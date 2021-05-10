蓋茨離婚隱情 會晤愛潑斯坦是分手決定的「考量之一」

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你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 微軟創辦人比爾‧蓋茨與梅琳達宣佈離婚

比爾和梅林達·蓋茨宣佈離婚數日之後，一些權威性美國媒體開始披露這兩位國際慈善界最有影響力的夫婦決定分手的部分隱情。

據報，梅林達·蓋茨早在2019年得知丈夫曾與傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）多次會面之後便已經開始訴求離婚的選項。

愛潑斯坦是被法院定罪的性犯罪者，被發現通過組織派對向有權勢的人提供包括未成年女性在內的行賄。愛潑斯坦2019年被發現死於獄中。

比爾和梅林達·蓋茨是當今世界最有影響力的慈善家夫婦，他們近日宣佈離婚時並沒有說明具體原因。

愛潑斯坦元素

美國《華爾街日報》周日（5月9日）發表文章，援引「熟悉情況的人」和一名蓋茨基金會前僱員的話說，比爾·蓋茨與愛潑斯坦打交道是梅林達最終決定離婚的「考量之一」。

《紐約時報》早在2019年10月1日就曾報導過，愛潑斯坦刻意結交有權有勢的政商界人士——結交的重要人物甚至包括美國前總統克林頓。

不過，與眾多其他名人不同的是，比爾·蓋茨結交愛潑斯坦時後者已經並判定有性犯罪。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 愛潑斯坦被判定犯有強姦幼女和販賣性奴等性犯罪行為

愛潑斯坦最早於2008年時因為嫖娼童妓而被判刑13個月。不過，據稱那次判刑被外界認為過輕，因為愛潑斯坦幕後與公訴方達成了某種約定。2019年，愛潑斯坦再次因「販賣性奴」而被定罪，並最終被發現死於獄中。

早些時候，美國小報《每日野獸》（Daily Beast）報導稱，梅林達早在2013年就曾警告比爾·蓋茨不要與愛潑斯坦打交道。

《華爾街日報》援引蓋茨基金會原僱員的話說，梅林達的勸阻並沒有能制止比爾·蓋茨與愛潑斯坦打交道。

《華爾街日報》報導稱，有法庭文件顯示，梅林達早在2019年《紐約時報》報導出版時就多次諮詢過律師。

比爾·蓋茨透過發言人告訴《華爾街日報》說，他堅持以前對愛潑斯坦事件的表述：「我見過他。我與他沒有任何生意或朋友關係」。

離婚律師任命

比爾和梅林達·蓋茨近日透過推特宣佈離婚決定，並表示兩人已經無法繼續「共同成長」。

蓋茨夫婦1994年結婚，據《福布斯》報協商分配約1240億美元的財產。夫妻兩人均已表示，將把絶大多數的財富用於慈善事業。

《福布斯》報導還說，比爾·蓋茨已經將部分微軟股份轉讓到梅林達名下，而後者已經成為身價以十億美元計的富豪。