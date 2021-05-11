印度新冠疫情：恆河岸邊堆積大量屍體，醫療系統殘酷現狀暴露

西圖·特瓦裏（Seetu Tewari）

BBC印地語部

1 小时前

圖像來源，Satyaprakash/BBC 圖像加註文字， 在印度恆河，大量屍體被撈出，埋葬在河岸附近。

恆河岸邊堆積起多具屍體的駭人景象的照片，正在印度全國各地流傳。

照片是在焦薩（Chausa）河段拍攝的，那是位於東部比哈爾邦（Bihar）的伯格薩爾區的一個地方。

當地政府在5月10日確認了這一事件，但是表示屍體是從鄰近的北方邦漂浮了這個地方。「大約30到40具死屍在恆河被發現，」一名叫阿舒克·庫馬（Ashok Kumar）的當地官員說。

「有可能他們（屍體）是從北方邦順河流漂浮下來的，我和幾個當地人談過，他們說屍體不是來自這一帶的。」

恆河是印度最重要的聖河之一，但也是其中一條污染最嚴重的河流。在印度北部蜿蜒超過2500公里，西起喜馬拉雅山脈，東至孟加拉灣。

恆河沿岸有數以百萬計居民，河流被看作是很多印度人的生命線，他們喝恆河水，也在恆河沐浴。

比哈爾邦當地的一些記者表示，他們在焦薩附近看見有近100具屍體，要麼漂浮在水上，要麼在河岸上堆積。

薩提亞普拉卡什（Satyaprakash）就是其中一個目擊的記者。他對於管理當局聲稱屍體來自本邦以外的說法有懷疑。「在大約八公里外有另一個河岸，由於目前病例急劇增加，已經沒有空地了。親屬現在就把屍體帶到這裏來，但是因為木材不夠，沒有條件火化，」他說。

「冠狀病毒死者」

迪恩·達雅爾·潘迪（Pandey）是當地的一個祭司。他向當地記者表示：「前些時候，我們每天看見有兩三具屍體被帶到這裏，但是在過去15天這個數字已經增加到近20具屍體。」

「他們全都是新冠病毒病人。」

這名祭司表示，他們一直試圖阻止人們將屍體遺棄在河中，當局甚至派出了安全部門官員，但是他說，人們拒絶聽從。

當局目前正在該地區挖掘大型土坑，來埋葬屍體。

圖像來源，Satyaprakash/BBC 圖像加註文字， 一些當地人指，火化費用的高昂導致人們將遺體遺棄在恆河。

在過去的周末，當地媒體報道，北方邦的亞穆納河上有多具屍體漂浮。新德里電視台（NDTV）引述一些當地人聲稱，人們對於火化冠狀病毒死者遺體感到害怕，於是就造成大量屍體被遺棄在河上。

由總理納倫德里拉·莫迪（Narendra Modi）領導的印度聯邦政府正面臨著批評，指政府未能做足夠的措施來減少第二波疫情造成的破壞。

這場災難亦暴露了印度公共醫療體系的資金不足和疏忽管理的問題。人們因為沒有得到救治而死在醫院門外的場面，反映出很多印度人所面對的殘酷現實。

包括私人和公共在內的印度醫療支出在過去六年約佔印度國內生產總值（GDP）的3.6%左右，是所謂的「金磚五國」（BRICS）當中佔比最低的：以2018年的數據看，巴西的醫療經費佔比最高，達到9.2%，之後是南非的8.1%、俄羅斯的5.3%和中國的5%。

發達國家的醫療經費佔GDP比例要高得多。比如在2018年，美國在這上面的支出佔比是16.9%，德國是11.2%。即使將斯里蘭卡（3.76%）和泰國（3.79%）等比較小的國家，也花得比印度多。

印度平均每1萬人當中，醫生不到10個，而在一些邦，這個數字甚至低於五個。

「沒錢火化親人」

隨著人們為逃避封鎖令而從印度大城市轉移到偏遠地區，病毒在繼續擴散。

但是，不堪重負的當地醫院和醫療中心無力應對這場危機。

病人的親屬難以負擔救治的費用。伯格薩爾區居民錢德拉莫漢（Chandramohan）說：「所有私立醫院裏的過度收費現象很嚴重。」

「人們都剩不下錢來火化他們的親人了。他們如果用救護車運遺體（去火化），就要收2000盧比（近28美元）——這些費用的提高迫使人們將遺體遺棄在恆河。」

地方政府已經給私立檢驗室的電腦斷層掃描價格定下上限，並且固定了救護車的費用。