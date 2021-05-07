BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
1962年中國總理周恩來訪問印度
你的器材不支持播放多媒體材料
1962年中國總理周恩來訪問印度
55 分钟前
1962年中印邊界戰爭曾是震驚世界的重大新聞。BBC和British Pathe的資料影片記錄了那次戰爭前夕，中國總理周恩來訪問德里會晤印度總理尼赫魯的一刻。
熱播
2:21
視頻,
環境保護：海平面上升如何威脅到我的家園
, 節目全長 2,21
8 小时前
1:57
視頻,
江蘇小城如何成為中國「內衣之都」
, 節目全長 1,57
2021年5月6日
2:06
視頻,
五一長假：武漢舉辦戶外音樂節，觀眾爆滿
, 節目全長 2,06
2021年5月5日
2:29
視頻,
印度疫情失控仍照辦選舉，莫迪失利民眾不滿其抗疫不力
, 節目全長 2,29
2021年5月3日
4:13
視頻,
印度新冠疫情第二波重創德里 首都形象蕩然無存
, 節目全長 4,13
2021年4月30日
3:31
視頻,
新冠疫情：醫院不堪重負外界生活如常，印度如何成為全球最嚴重疫區
, 節目全長 3,31
2021年4月20日
2:16
視頻,
新冠疫情：印度病例激增的原因是變異病毒嗎？
, 節目全長 2,16
2021年5月3日
2:11
視頻,
肺炎疫情：喝牛尿防新冠？印度有人親身嘗試
, 節目全長 2,11
2020年3月20日
4:22
視頻,
BBC紀錄短片：跟拍一個家庭三代人 原來健康的密碼就在其中
, 節目全長 4,22
2021年5月3日
2:23
視頻,
為何不應通過有效率比較新冠疫苗？
, 節目全長 2,23
2021年4月16日