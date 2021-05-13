印度新冠疫情：第二波大爆發持續，全球疫苗供應受到嚴重影響

哈列特·奧萊爾（Harriet Orrell）、維伊丹·穆哈邁德·卡伍薩（Vijdan Mohammad Kawoosa）

BBC國際部及國際媒體觀察部

57 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度災難級別的新冠疫情第二波爆發意味著該國最大的疫苗生產商亦供應不足。

隨著印度深陷新冠疫情的第二波大爆發，世界最大的疫苗製造商正苦於完成2019冠狀病毒病（COVID-19）的疫苗生產目標。

位於印度西部馬哈拉施特拉邦浦那市的印度血清研究所（The Serum Institute，簡稱SII）聲稱，要引領全球高危及貧困人群的疫苗接種，目標是每月生產1億劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

但是，由於該國當前的疫情危機，政府已經阻斷了SII庫存的出口，為本國國民凖備。儘管有國際社會施壓，並且經過數輪談判，但是周二（5月11日），原定出口至英國的500萬劑阿斯利康疫苗還是被莫迪政府截停。

印度在三月中旬決定限制新冠疫苗出口，導致一些高度依賴印度生產疫苗的亞洲和非洲國家供應短缺。目前並不清楚疫苗出口是否會恢復，以及印度將如何處理積壓的訂單。

據印度外交部指，新冠疫苗出口量從三月的2800萬劑減少到了四月的200萬劑，下跌了93%。下跌是從三月中旬開始，數周之後，開始有報道指當局決定優先在國內疫苗接種。

全球已經感受到印度和印度血清研究所疫苗出口下跌帶來的影響。直接受影響的國家超過60個，主要在非洲。

管理2019冠狀病毒病疫苗實施計劃（COVAX）的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）原計劃要在本年度向較低收入國家（包括印度）輸送20億劑疫苗，但是現在已經轉而從其他途徑尋求疫苗供應。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很多國家以及COVAX疫苗計劃本身都極大程度地依賴在印度生產的阿斯利康疫苗。

「新冠疫苗保障機制不再期望印度血清研究所出產的疫苗能夠到位，」全球免疫聯盟的一名發言人稱，「SII原定要在二月至五月從印度輸出1.1億劑疫苗到保障機制內。而目前為止，從這個地點輸出的疫苗只有2000萬劑。」

結果，原定會在五月受惠於疫苗供應的國家接收疫苗將延後。一名發言人說，GAVI已經告知這些國家，它們可以期望在六月底得到疫苗，比原計劃遲一個月。

上星期，GAVI與莫德納（Moderna）和諾瓦瓦克斯（Novavax）等其他疫苗供應簽訂協議，另外預訂合共8.5億劑疫苗，以填補SII留下的空缺。

SII的行政總裁阿達爾·波納瓦拉（Adar Poonawalla）指控當權者，包括各部長和商界領袖在內，對他進行了騷擾，要求供應Covidshield/阿斯利康疫苗。

「說威脅都說輕了，」他向英國《泰晤士報》（The Times）表示，「當中的期望和攻擊的欺壓的程度真是前所未見。這令人受不了。所有人都覺得自己應該得到疫苗接種。他們不能理解為什麼會有其他人應該比他們先得到。」

在疫情全球大流行爆發初期，波納瓦拉賭了一把，將SII的疫苗產能從每年15億劑增加到25億劑，從而增加了8億美元的成本，而在今年較早前與阿斯利康簽約後，這筆投資已經得到了回報。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度血清研究所的億萬富豪級行政總裁波納瓦拉聲稱自己因為印度疫苗供應延遲而受到威脅。

然而，幾個月過去，整個印度陷入了一波嚴重的疫情爆發，SII和波納瓦拉都受到外界審視的壓力。

由於未能履行合約上的疫苗供應責任，印度血清研究所已經陷入一系列由全球多國政府發起的訴訟。四月，阿斯利康就延期發貨向這家生產商發出法律聲明。

就在英國開始禁止外國人入境之前，波納瓦拉飛到了倫敦與他的妻兒相聚——他的孩子在英國學校就讀。他表示，在受到威脅之後，他計劃在英國逗留「一段較長時間」，同時還享受由印度政府出資承擔的安保。

