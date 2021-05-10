疫苗旅行：「我在國內不可能很快獲得疫苗。」

35 分钟前

圖像來源，Enno Lenze 圖像加註文字， 倫澤前往莫斯科注射第一針「衛星五號」疫苗。

4月中旬，一群遊客開始了他們在莫斯科的行程，包括參觀一個令人意想不到的旅遊景點：一家私人診所。

遊客們感興趣的不是這座城市的世界級旅遊景點，而是俄羅斯廣為宣傳的「衛星五號」（Sputnik V.）疫苗。

大多數遊客是德國公民，他們對本國防疫工作進展緩慢感到失望。其中一位是來自柏林的倫澤（Enno Lenze）。

「我在德國沒法很快接種疫苗。我問醫生什麼時候輪到我注射，他說可能10月或11月。」

在俄羅斯，「衛星五號」免費提供給任何人，但旅行者必須支付私人醫療預約費用，費用約為200-220歐元（240 - 265美元）。

挪威旅遊公司「世界旅行者」（World Visitor）提供給俄羅斯的「疫苗接種之旅」為遊客安排一切需要的服務，比如醫療邀請函、疫苗預約等，還有更傳統的服務，包括航班、轉機和住宿。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯歡迎「疫苗旅行」，該國正努力說服國內人接種疫苗。

該公司提供兩種套餐，一種是每次接種有一次短期停留，共兩次；另一種是一次性的長期停留，足夠接種兩種劑量。

入境旅客只要在登機前72小時內，提供快速新冠病毒檢測的陰性結果，就不需要在俄羅斯隔離。

第一批43名遊客於4月16日抵達俄羅斯，該旅行社的共同所有人艾伯特·西格爾（Albert Sigl）告訴BBC，自那以後，該旅行社已經收到了600多份預訂。

「令人困惑的規則」

倫澤先生是柏林故事博物館的館長，他經常前往感染率高的伊拉克庫爾德斯坦（Kurdistan），為難民開展救援工作，他說。

儘管人道主義工作者在德國有資格獲得疫苗，但他說自己沒有，因為他是一名志願者。

倫澤說：「規則有時候真的非常非常奇怪，我不明白。」他還說，在預定去莫斯科的行程時，他70歲的父親依然沒有預約接種疫苗。

他認為德國的優先體系「有意義」，但這意味著疫苗接種「非常緩慢」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬爾代夫正計劃為有興趣的人提供旅遊、疫苗和度假3v服務。

由於全球新冠疫苗接種不平衡，那些有能力在其他地方接種疫苗的人，可以從塞爾維亞、美國、阿聯酋甚至馬爾代夫等多個目的接種疫苗。

這個位於印度洋的天堂群島正計劃推出一項名為3V的旅遊套餐：旅遊、疫苗接種和度假。

馬爾代夫旅遊部在一封電子郵件中告訴BBC：「3V活動是對遊客們在世界封閉之時來馬爾代夫旅遊的一種讚賞，並向人們傳達這樣的信息：拿到疫苗接種證書就可以出發。」

「我們很幸運，因為我們處在地理上自然分散的島嶼，我們的度假村也有經測試和驗證的協議。」

直到最近，塞爾維亞一直向外國人提供過剩疫苗，但政府停止了這種做法，轉而向本國人口增加疫苗接種。

與此同時，在美國的加州、德克薩斯和紐約等擁有大量移民和無證件人口的州，已經有大量加拿大人和拉丁美洲人湧入，以便從寬鬆的疫苗接種和檢疫規定中獲益。

但這並非沒有爭議。

在佛羅里達州，對於許多富有的美國人和外國人來說，這裏至少是他們的家，65歲以上的人無論是什麼居住身份，都可以接種疫苗。

73歲的墨西哥電視主持人Juan José Origel在推特上和他的130萬粉絲分享了在陽光明媚的州首府邁阿密注射疫苗後的快樂和放鬆。

「感謝美國。我的國家沒有給我提供這樣的安全保障，多麼悲哀，」他在一月份說，那時墨西哥的醫務人員和一線工作人員還沒有接受注射。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 直到最近，塞爾維亞還在邀請外國人接種當地過剩的疫苗。

「道德問題」

但那些在社交媒體上被認為吹噓疫苗旅遊的人受到了嚴厲批評。

行業趨勢代理公司Globetrender首次創造了「疫苗貴賓」這個詞，用來描述會「花錢排在接種隊伍最前面」的「新一代精英旅行者」。

該組織稱，鑒於全球疫苗分配不平等，這是一個「道德上值得懷疑的舉動」。

今年1月，倫敦精英旅行社騎士橋圈（Knightsbridge Circle）以4萬英鎊（超過5.5萬美元）的天價在迪拜提供奢華的疫苗假期。

但它只對會員開放，會員們已經支付了每年2.5萬英鎊（近3.5萬美元）的「旅行和生活方式服務」的邀請會員費。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在佛羅里達，一大批富有的遊客插隊，搶在當地人之前接種疫苗。

「倫理正當」

世衛組織的指導方針說，在普遍感染情況下，有風險的衛生工作者應該優先接種疫苗。

除此之外，該組織還敦促各國政府優先考慮老年人和最弱勢群體。在傳染性較低的情況下，其他人群也可以接種，例如需要旅行的工作人員。

與此同時，世衛組織建議保持足夠的供應以應對當地疫情。

不過，在那些向遊客提供這些服務的國家，疫苗供應似乎並不是問題。

塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabić）說，如果沒有給外國人接種，在她的國家成千上萬劑疫苗就會被浪費掉。

許多塞爾維亞人仍然懷疑疫苗是否安全。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯一名醫務人員正在凖備了一劑新冠疫苗。

在馬爾代夫，一半以上的人接種了第一劑疫苗，旅遊業工作人員接種的比例上升到99%。

與此同時，據「數據中的世界」（Our World in Data）顯示，俄羅斯一直在努力增加「衛星五號」在國內的使用率，因為只有8%的俄羅斯人接種了第一劑。其他60多個國家也在使用這種藥物。

西格爾表示，他組織的莫斯科之旅是「合乎道德的」，因為在俄羅斯，任何人都可以隨時獲得衛星5號，「沒有人被剝奪疫苗的接種權利」。

「世界訪客」（World Visitor）在其網站上表示，多一個能負擔得起疫苗旅行的德國人，就多一個人能更快地排隊接種疫苗。

西格爾還說，這些旅行是企業的生命線，在大流行令旅遊業停滯後，帶來了一些復蘇「希望」。

「去年我們幾乎無所事事。要麼什麼都不做，要麼去疫苗旅行。」