新冠疫情如何影響尼泊爾大象的命運？

潘尼德拉·達哈爾(Phanindra Dahal)

BBC尼泊爾組記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 尼泊爾國家公園的大象與遊人

在喜馬拉雅山山區，騎著大象穿越茂密的森林，讓許多遊客第一次看到林中的各種野生動物。

在奇特旺國家公園（也譯奇特萬國家公園，Chitwan National Park），他們可以觀賞到信步的老虎、豹子以及獨角犀等動物。

奇特旺國家公園也是聯合國教科文組織的世界遺產地址。多年以來，騎大象遊覽野生動物園吸引了大批遊客，也給當地人帶來可觀的收入。

然而，新冠疫情衝擊旅遊業，一些大象遊的業主甚至被迫賣掉自己的大象。

蘇曼（化名）就是其中之一。他是當地一家酒店老闆。幾十年來，為到國家公園來的遊客組織野生動物遊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 載著遊人的大象

蘇曼從八十年代末開始經營這個生意，一開始從尼泊爾富人手中租大象。很快，他賺到了足夠的錢，從印度買了2頭大象。

蘇曼表示，這裏的森林很適合大象遊，遊人可以充分利用旅途觀光和欣賞稀奇的野生動植物。

「養大象開銷很大」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「世界上最孤獨的大象」：被囚禁35年終獲自由

一頭成年大象一個月可以給主人帶來1250美元（大約8000人民幣）的利潤，這對尼泊爾這個喜馬拉雅山麓小國的人來說是一筆可觀的收入。

但疫情切斷了他們的收入來源。隨著旅遊限制和遊客減少，像蘇曼這樣的許多野生動物遊業主被迫賣掉自己的大象。

蘇曼說，養一頭大象開銷不小：包括食物和醫藥。如果疫情長期持續下去就很難承受這些負擔。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 騎著大象觀賞瀕臨危險的野生動物

蘇曼一個月僅餵大象的開支就接近1千美元。在收入開始減少後，他決定把其中的一頭大象賣給印度的一位買主。

賣大象雖然賺了點錢，但錢很快就被用於其他開銷：償還貸款、支付員工工資以及維修等。蘇曼說，關鍵是沒生意。

「大象是我的朋友」

但對蘇曼來說，大象並不僅僅是他用來做生意的一個工具。

「大象一看見我就會出聲，當我餵它水果或是菜花時，它也會有所表示，」蘇曼說。

圖像來源，Ishwor Joshi 圖像加註文字， 遊客銳減給經營者帶來財政困難。

儘管專門有人負責照顧大象，但蘇曼只要有時間都會去看他的大象，並與它們互動。

蘇曼自豪地說，他的那頭大象特別勇敢，甚至不怕老虎。比如，通常大象如果感覺到有老虎時會發出聲響，不願前行，但他那頭大象會聽從馴象師的命令，訓練有素。

蘇曼說，他賣掉的大象最終可能會成為富人的寵物，或印度寺廟中的神象，參加各種儀式表演。

他還說，在賣掉一頭大象後，另外一頭大象明顯出現緊張焦慮跡象，好幾天時間才恢復過來。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 幾十年來，大象在奇特旺國家公園扮演重要角色。

尼泊爾野生動物園前景如何？

尼泊爾經營旅遊的人生意近期復原不抱什麼希望。據尼泊爾移民局的統計，同2019年相比，2020年來尼泊爾的遊客下降了80%。這一數字與1986年類似。

和蘇曼一樣，許多野生動物之旅的業主把大象賣給印度人，這違反了瀕臨危險物種貿易法律的規定。

尼泊爾和印度都是全球《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的簽署國，該公約禁止瀕危動物的交易。

「奇特旺聯合大象合作有限公司」董事長提瓦利介紹說，新冠之前有55頭私人大象，現在只剩下35頭。 他希望尼泊爾政府能為大象專闢「散養區」，並為經營大象遊的人提供貸款，幫他們度過難關。

但尼泊爾政府說，他們不允許役用大象在受保護的森林區覓食。官員們還加強警戒，以阻止大象越境易手。

在印度、斯里蘭卡和泰國等許多國家，人們利用圈養大象招攬遊客，但新冠讓經營者的負擔變得越來越沉重。

圖像來源，Ishwor Joshi

「我今後再也不會買大象了」

近年來，野生動物遊的經營者也面臨動物權利組織人士的壓力。一些活動人士呼籲改善大象的待遇，而另外一些人則希望全面禁止騎大象旅遊的項目。

蘇曼表示，過去一些馴象師總認為只有鞭打大象才能讓它們聽話，但現在已經發生了很大改變。

蘇曼說，馴象師已經接受培訓，要有愛心。但蘇曼認為，要想滿足動物活動人士的所有要求不太可能。例如，他說，如果不給大象上枷鎖，並關在棚子裏，它們會逃走。

但蘇曼也說，動物保護人士的宣傳已經奏效，越來越多的遊客已經拒絶他提供的騎大象旅遊。

奇特旺的一個主要旅遊點已經推出徒步跟隨大象的觀光遊。