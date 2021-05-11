巴以衝突：火箭彈與空襲籠罩耶路撒冷 國際社會呼籲雙方保持冷靜

40 分钟前

圖像來源，MAHMUD HAMS/GETTY IMAGES 圖像加註文字， 5月10日晚間，巴勒斯坦武裝分子向耶路撒冷發射多枚火箭彈。作為回應，以色列軍方向加沙地帶的巴方武裝目標發動空襲。

耶路撒冷地區連日來的局勢動蕩在周一晚升級，以色列與巴勒斯坦互相發動報復性襲擊，而世界各國呼籲雙方保持冷靜。

美國、歐盟與英國均敦促以色列與巴勒斯坦方面盡快緩解緊張局勢。

周一（5月10日）晚間，巴勒斯坦武裝分子向耶路撒冷發射多枚火箭彈，之後暴力局勢升級。

作為回應，以色列軍方向加沙地帶的巴方武裝目標發動空襲。

位於加沙的巴勒斯坦衛生官員表示，有22人在空襲中喪生，其中包括兒童。以色列軍方表示，死亡人員包括至少15名控制加沙的哈馬斯（Hamas）組織成員。

周一在耶路撒冷有數百名巴勒斯坦人在與以色列警察於一處聖地發生的衝突中受傷。哈馬斯組織曾威脅稱要為此發動襲擊。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，哈馬斯「越過了一條紅線」，以色列將強力進行回應。

過去幾天來發生在耶路撒冷的暴力衝突是近幾年來最嚴重的一次。

以色列警方與巴勒斯坦示威者在耶路撒冷舊城一座院落內的暴力對峙不斷升級，可能導致更大範圍的衝突。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 以色列軍方說，它對加沙地帶的目標進行了多次空襲。

衝突地點位於伊斯蘭教第三大聖地阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）及猶太教第一聖地聖殿山（Temple Mount）所在地，巴勒斯坦人由於進入該地受限而感到憤怒。

BBC中東事務記者貝特曼（Tom Bateman）報道稱，耶路撒冷不斷上升的緊張局勢是由多種因素造成的，其中包括幾個巴勒斯坦家庭可能面臨的驅逐。

在周一衝突爆發前，巴勒斯坦人與以色列警察在東耶路撒冷謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）地區已經發生多日衝突。受一宗長期進行的法律訴訟影響，幾個巴勒斯坦家庭可能面臨從他們長期居住的家中被猶太人定居者驅逐的結局。

周二早間，人道主義組織巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，在耶路撒冷及整個西岸，已有超過700名巴勒斯坦人在與以色列安全部隊的衝突中受傷。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 巴勒斯坦醫護人員說，衝突發生後數十名巴勒斯坦人需要住院治療。

未解決的衝突帶來的創傷

傑里米·鮑文（Jeremy Bowen）

BBC中東事務編輯

雖然暴力再度出現，但導致暴力的根本原因並沒有發生改變，那便是猶太人與阿拉伯人之間未解決的衝突，這個開放型傷口已經使世世代代的巴勒斯坦人與以色列人受傷、喪生。

作為這個衝突中最尖銳的一部分，耶路撒冷的緊張局勢是最新發生的事情出現的原因。舊城的多個聖地既有不同國家的象徵，也是多個宗教的象徵。影響到這些地方的危機通常也會導致暴力上演。

這次的導火線包括：以色列警方在齋月（Ramadan）期間對巴勒斯坦人進行重重包圍，以及以色列法院對將幾個巴勒斯坦家庭從他們家中驅逐出去的爭議性處理。

但即便是其他事件，也會導致相同結果。這是一場等待發生的危機，醞釀於一場衝突之中，而這場衝突已經再次被放置一旁，等著它自己發膿惡化。

衝突雙方的領導人都將重點放在守衛自己的位置上。

最大的挑戰是締結和平，而這一點已經多年沒有得到認真對待。

經過一夜轟炸之後，雙方的襲擊並未減弱，周二早間，巴勒斯坦的火箭彈與以色列空襲的聲音仍在耶路撒冷上空迴響。

以色列軍方稱，他們對加沙地帶的130個目標實施了襲擊。衛生官員稱，在其中一處襲擊中，一名女性被殺，兩人受傷。

與此同時，哈馬斯向以色列南部城市阿什凱隆（Ashkelon）發射多枚火箭彈。哈馬斯稱，這是對以色列向加沙附近一個平民公寓社區發動攻擊的報復。

一名哈馬斯組織消息人士告訴BBC，在過去12個小時中，有超過300枚火箭彈從加沙發出。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 耶路撒冷舊城的一處院落成為了以色列警察與巴勒斯坦人衝突的中心。

國際社會反應

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，哈馬斯必須「立即」停止火箭彈攻擊。他還稱，「所有方面需要降溫」。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美國總統拜登（Joe Biden）對此次暴力表示嚴重關切。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，火箭彈攻擊「必須停止」，呼籲「停止以平民人口作為目標」。

歐盟外交政策最高官員博雷利（Josep Borrell）表示，西岸、加沙及東耶路撒冷的「暴力激增」「需要立即停止」。

「從加沙向以色列平民發射火箭彈是完全不能接受的，這也使得態勢不斷升級，」他說。

聯合國安理會周一就此次事件舉行緊急會議，尚未發表任何聲明。

但外交官員向美聯社表示，聯合國、埃及與卡塔爾都在試圖阻止衝突繼續。這三方經常在以色列與哈馬斯之間調停斡旋。

耶路撒冷為何成為導火點？

在以色列與巴勒斯坦之間長達數十年的衝突之中，這座擁有多座聖地的城市是其中最敏感的地點。

在宗教意義之外，這裏還有政治角力。以色列實際上吞併了東耶路撒冷，並將整座城市視作首都，儘管大多數國家並不承認這一點。

巴勒斯坦則聲稱，東耶路撒冷是他們希望擁有的國家的首都。

坐落著阿克薩清真寺及由猶太聖地西牆（Western Wall）加持的山頂大院尤其敏感，以色列與巴勒斯坦人都對彼此在該處的意圖和活動保持警惕。

以色列說，目前的暴力事件是巴勒斯坦極端分子早就計劃好的，但耶路撒冷的不平靜是由一系列事件導致的。

周一，一場由以色列民族主義者策劃的「耶路撒冷日」遊行計劃因擔心引起衝突而被叫停，該活動原定經過東耶路撒冷舊城的穆斯林地區。

這場活動是為紀念以色列於1967年佔據東耶路撒冷而策劃的。