必須再也不被允許破壞及削弱我們的選舉過程，」他稱。

美國總統拜登（Joe Biden）內閣拒絶就Facebook裁決作出回應。但白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登認為「主要平台在停止擴大不可信的內容、虛假和錯誤信息方面負有與所有美國人健康及安全有關的責任」。

裁決結果出台後，Facebook全球事務與通訊業務副主席尼克·克雷格（Nick Clegg）在《金融時報》（Financial Times）舉辦的一場會議上表示，Facebook希望可以在比六個月「快得多」的時期內解決這一問題。

特朗普新平台

圖像來源，Donald Trump 圖像加註文字， 特朗普新網站截圖

在賬號被封禁之前，特朗普在Facebook及Instagram上共擁有5900萬關注者。而周二，他發佈了一個新的網站，用來與其支持者分享信息。

這些信息可以被點讚，之後還可以被他的粉絲們轉發到各自的Facebook及Twitter頁面。

該網站稱，發佈在上面的內容「直接來自」特朗普的辦公桌。

《紐約時報》（New York Times）科技專欄記者卡拉·斯維舍（Kara Swisher）在BBC廣播節目《今日》（Today）上表示，她認為這個網站是一個「博客」。

「給我的感覺是，『2002年在召喚，想找回屬於它的博客……』」她稱。

「我不知道整體計劃是什麼，因為他的確有幾位非常敏銳的數碼顧問。這只是他為參與數字媒體嘗試重建一個更大發聲能力的開始，」她表示。

特朗普的高級顧問傑森·米勒（Jason Miller）此前曾表示，計劃推出一個新的社交媒體平台。他在今年3月時稱，這個新的平台將會「轟動」。