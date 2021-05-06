中歐關係：歐盟暫緩批准《中歐全面投資協定》，曾被譽為「歷史性投資協定」

27 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）

歐盟（EU）與中國的關係，越來越顯緊張。周二（5月5日），歷經7年於2020年底談判達成的《中歐全面投資協定》（CAI）面臨觸礁，歐盟當天表示將「暫緩」將此協定交付歐洲議會審批，引起國際關注。

不過，歐盟強調暫緩並不代表「中止」協議。

歐盟同時表示，將提出新法案，防堵中資併購或參與招標飽受新冠疫情打擊的歐洲企業。

外界分析，中歐關係急轉直下主要來自新疆人權議題。今年3月，歐盟宣佈就該議題制裁中國官員。北京隨後宣佈制裁10名歐洲議員、學者及4個實體，雙方關係越顯緊繃。

目前為止，中國尚未就歐盟的這一舉動做出官方回應，但各界評估北京有可能採取強烈反制。

中國社科院歐洲研究所教授馮仲平向香港《明報》分析，北京與歐盟並未放棄協定，未來雙方都需適應競爭與合作並存的新局面，「有合作就不會脫鉤」。「只是說現在政治氣氛不太好，先等一等不要著急，下一步取決於雙方如何互動。」

《中歐全面投資協定》是什麼？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020年12月30日，習近平通過視頻連線和歐盟領導人及德國總理默克爾、法國總統馬克龍舉行會晤，中歐共同宣佈完成了投資協定談判。

根據法新社，歐盟執行副主席東布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）在周二接受採訪時稱：「歐盟委員會已暫停與《中歐全面投資協定》相關的政治延伸活動。在目前的情況下，歐盟對中國實施制裁，中國也反擊並制裁包括歐洲議會議員在內的相關人士。目前環境無益於批准該協定。」

東布洛夫斯基又說，未來該協議的前景要看雙方關係如何演變。

《中歐全面投資協定》的經貿磋商長達7年，並經過35輪談判。簡單來說，該協議旨在放寬對在中國經營的歐企許多貿易限制，譬如要求歐企須與中方企業合作營運，或需分享技術等，同時爭取擴大歐盟企業進入中國市場的領域，包括電動車，金融及醫療行業等。

《中歐全面投資協定》還希望中國降低對歐洲投資的嚴格規定，至少逐漸達到歐洲市場對中國資金開放的水平。此外，中國被要求承諾遵守國際勞工組織（International Labour Organisation）關於強迫勞動之規定。

根據資料，2020年，中國已經超越美國成為歐盟最大貿易伙伴。

不過，位於歐盟總部布魯塞爾的智庫布魯蓋爾中心（Bruegel）研究員艾西亞（Alicia García-Herrero）分析稱，《中歐全面投資協定》旨在代替25項歐盟成員國與中國的雙邊投資協定，根本上是為了減少歐洲投資者在中國投資的不確定性。

艾西亞稱，《中歐全面投資協定》顯示出歐盟與美國之間的矛盾或競逐關係。因為，歐盟似已意識到與美國的經濟實力相比，歐盟的政治影響力仍不足。歐盟因此引入「戰略自主」（strategic autonomy）策略，希望證明在不倚賴美國這盟友的情況下，亦能決定自身在世界的地位。而這「顯然和當年美國前總統特朗普（Donald Trump）執政時，美國與歐盟關係惡化有關。」

德國未來動作值得關注

事實上，許多分析都指出，多年來，歐盟第一大經濟體德國是《中歐全面投資協定》的主導者，該協定對德國的汽車製造商十分關鍵。

圖像來源，Reuters

今年九月將離職的德國總理默克爾(Angela Merkel)，亦一直將該協定視為其離任前的最核心經濟協議。

政治評論家克魯斯（Andreas Kluth）在彭博社專欄稱，就歐盟來說，與其具體簽訂《中歐全面投資協定》，不如將該協定置於懸而未決的情況，反而能維持與中國更大的談判空間。他認為，德國與歐洲須明白，當下的問題是歐洲與中國在價值觀上的衝突，而「歐洲無法假裝中立下去」。