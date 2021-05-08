印度疫情、中國政法委微博爭議、台灣海峽偷渡客、蓋茨夫婦離婚與本周更多重要故事

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圖像來源，Xinhua

2021年走過了四個月，又來到五一勞動節的時候。在這全人類共同慶祝的節日，印度的勞動者卻忙著為一口氣東奔西跑，而那是生死攸關的一口氧氣。中國官方社交媒體平台發佈涉嫌嘲諷印度疫情的內容。而正當大家注視著印度2019年冠狀病毒病（COVID-19）疫情，前不久才出面呼籲發達國家不要囤積疫苗的比爾·蓋茨與梅琳達·蓋茨宣佈離婚……

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 印度疫情失控仍照辦選舉，莫迪失利民眾不滿其抗疫不力

印度本周累計新冠病毒確診人數突破2100萬，5月6日、7日單日新確診人數高踞於40萬之上，單日死亡人數迫近4000，民眾要為活著的親友奔波找醫院牀位，甚至只是一口氧氣，還要為逝世的親友尋找一小塊用來火葬的空地。

外界擔心印度醫療物資和疫苗短缺如何應對之際，美國總統拜登（Joe Biden）公開支持世界貿易組織（WTO）促請藥企等放棄新冠疫苗知識產權保護的倡議。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 德里在第二波疫情下再度封城，但無數患者與家屬不得不走上街頭，渴求吸上一口氧氣。

圖像來源，Sina Weibo / China Peace 圖像加註文字， 中國長安網的爭議貼文

中國中央政法委官方微博帳號「中國長安網」刊出一組照片，左圖是中國發射長征八號運載火箭，右圖是印度火化新冠病毒死者遺體的一堆堆柴火。網帖如今已刪除，但其間所引起的熱烈議論，使印度與中國的緊張關係再次成為焦點。

圖像來源，AFP

現在每天的白宮簡報會都讓人昏昏欲睡。不再有爭鬥，不再有謾罵。

不再有午夜的推特風暴，不再有向色情明星轉賬，也不再有喧鬧的"讓美國再次偉大"的集會。

那麼，這一切是否意味著一個無聊的總統任期開始了？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 非洲國家沒有加入譴責中國在新疆、香港及西藏侵犯人權行為的聯合聲明。

在多國向中國對新疆維吾爾族穆斯林人口的對待方式提出批評時，非洲國家並未參與其中。

事實上，許多非洲外交官最近出席了在北京舉行的一場活動，期間他們對中國在新疆的政策表示讚賞。

至少一百萬維吾爾族人據信被關押在新疆一個龐大的拘押營網絡中。中國因此面臨強迫勞動、強迫絶育、酷刑及種族滅絶等多項指控，中國對這些均予以否認。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣海峽是世界軍事熱點之一

台海兩岸關係緊繃之際，兩名中國偷渡客登陸台灣，前後相差不足一周， 台島內引發國防和國安方面的擔憂。

根據台媒報導，5月6日凌晨，一名江姓男子乘坐一隻無動力橡皮艇企圖登上金門島，被台灣海巡署截獲。 該男子向台灣警方報稱， 自己從廈門附近的島嶼偷渡來台灣，動機則是「只是想來看看」。 其身上發現帶有兩隻手機以及16顆「豬肉」水餃。 5月1日，一位周姓男子從福建泉州石獅市自駕橡皮艇順利穿過台灣海峽，進入台灣中部的台中港，於隔日凌晨二時被一名台灣民眾發現，通報台灣警方。

有分析認為，台北當局為了避免讓本已高度緊張的兩岸關係進一步升溫， 多半會繼續採取審慎態度，將兩人遣返回大陸， 但這會為蔡英文政府帶來人道難題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 畫家保羅·德拉羅什（Paul Delaroche）筆下的法蘭西人的皇帝拿破侖一世（Napoleon I, Emperor Of The French）

5月5日是拿破侖·波拿巴（Napoleon Bonaparte）逝世200週年。

拿破侖是一位軍事奇才，挽救了法國大革命，並為現代法國奠定了基礎。但他在位時曾獨裁統治法國，發動對外軍事侵略，又恢復奴隸制度。

BBC駐巴黎記者露西· 威廉姆森（Lucy Williamson）報道說，200年後的今天，如何看待這位曾經叱吒風雲的法蘭西帝國皇帝，依然是一件讓法國人撓頭的事情。

7. 比爾‧蓋茨與梅琳達宣佈離婚，美國科技界又一豪門婚姻分手收場

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 微軟創辦人比爾‧蓋茨與梅琳達宣佈離婚

65歲的美國億萬富翁比爾‧蓋茨（Bill Gates）與56歲的梅琳達（Melinda French Gates）5月3日宣佈結束27年的婚姻：「我們不再能夠結伴成長。」

他們有三個孩子，共同營運比爾與梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），對抗傳染病和支持兒童接種疫苗，前不久才出面呼籲發達國家不要囤積新冠病毒疫苗。