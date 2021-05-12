電影金球獎危機：電視台停播，湯姆·克魯斯退回獎座，「奧斯卡風向標」遭遇群起抵制

48 分钟前

圖像來源，Frank Trapper 圖像加註文字， 湯姆·克魯斯曾經憑借《甜心俏佳人》、《木蘭花》和《生於七月四日》三奪金球獎。

美國知名影星湯姆·克魯斯（Tom Cruise，湯·告魯斯）將自己獲得過的三座金球獎（Golden Globes Awards）退回，以抗議這個好萊塢電影獎背後缺乏多元性的主辦機構。

最近數月，金球獎組織和評選機構「好萊塢外國記者協會」（Hollywood Foreign Press Association，簡稱HFPA）陷入公關危機——《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）調查報道披露，金球獎評審機構已經有20年沒有任何黑人成員。

美國全國廣播公司（NBC）自1996年以來一直負責轉播這個名氣僅次於奧斯卡電影金像獎的年度電影頒獎禮，但是該電視台已經表示，明年將不會轉播金球獎。

NBC表示，希望看到HFPA進行「有意義的改革」。

旨在推動好萊塢行業改革的運動組織「Time's Up（時間到了）」表示，NBC的決定是「好萊塢的一個決定性時刻」。

湯姆·克魯斯是最新加入這場抵制行動的明星。較早前，斯嘉麗·約翰遜（Scarlett Johansson，施嘉莉祖安遜）也提出批評，稱金球獎需要「根本性的改革」。

華納傳媒（WarnerMedia）、網飛（Netflix）以及亞馬遜工作室（Amazon Studios）等亦已拒絶參與和好萊塢外國記者協會相關的所有活動。

金球獎最近一直聲稱將會進行多元化改革，但是業界仍然有多方聲音批評其改革並不徹底。

HFPA承諾改革

圖像來源，Getty Images

該機構還承諾，會「以最大的緊迫性達成這些目標」。

改革計劃將會擴展好萊塢外國記者協會的成員構成，重點召入黑人成員，並僱用多元身份的顧問。該協會承諾，將會在未來18個月讓成員數量增加50%。

該協會還表示，會公布成員名單，以放寬其成員身份的保密程度和降低成員准入門檻，接收在全美國各地工作的外國娛樂記者，而不是像以往般只接收工作地在加州的記者。

所有成員都將接受有關多元性、平等性和包容性的培訓，還會進行提高性騷擾防範意識的培訓。此外，成員將會被禁止接受來自電影和電視製作方提供的宣傳品。

好萊塢眾星回應

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯嘉麗·約翰遜稱，曾有HFPA成員向她問一些帶有性別歧視的問題。

「Time's Up」形容，好萊塢外國記者協會的改革提案是「裝點門面的陳詞濫調」。

「Time's Up」組織的總裁陳遠美（Tina Tchen）表示：「任何機構或者贊助商若自認有能力評判我們這個充滿活力的創作人才群體，就應該做得更好一些。」

曾經五度獲金球獎提名的斯嘉麗·約翰遜則呼籲電影業的其他同行抵制這個機構，除非它內部作出重大的改變。

36歲的約翰遜回憶說自己曾經面對過「一些好萊塢外國記者協會成員帶有性別歧視的提問和品評，接近性騷擾的程度」。

在《復仇者聯盟》（The Avengers）中與她合作的影星馬克·魯法洛（Mark Ruffalo，麥克·雷法路）發推文指，好萊塢外國記者協會的改革「令人洩氣」。

「現在是時候站出來一改前非了，」他說，「坦白講，作為近年金球獎的得獎者，我無法為獲得這一獎項感到驕傲和幸福。」

改革不夠快？

目前看來，這當中主要的問題是改革不夠快。

好萊塢外國記者協會公布的時間表顯示，新的董事會和新的成員全體將會在8月的第一周到位。

周一的聲明中，美國全國廣播公司表示：「這個規模的改變需要時間和努力，而我們強烈地覺得，好萊塢外國記者協會需要時間來做對它。因此，美國全國廣播公司將不會在2022年轉播金球獎。」

「假定該機構實施了它的計劃，我們希望在2023年1月能夠適合轉播這個節目。」

「政治遊戲」？

薩姆·阿西（Sam Asi）是BBC阿拉伯語部的記者，也是好萊塢外國記者協會的成員。他接受BBC第四電台《今日》（Today）節目訪問時表示，他覺得奇怪，好萊塢在這個時候「突然感到震驚」，但是好萊塢外國記者協會沒有黑人成員這個狀況「已經有20年」。

「好萊塢演員、行政人員和公關每一天都能看見好萊塢外國記者協會成員……為什麼現在才突然感到震驚？」

他說：「風向一轉變成反對好萊塢外國記者協會，每一個人都想順應潮流，從中撈點好處。這是一個政治遊戲。」