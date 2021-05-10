馬斯克稱狗狗幣「騙局」 應聲大跌後急「救市」

51 分钟前

特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）現身美國綜藝節目「周六夜場秀」，在採訪中承認加密數字貨幣狗狗幣（DogeCoin）是騙局（hustle）。

圖像來源，Getty Images

此言一出，狗狗幣一度大跌超過34%，同時連帶比特幣和以太坊等其他加密貨幣一路下跌。

狗狗幣不斷下跌之時，馬斯克在推特上展開「救市」之舉——不僅宣佈他的火箭公司SpaceX將在明年把狗狗幣帶上月球，而且SpaceX接受狗狗幣作為支付貨幣。

狗狗幣是加密貨幣領域瘋狂上漲的一個例證。它誕生於2013年，在馬斯克等名人的支持下，僅在今年就上漲超過130倍。

馬斯克究竟說了什麼？

美國NBC頻道的「周六夜場秀」是喜劇、搞怪類的周播綜藝節目。

馬斯克作為狗狗幣的高調支持者，他的言行對市場影響巨大，馬斯克將要上節目的消息一度帶來狗狗幣市值上升。

節目直播時適逢母親節，馬斯克稱送給母親的禮物就是狗狗幣。

節目中，馬斯克回答主持人「究竟什麼是加密數字貨幣」的問題稱，加密貨幣就是一種數字貨幣，但不由中央銀行掌控，而是通過區塊鏈技術實現去中央化。

主持人又將問題聚焦在狗狗幣上，馬斯克起初表示，狗狗幣是貨幣的未來，是不可阻擋的金融工具，未來將接管世界。

主持人隨即大笑問，「所以狗狗幣是一場騙局（hustle）嘍？」馬斯克回答，「好吧，這是個騙局（hustle）。」

即便是馬斯克在一個搞笑節目的玩笑話，也讓市場崩塌，狗狗幣市值應聲下跌超過30%。

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馬斯克與狗狗幣

正如馬斯克一句話「聊崩」狗狗幣，他的一則推文也可以送狗狗幣連續暴漲。

狗狗幣誕生於2013年，兩位美國IT工程師馬庫斯和帕爾默利用當時席捲網絡的狗狗表情包Doge作為標識，發明了這種數字貨幣，其本意是用來在網絡空間用惡搞的模仿，來嘲諷比特幣。

此後，狗狗幣逐漸成為美國社區論壇Reddit的打賞貨幣，狗狗幣的應用場景擴大，知名度提升，身價也開始水漲船高。

不過，今年狗狗幣真正躋身「瘋狂」之列——2月馬斯克連發數條推特支持狗狗幣，幣值應聲暴漲，甚至使該幣的主要交易平台Robinhood系統因繁忙而崩潰。

在加密數字貨幣領域，信奉者經常用「衝向月球」（to the moon）來表達對幣值飛漲的期盼和興奮。響應這種幣圈文化，今年4月1日，馬斯克表示，將把一枚實體狗狗幣真的帶到月球。

此舉再次造就狗狗幣的一輪飛漲，今年以來就上漲超過130倍。

至此，狗狗幣已從一則玩笑，變成了全球第四大加密數字貨幣。

圖像來源，Reuters

來自「狗狗幣之父」的警告

這一過程與馬斯克難脫幹系，他在節目中也自稱「狗狗幣之父」（DogeFather）。不過這位「狗狗幣之父」也一再警告投資有風險。

狗狗幣與比特幣在底層技術上並無二致，但狗狗幣的開發者修改了挖幣的規則。

作為第一款加密數字貨幣，比特幣設定了2100萬枚的上限，並且逐步加大挖幣難度，目前供應也較為穩定，甚至一些投資機構將其作為分散風險的選擇。

然而，狗狗幣的規則是，第一年就達到1000億枚，並且之後每年發行50億枚，沒有上限。

在今年2月的一次採訪中，馬斯克被問及「狗狗幣不像比特幣那樣有供應限制，你會否降低其價值？」

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馬斯克回答，「會。很明顯，人們不應該把畢生的積蓄投資於加密貨幣，這是不明智的。但如果玩玩預判找點樂子，那還是可以的。」