新冠疫情：這位法國醫生為何會把疫苗扔進垃圾筒

法國的阿斯利康疫苗接種率偏低，當地有醫生甚至需要把過期的阿斯利康疫苗扔掉。

目前，法國仍未批准55歲或以下人士接種阿斯利康疫苗。即使如此，有關當局容許55歲以下人士接種快將過期扔棄的疫苗。