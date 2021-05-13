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新冠疫情：這位法國醫生為何會把疫苗扔進垃圾筒
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新冠疫情：這位法國醫生為何會把疫苗扔進垃圾筒
7 分钟前
法國的阿斯利康疫苗接種率偏低，當地有醫生甚至需要把過期的阿斯利康疫苗扔掉。
目前，法國仍未批准55歲或以下人士接種阿斯利康疫苗。即使如此，有關當局容許55歲以下人士接種快將過期扔棄的疫苗。
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