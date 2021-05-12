新冠疫情：病毒、疫苗和抵抗力的已知與未知九大問題

22 分钟前

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自世界衛生組織（WHO）宣佈新冠病毒大流行以來的一年裏，我們目睹了科學界為了解和應對病毒所展開的史無前例的努力。

全球各地的研究人員啟動前所未有的合作，以往要了解、研究和推出疫苗可能需要花費數年時間，而對新冠病毒，所有的過程已經在幾個月內完成。

在疫情爆發一年多以後，科學界對新冠病毒認識了多少？還有哪些目前尚不清楚的問題？

感染新冠的症狀

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現在已知，新冠病毒最早的症狀是發燒和咳嗽。其後，許多患者發現他們失去了嗅覺和/或味覺。這些都已經被添加到世衛組織掌握的新冠病毒症狀中。

隨著疫情的繼續，其他不太常見的症狀也被記錄下來，其中包括：

喉嚨痛

頭痛

渾身疼痛

腹瀉

皮疹或手指或腳趾變色

眼睛發紅或發炎

世衛組織敦促因感染病毒身體不適的人立即就診。嚴重的症狀可能包括呼吸困難、喪失語言能力或行動能力、神志不清或胸痛。

我們知道，新冠病毒可能使一些身體有疾患的人病情加重，世衛組織建議患有肺部疾病如囊性纖維化或慢性阻塞性肺病、糖尿病、心臟病或癌症的人採取預防措施，防止感染該病毒。

儘管大多數感染者很快康復，但研究表明，新冠病毒可能會對一部分人包括心臟和肺部在內的器官造成長期損害。

新冠病毒傳播途徑

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在疫情剛爆發的最初幾個月，世衛組織堅持認為新冠是在人們咳嗽或打噴嚏時經飛沫落在接觸表面而傳染的，而不是經空氣傳播。

這就是為什麼洗手被確定為一項關鍵的預防措施。這可以阻止感染病毒者污染接觸表面和物體從而傳播病毒。

但是《英國醫學雜誌》最近的一篇文章表明，與經吸入空氣感染相比，「病毒經接觸受污染表面後的傳播現在被認為是相對來微不足道的」。

事實上，最新的證據表明，新冠病毒主要是通過氣溶膠在近距離接觸的人之間傳播。

世衛組織說，這更可能發生在室內、擁擠和通風不良的地方，長時間與感染了病毒的人接觸。

這就是為什麼防疫隔離措施包括禁止在室內與人見面。

疫苗接種似乎頗有成效

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疫苗接種大量減少了英國因新冠而入院的人數。

英國有大約三分之二的人口已經接種了至少一劑疫苗，數據表明疫苗正在減少入院人數和死亡人數，以及病毒在社區的傳播。

英國政府科學顧問之一卡倫·森伯爾（Calum Semple）教授說：「這是非常好的真實情況下的數據，表明疫苗是有效的，而且僅一劑疫苗效果就非常好」。

通常情況下，研發一種疫苗可能需要10年的時間，但是像輝瑞、莫德納和牛津阿斯利康疫苗的研發只有幾個月，原因包括新技術、投資增加和官僚主義減少。

但是，疫苗雖然只花了幾個月的時間就已經面世，許多人仍要等上幾年才能打上疫苗。

在分享疫苗方面，全球存在巨大的不平等，世衛組織批評富國和窮國之間的疫苗分配存在「驚人的不平衡」。

而且，雖然接種疫苗肯定會有助於解決病毒問題，但疫苗可能不會提供永久的保護，因為抗體會隨著時間的推移而消退。

新冠長期症狀嚴重影響健康

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在感染新冠病毒數月後，相當多的人仍然有大量的症狀，即所謂的新冠長期病症。

世衛組織說，多達十分之一的感染者受到影響，並可能罹患極端疲勞、頭痛、胸痛和抑鬱。

在疫情的早期，新冠長期症狀沒有得到足夠的重視，科學家們仍然不知道為什麼病毒對某些人造成影響而對其他人影響甚微。

科學家們繼續研究新冠的長期影響，最近發表的一項研究表明，感染過這種病毒的人，即使症狀較輕，在感染後的六個月內死亡或患嚴重疾病的風險也會增加。

美國聖路易斯華盛頓大學助理醫學教授扎伊德·艾爾-阿里（Ziyad Al-Aly）博士，「鑒於新冠長期症狀造成巨大的負擔，這種疾病可能在今後多年甚至幾十年裏都有持續的影響。」

