倫敦政經學院受英首相之邀為G7峰會撰文，七國每年應追加萬億美元投資引領復蘇

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國首相約翰遜

一份應英國首相之邀撰寫的經濟復蘇計劃呼籲，七國集團（G7）應在未來十年中，每年一起追加總額約1萬億美元的投資，以確保在後疫情時期的經濟復蘇中發揮領導力，謀求可持續、包容性和彈性增長。

七國集團將於6月11日至13日在英國南部的康沃爾（Cornwall）舉行首腦峰會。本次峰會將聚焦新冠疫情、氣候變化、中俄問題等。美國總統拜登預計將出席。

領導全球復蘇

應英國首相約翰遜之邀，倫敦政治經濟學院經濟學教授尼古拉斯·斯特恩（Nicholas Stern）及其團隊在5月10日發佈了這份獨立報告。

斯特恩曾在2003年至2007期間擔任英國財政部政府經濟服務部負責人，在2000年至2003年期間擔任世界銀行首席經濟學家。他還被譽為全球氣候變遷政策奠基人、氣候經濟學之父。

該報告主題為「七國集團在可持續、彈性和包容性經濟復蘇與增長中的領導地位」，呼籲七國集團建立「支持但審慎的宏觀經濟框架」，並強調，「該框架可（在短期內）實現投資的強勁復蘇，並在中期以負責任的方式管理債務和赤字，包括加強國際稅收合作」。

七國集團的成員國包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國，這些國家的國內生產總值加起來約為40萬億美元，接近全球的一半。

斯特恩在報告中形容即將舉行的七國集團峰會是「特殊的歷史時刻」，他說，這為七個國家在私營和公共部門的可持續投資和創新推動下，引領全球協調復蘇提供了機會。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 七國外長先於本月聚集，下月將舉行七國首腦峰會。

七國每年追加投資1萬億美元

根據該報告，這項投資計劃涉及可持續的基礎設施發展，自然的保育和恢復，以及對創新和技能的投入。

報告指出，政策和財政方面的優先事項之一是，制定集體目標，在十年甚至更長時間裏，每個國家每年的投資額要比新冠大流行前大量增加，增量要達到該國GDP的2％，並提高投資質量，以支持強勁復蘇和經濟轉型增長。

如果這一想法得到落實，這七個國家將在2030年前每年額外增加共計1萬億美元的投資。

報告呼籲將追加投資的一部分用於填補COVAX計劃中的200億美元的資金缺口，並向發展中國家提供充分支持，使各地在2022年底獲得有效的疫苗和治療。

COVAX計劃是世界衛生組織支持國際社會制定的疫苗分享方案，以期縮小疫苗接種的貧富國家差異。該計劃覆蓋180多個國家，計劃從今年2月開始分發疫苗，目標是在年底達到至少20億劑疫苗。有批評認為，該計劃在採購合同談判和疫苗運輸方面行動遲緩。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國風力渦輪機

強調應對氣候變化金融手段

該報告還為七國集團履行氣候變化承諾定下行動框架。

報告指出，七國集團應在11月格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化峰會（COP26）之前做出集體承諾，將「氣候融資」（Climate Finance）增加一倍，實現並超過每年1000億美元的目標。

「這一目標對COP26會議的成功舉辦，以及對發展中國家氣候行動提供充分支持至關重要，」報告指出。

發達國家已經承諾，每年為發展中國家的氣候行動提供1000億美元。到目前為止，這一計劃尚未達到目標，期限已經延長至2025年。

各國對已轉移資金的估計有所不同，經濟合作與發展組織（OECD）去年的一份報告稱，2018年只有790億美元的轉移資金，而這是當時最高的年度轉移資金。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）上周四說，即將到來的七國集團首腦峰會是關鍵時刻，他敦促七國集團領導人做出「實質性」氣候融資承諾，幫助發展中國家在未來5年應對氣候變化。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多國家嚴重依賴煤炭作為能源資源。

制定碳排放價格等其他建議

報告還呼籲七國集團承諾在2025年前，為碳排放交易制定強有力的價格，並取消化石燃料補貼。要實現這一目標，可能需要在大型排放國之間建立國際碳價格下限，以及對能源密集型貿易相關行業進行邊界調整。