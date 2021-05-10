紅場閲兵 俄羅斯紀念衛國戰爭勝利的時機與看點

14 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京在閲兵儀式上講話表示：當前納粹意識抬頭，其追隨者試圖改寫歷史。俄羅斯將堅定捍衛國家利益。

俄羅斯衛國戰爭勝利76週年，在莫斯科紅場舉行的一年一度的閲兵儀式，將俄羅斯與西方的緊張關係和與中國的緊密關係展現無遺。

1945年6月24日，蘇聯首次在紅場舉行紀念衛國戰爭勝利的閲兵式。蘇聯解體後，俄羅斯自1995年起每年5月9日舉行衛國戰爭勝利日閲兵式。

雖然世界各地的新冠疫情仍然沒有得到控制，但這是俄羅斯當局第二次在疫情期間舉行勝利日閲兵。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 參加紅場閲兵的包括俄羅斯彈道導彈部隊和坦克部隊等。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 今年參加紅場閲兵的官兵共1萬2千人，全部注射了新冠疫苗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2021年5月9日，俄羅斯青少年軍事愛國主義運動「青年軍」的成員參加紅場閲兵。

2020年受到新冠疫情等因素的影響，紅場閲兵式推遲到6月24日舉行。而今年5月9日參加閲兵的1萬2千官兵全部都接種了疫苗。

閲兵時機

俄羅斯總統普京在閲兵式上發表講話說，當前納粹意識抬頭，其追隨者試圖改寫歷史。「俄羅斯將繼續維護國際法，但與此同時，我們將堅定地保護國家利益，並確保人民的安全。」

普京的這番講話，有其弦外之音。實際上，本次閲兵式舉行之時，也正值俄羅斯與西方關係再次緊張之際。

首先是烏克蘭問題。今年4月，俄羅斯在靠近烏克蘭和克里米亞邊界的地方集結了大批坦克和武器裝備，局勢一度緊張。究其原因，以美國為首的北約繼續東擴，吸收烏克蘭為成員國問題，遭遇俄羅斯方面的強烈反對。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 空中閲兵時，直升機、轟炸機、運輸機、預警機、空中加油機、戰鬥機等編隊飛過紅場上空。這是飛行表演隊展現俄羅斯白藍紅三色國旗的顏色。

其次，俄羅斯反對派領導人阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）的境遇，也是西方批評俄羅斯的重要原因。

最近幾個月，包括美國在內的北約國家與俄羅斯之間互相驅逐外交官，北約指責俄羅斯對歐洲安全構成威脅。

中國支持

在俄羅斯與西方國家關係緊張的同時，中國與俄羅斯之間的關係近年來日趨緊密。

在本次俄羅斯閲兵之後，中國對俄羅斯表示祝賀。中國外交部發言人華春瑩說，「中國和俄羅斯分別是第二次世界大戰亞洲和歐洲的主戰場，為二戰取得最終勝利付出了慘烈的民族犧牲，做出了巨大的歷史貢獻」。

華春瑩還批評有的國家奉行單邊主義和保護主義的錯誤政策，固守零和博弈的思想，在國際上大肆炒作意識形態和政治制度的差異，企圖搞小圈子、製造分裂、搞集團政治。

她說，在此國際形勢下，「中俄始終肩併肩站在一起」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年6月5日，在英國舉行的諾曼底登陸75週年紀念活動。共有16國元首出席。

2019年6月，美英法等西方國家元首聚集一堂紀念諾曼底登陸75週年的同一天，中國領導人習近平與普京在莫斯科會面慶祝兩國建交70週年並簽署全面戰略協作伙伴關係協議。

2015年9月中國慶祝抗戰勝利70週年大閲兵，西方國家領導人紛紛缺席的情況下，俄羅斯總統普京是聯合國五大常任理事國中唯一齣席的領導人。

中國官方《環球時報》在報道俄羅斯衛國戰爭勝利閲兵時說：當以美國為首的一些西方國家表現出對俄羅斯的敵意，並試圖將蘇聯與納粹德國相提並論來淡化蘇聯對盟軍勝利的貢獻甚至污蔑俄羅斯時，中國人對前蘇聯對二戰的貢獻表現出截然不同的態度。

陣營對壘

本次的紅場閲兵只有一位外國領導人參加——塔吉克斯坦總統拉赫蒙。《華盛頓郵報》說，這是一個顯而易見的信號，說明莫斯科「越來越孤立」。

紅場閲兵之前，在英國倫敦舉行的七大工業國外長峰會，俄羅斯與中國是與會國家商討防疫工作之外的另外兩大重點問題。

七國集團批評俄羅斯從事惡意活動，北京霸凌其他國家，不過並沒有公布將採取什麼具體措施。

今年2月，美國總統拜登在就任後首次闡明外交政策時，也將俄羅斯與中國劃在了美國的對立面，稱「美國領導人必須迎戰這專制主義崛起的時刻，包括中國日益蓬勃與美國對抗的野心，還有俄羅斯破壞與干擾我們民主體制的決心。」