「醫生在診斷曾感染新冠的人時必須保持高度警惕。這些病人需要的治療是綜合的、多學科的。」

新變異可能更具傳播性

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目前，新冠病毒演變出數以千計的不同版本或變體在傳播。

這完全都在預料之中，因為病毒不斷複製傳播，它們會發生變異。通常這些變異並不重要，但有時變異可以使病毒更危險或傳染性更強。

英國、南非、巴西和印度的變種都經歷了刺突蛋白、即病毒附著在人體細胞部分的變異。

例如，N501Y突變似乎使病毒更具感染細胞和傳播的能力。而有一些研究表明英國變種B.1.1.7可能使死亡風險增加30%。

不過，這些都還不是定論。

兒童患嚴重疾病的風險較低

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兒童可以感染新冠，但證據表明，與成人相比他們患重病的可能性明顯較低，而且到目前為止，他們傳播病毒的可能性似乎也更小。

科學家們正在研究是否有任何新出現的變種更有可能影響年輕人。

上個月有報道稱，根據巴西衛生部的數字，在2020年2月至2021年3月15日期間，新冠病毒至少導致852名9歲以下的巴西兒童死亡，包括518名一歲以下的嬰兒。

專家說，巴西新冠病例的數量高居世界第二，增加了巴西嬰幼兒受感染的可能性。

造成這一情況的其他問題還包括巴西缺乏病毒檢測，兒童出現不同的症狀，如腹瀉和腹痛，以及醫療保健費用高昂難以負擔等。

新冠病毒還對兒童產生了巨大的間接影響。根據今年早些時候發佈的一份聯合國報告，在南亞地區新冠擾亂正常的醫療服務可能導致約23.9萬名產婦和兒童死亡。

新冠很可能會繼續存在下去

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就Covid 19 -2019冠狀病毒病是否可以被根除這個問題，《自然》雜誌調查了100名從事新冠研究的免疫學家、傳染病研究人員和病毒學家，近九成的受訪者認為它將成為一種區域性的流行疾病。

他們認為新冠病毒「在未來很多年將繼續在全球人口的小範圍內流行。」

儘管我們可能不得不學會與新冠病毒共處，這並不意味著我們將總會看到過去一年中所出現的高死亡和感染率。

流感每年仍然奪去數十萬人的生命，但作為一個社會，我們大多已經學會容忍這種疾病。而新冠可能會成為一種類似的疾病：一種在社會上定期發作的疾病，而且人們不止一次地感染。

保護自己和他人的最佳方法

在大流行的早期，關於如何減少新冠傳播的建議並不總是一致的，世界各地的政府向其公民提供不同的建議。但是世衛組織明確了現在應該採取的步驟以保持安全。

人與人至少保持一米的距離、戴口罩和洗手仍然是關鍵。

還應該盡量保持房間通風，避免去擁擠的地方。如果需要咳嗽，請對著彎曲的肘部或用紙巾遮擋口鼻。

如果你有接種疫苗的機會，應該盡快接種，世衛組織建議「經批准的新冠疫苗可提供高度保護，防止因感染病毒出現重症和死亡」。

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我們對新冠仍有很多不了解的地方

雖然我們對新冠進行了前所未有的科學研究，但對這種病毒仍有很多不了解的地方，特別是我們究竟何時能達到群體免疫、為什麼有些人比其他人病得更重，或者新冠病毒最初究竟是如何傳染給人類的，等等。

另外尚不知道的是人體對病毒的免疫力能持續多久，疫苗提供的保護與感染後獲得的保護是否有區別。

我們也不知道第一次感染之後多久才可能會再次被感染，或者在第二次感染時症狀是否會更加輕微。

研究人員正在繼續研究所有這些問題，並隨著病毒在世界不同地區發生變異跟蹤新冠病毒的基因序列。