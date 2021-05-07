1962年中國總理周恩來訪問印度

55 分钟前

1962年中印邊界戰爭曾是震驚世界的重大新聞。BBC和British Pathe的資料影片記錄了那次戰爭前夕，中國總理周恩來訪問德里會晤印度總理尼赫魯的一刻。