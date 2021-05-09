阿富汗中學炸彈襲擊致數十人死亡

17 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一個女傷者被送往附近醫院接受救治。

阿富汗首都喀布爾一所中學附近發生炸彈襲擊，路透社引述當地官員稱，事件釀成至少58人死亡，150人受傷。

從社交媒體的照片看到，現場散落很多書本和書包。官員表示，可能是汽車炸彈或爆炸裝置，暫時未有組織承認對此負責。

總統阿什拉夫‧加尼（Ashraf Ghani）把矛頭指向當地塔利班武裝組織，但塔利班否認自己與事件有關。

美國早前宣佈本年9月11日，將從阿富汗撤軍，當地一直氣氛緊張。

「血腥襲擊」

周六（5月8日），爆炸發生在喀布爾西部達什特巴爾切區域一所政府營辦的中學附近，這所高中每天會有三節課，分開男女上課，事發時正是女同學上課的第二節剛結束，大部分死傷者是女生，現場看到不少染血的書包、課本，散落在瓦礫之間。

根據外電報導，目擊者相信爆炸是汽車炸彈造成，而且是發生過三次的爆炸。

一名目擊者對法新社表示，見到「許多血淋淋的屍體躺在塵土與濃煙之中」。

「我見到一個女人在翻看不同的屍體，不斷呼叫自己的女兒，」目擊者禮薩（Reza）對法新社說：「她找到女兒一個沾滿血的錢包，她崩潰倒地昏了過去。」

大批家長到附近醫院尋找自己的孩子。

塔利班否認與事件有關

在這個區域聚居的大多是有蒙古和中亞血統的哈扎拉少數族裔，大多是什葉派信徒。根據喀布爾當地的報導，該市民眾近期都經常出門，為下周的開齋節做凖備。

事發地點曾多次受到遜尼派伊斯蘭武裝分子襲擊。在一年前的同一天，該地一所有無國界醫生支援的醫院的婦產科受到襲擊，釀成24名婦女、小孩和嬰兒死亡。最終無國界醫生不得不放棄相關支援項目。

總統阿什拉夫‧加尼指責是塔利班的責任：「塔利班把非法戰爭和暴力升級，再一次顯示他們不願接受和平解決當前危機，甚者想把局勢複雜化。」

但當地塔利班否認與事件有關。

美國撤軍在即

美國國務院與歐盟駐阿富汗的代表也相繼發聲明譴責襲擊，特別指出，暴行明顯是針對無辜民眾和一所學校的女生。

2001年「911事件」後，美國出兵阿富汗，追捕受塔利班組織保護的阿爾蓋達組織首領拉登。

美國去年與塔利班簽署協議，宣佈終結20年的戰役，美軍將從阿富汗撤軍，而塔利班武裝需要確保組織與阿富汗政府展開和平談判。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 救護車把死傷者送到醫院。

談判在去年展開，但至今仍然停滯不前，沒有什麼進展。

美方原訂5月1日撤軍，但後來把日子推遲至9月11日，引發當地武裝分子的不滿。

不過，當地塔利班針對外國軍隊的襲擊明顯減少，但與阿富汗國家部隊的衝突不斷。

而自從簽署和平協議後，雖然多名記者、活動人士、學者被殺害，但塔利班一直否認有所參與。

分析：「伊斯蘭國」的角色受關注

BBC駐阿富汗記者（Secunder Kermani）

（戰爭）阿富汗很多地方的人經歷許多痛苦，但達什特巴爾切社區特別慘重。

這兒的哈扎拉少數族裔大多是什葉派伊斯蘭信徒，被當地遜尼派伊武裝組織「伊斯蘭國」視作異教徒， 多次成為惡意的行動的目標。

幾十人曾經被殺害，體育館、文化中心和特別是教育場所，都曾發生炸彈襲擊。

去年和在2018年，「伊斯蘭國」成員以自殺式炸彈襲擊該區的教育中心，致超過70人死亡。

「伊斯蘭國」並沒有參與阿富汗政府與塔利班之間的和談。 這次和談目前停滯不前。