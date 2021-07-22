南海爭端：中英美航空母艦規格和戰鬥力如何比

33 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 伊利莎白女王號是英國最新入役的航空母艦，目前正在進行第一次全球訪問行程，預計九月時將會抵達亞太地區。

英國國防大臣華萊仕（Ben Wallace，又譯華禮士）訪問日本時宣佈，以伊利莎白女王號為首的航空戰鬥群今年九月訪問日本後，英國將會在亞太地區永久部署兩艘巡邏艦，令外界再次關注各國在南中國海的軍事部署。

華萊仕又與日本首相菅義偉見面，英國駐日本大使館周二（7月20日）發出聲明，指華萊仕向菅義偉強調英國與日本有共同的戰略利益，也有決心維持區內局勢穩定。

伊利莎白女王號是英國最新入役的航空母艦，目前正在進行第一次全球訪問行程，預計九月時將會抵達亞太地區。而隨著美國原本派駐該地區的里根號（USS Ronald Reagan）暫時抽調到中東地區，伊利莎白女王號到時候將會是西方主要國家唯一在亞太地區的航空母艦。

隨著中國近年不斷發展海軍，多國也相應地增加投資，聲言是為了應對中國。其中中國近年的航空母艦發展計劃最引起關注。

除了目前的遼寧號和山東號外，中國據報正在建造第三艘配備磁力彈射戰機系統的常規動力航母，計劃中的第四艘航母可能會裝備核動力，在科技水平上追趕美國。

其實除了中國，印度、泰國、日本等亞洲國家本身也有航空母艦、或是裝備與航空母艦很接近的兩棲攻擊艦。但分析認為綜合排水量、戰鬥力等因素，未來只有美國的航空母艦可以與中國的航母相比。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國首相約翰遜在朴茨茅斯港參觀伊麗莎白女王號航空母艦。

如何分辨航母的戰鬥力？

如果只計算可搭載定翼戰鬥機的標凖航母空艦，全球目前有22艘正在服役的航空母艦，其中11艘屬美國海軍，相當於所有其他國家的總和，而且在裝備上較許多其他國家優勝。

這是因為美國的航母都是核動力，由艦上搭載的核反應堆提供動力，讓它們擁有幾乎無限的續航力，能長時間停留在戰鬥區域執行任務。需要補給的只有戰鬥機的燃料和武器，和船上官兵的食物等，這些都可以由補給艦送到航母上。

目前只有美國和法國擁有核動力航母，其餘都以船隻傳統使用的重油作為動力，因此需要不斷加添燃料。中國的遼寧號2017年從青島來回香港，總航程約3200公里，就需要加油兩次。英國的伊利沙伯二號據報加添燃油後的續航力約可達19,000公里，而印度的超日王號就可持續航行約13,000公里。

Please activate Javascript to see the map.

除了續航力，美國和法國的航母都配備了蒸汽彈射裝置，協助戰鬥機得以更快地加速起飛，令其可以搭載更多燃料和武器，其餘的航母都使用滑跳飛行甲板。英國最新入役的伊利沙白女王號、中國的遼寧號和山東號等都是利用滑跳甲板。

配備滑跳甲板的航母，效能仍然不及配備蒸汽彈射的航母。美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）舉例指，使用滑跳飛行甲板的遼寧號艦載的殲-15戰機最高起飛重量約6.2萬磅，而從搭載蒸汽彈射系統的美國里根號起飛的戰機，最高起飛重量可達約10萬磅，讓它可以搭載更多燃料和武器，增加續航力和戰鬥力。

英國的伊利沙白女王號只配備了滑跳甲板，為了繞過滑跳甲板的限制，它將主要使用可以垂直升降的戰機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戰機起飛後甲板上的白煙就是蒸汽彈射裝置釋放的水汽，目前只有美國和法國的航空母艦配有這種裝置，讓從艦上起飛的戰機可以搭載更多燃料和武器。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 沒有蒸汽彈射裝置的航母，就通常會配有滑跳甲板，同樣可以讓戰機搭載更多燃料和武器，但效能不及蒸汽彈射器。

亞太地區：航母競技場？

中國、印度和泰國目前都各自擁有航母。泰國的航母稱為查克里納呂貝特號，1997年入役，令泰國成為首個擁有航母的東南亞國家。

但泰國軍方無法承擔維護這艘航母的開支，卻又不願意放棄它，因此使得查克里納呂貝特號始終無法發揮本身的配備目標。澳門軍事評論員黃東接受BBC中文訪問時形容此艘航母是「典型的失敗，沒有哪個國家這樣失敗」。

印度方面，自脫離英國獨立初期起，印度始終擁有航空母艦，在操作航母的經驗上比中國有較大優勢，但在數量上它現時只有一艘現役航母。

黃東認為，印度航母的定位與中國不同，只需要中型的航空母艦，就可以守著它在印度洋的大本營，也不會與中國競爭發展核動力航空母艦等。

因此目前最值得關注的，仍然是美國的航空母艦。美國在過去一年曾經同時派駐三艘航空在亞太地區，包括常駐日本的里根號、和在南海參加演練的羅斯福號和尼米茲號。但目前里根號被暫調至中東地區，協助美軍撤出阿富汗的計劃，羅斯福號和尼米茲號也先後結束演練回國。

請激活Javascript

美國戰略與國際研究中心的分析指出，中國目前航空母艦的戰鬥能力很有限，即使在中國鄰近水域也不能夠長時間作戰，因此它的主要用途更可能只是訓練，同時讓中國可以在一些爭議海域宣示主權。

中國目前正在建造最少一艘新的航空母艦，美國國防部去年發表的中國軍備發展報告指出，這艘航母很可能會安裝與美國和法國類似的戰機彈射系統。另外有媒體報道稱，中國同時在籌建第四艘航空母艦，將會配備核動力。

但黃東指出，除了航母自身的科技，船上搭載水手的訓練和他們的質素對一隻航母的戰鬥力也有影響，形容這些「都是金錢買不到」。

他又說，美國第一艘航母入役至今已經百多年，美軍對運作一艘航母經驗十分豐富，而且在過去多次參加實戰。相反，中國很多年沒有打仗，海軍更是從來沒有參加過大型的正規衝突。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美南海交鋒：為何南海是兵家必爭之地

黃東認為，中國軍方在航母的大小、戰鬥力、實際運作、後勤支援等與美方有「幾何級數」的差別，因此除非中國在全球建立更多的軍事基地，否則在可見將來，中國的航母只能在本國附近活動。

「當然在現階段，中方不會有太多的想法，主要只是解決台灣問題和鎮壓著南海的局勢，因此目前現役和計劃的四艘航母，加上其他兩棲攻擊艦等，就能滿足目的。」