他被指在疫情危機之際拋棄了印度，但是波納瓦拉表示，他的出行有一部分是因為在英國有商業事務要進行。

雖然並沒有明確的出口禁令，但是疫苗出口何時會恢復，以及在多大程度上恢復，目前尚未明確。

數據看世界（Our World in Data）的資料顯示，在疫苗短缺的情況下，印度本國的疫苗接種計劃正在減慢。這可能將阻礙出口的恢復。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在孟加拉國等要依靠捐助的國家，疫苗短缺的影響尤其嚴重。

延遲以及不確定性已經令像尼泊爾和孟加拉國等已經預付疫苗費用的國家感到擔憂。

據尼泊爾《加德滿都郵報》（The Kathmandu Post）在4月10日的報道，在印度限制疫苗出口之後，該國已經停止了疫苗接種計劃的進程。

印度已經向尼泊爾供應了近250萬劑疫苗，其中100萬劑是包含在商業協議當中。《加德滿都郵報》稱，尼泊爾尚未收到印度的另外100萬劑疫苗，但是已經支付了80%的費用。報道稱：「尼泊爾計劃在五月為135萬65歲以上人士接種第二劑疫苗，但是政府沒有足夠的庫存。」

《印度報》引述尼泊爾外交部長賈瓦利（Pradeep Gyawali）指，如果印度不能迅速發貨，尼泊爾將不可能為長者完成疫苗接種。

5月4日，孟加拉國《達卡論壇報》（Dhaka Tribune）指，以目前的接種速度，該國的阿斯利康疫苗將會在10天後用完，使得該國150萬人等候印度的供應才能接種第二劑。該報指：「危機即將來臨，因為（孟加拉國）需要另外279萬劑疫苗才能完成這個程序。」

據印度《經濟時報》（Economic Times）報道，由於印度疫苗進口延遲，孟加拉國在稍後暫停了疫苗接種登記。該報稱，孟加拉國已經批准了中國國藥（Sinopharm）和俄羅斯衛星（Sputnik）疫苗的緊急使用。

「加入這種疫苗有可能迅速加快各國獲取2019冠狀病毒病疫苗的速度，以保護醫護工作者和民眾，」負責醫療產品獲取的世衛組織助理總幹事西芒（Dr Mariângela Simão）說，「我們敦促生產商加入COVAX的行動，幫助達成更平等分發疫苗的目標。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國希望以國藥疫苗填補印度疫苗供應不足的空缺，該疫苗已經在本月獲世衛批准緊急使用。

批准下達三天後，中國外交部發言人華春瑩表示，中國將向COVAX提供1000萬劑疫苗，並將與世衛合作實現這個目標。

好幾個國家都在與中國達成協議，購買國藥疫苗，其中埃及甚至已經獲得在本土生產這種疫苗的授權。

埃及衛生部長哈拉·扎耶德（Hala Zayed）說，她希望埃及能夠成為一個生產疫苗的中心，從下月開始生產，為本土及非洲各國提供疫苗。

專家警告說，COVAX在非洲的鋪開正面臨拖延。據非洲疾病防控中心（Africa CDC）數據，非洲人口僅1%接種了任何一款疫苗的第一劑，接種完兩劑疫苗的人口僅為0.37%。相比之下，歐洲和美國分別已有20%和25%接種完第一劑。

而根據數據看世界（Our World in Data）的信息，截至5月4日，全世界接種完第一劑疫苗的人口不足8%，前十位的最富裕國家佔了疫苗已接種總人口的80%。

COVAX計劃已經向需依靠此計劃為民眾接種的122個國家供應了超過5800萬劑疫苗，但是，印度的狀況意味著疫苗正供不應求。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很多非洲國家是通過COVAX計劃獲取疫苗，意味著印度的狀況對非洲影響特別大。

上周六（5月8日），在非洲各國衛生官員的一次緊急峰會上，全球疫苗免疫聯盟（GAVI）的首席執行官塞斯·伯克利博士（Dr Seth Berkley）表示，由於印度的出口限制，目前他們的缺口達到1.5億劑，而這個數字在下月將上升至1.9億。

COVAX有90%的疫苗供應需要依賴阿斯利康，所以由於印度的出口限制，供應被切斷了。與莫德納及諾瓦瓦克斯達成的新協議預計不會在七月前實現。

與此同時，COVAX還依靠在疫情初期過量收購疫苗的較富裕國家捐出疫苗。例如，瑞典計劃捐出100萬劑已支付全款的阿斯利康疫苗，以響應COVAX的呼籲，幫助解決即時的供應短缺。

印度的限制所造成的疫苗短缺在主要依靠COVAX計劃的非洲影響最大。