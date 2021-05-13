以色列和巴勒斯坦衝突：背後的百年恩怨

35 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 以色列對加沙進行多次猛烈的空襲。

以色列巴勒斯坦雙方衝突事件持續發生，緊張局勢不斷加劇。背後是什麼樣的百年恩怨？

2021年上半年巴以衝突不斷，巴勒斯坦民兵向以色列發射了上千枚火箭彈，以色列則對加沙進行多次猛烈空襲。暴力事件的嚴重程度近年罕見。

已經至少有上百人在衝突中死傷。

百年對立

在第一次世界大戰中，當時中東的統治者奧斯曼土耳其帝國與德國結盟戰敗，戰勝國英國控制了被稱為巴勒斯坦的地區。

當時這片土地上居住著猶太人少數民族和佔多數的阿拉伯人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 20世紀初的伯利恆，當年阿拉伯人佔多數。

當國際社會賦予英國在巴勒斯坦為猶太人建立「民族家園」的任務時，猶太和阿拉伯人之間的緊張關係加劇。

猶太人聲稱，這是他們的民族起源之地，但巴勒斯坦阿拉伯人也聲稱擁有自己的家園，並反對大批猶太人搬遷到這裏。

在20世紀20年代到40年代之間，隨著許多猶太人逃離在歐洲遭遇的迫害，在二戰大屠殺後尋找新的家園，抵達巴勒斯坦的猶太人數量不斷增加。

與此同時，猶太人和阿拉伯人之間的暴力，以及反對英國統治的暴力事件也越來越多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1948 年以色列獨立戰爭開始前的哈加納 （猶太復國主義武裝組織） 戰士。

1947年，聯合國投票贊成將巴勒斯坦分裂成獨立的猶太人和阿拉伯人國家，耶路撒冷成為一座國際城市。

這一聯合國計劃被猶太領導人接受，但遭到阿拉伯人方面的拒絶，從未得到執行。

以色列的建立與「大災難」

1948年，由於無法解決問題，英國統治者離開巴勒斯坦，猶太領導人宣佈建立以色列國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1948 年 3 月，阿拉伯軍團盟軍士兵向猶太復國武裝自衛隊哈加納開火。

許多巴勒斯坦人對此表示反對，隨後又發生了一場戰爭。來自鄰近阿拉伯國家的軍隊入侵。

數十萬巴勒斯坦人逃離或被逼離開家園，他們稱之為「大災難」（Al Nakba）。

到第二年停火時，以色列控制了大部分領土。

約旦佔領了被稱為西岸的土地，埃及佔領了加沙。

耶路撒冷被西方的以色列部隊和東部的約旦部隊分別佔領。

因為從來沒有達成和平協議，兩個民族都指責對方，並在隨後的幾十年裏，發生了更多衝突和戰爭。

今天的版圖

在1967年的另一場戰爭（第三次中東戰爭）中，以色列佔領了東耶路撒冷和西岸，以及敘利亞戈蘭高地的大部分以及加沙和埃及西奈半島。

大多數巴勒斯坦難民及其後裔居住在加沙和西岸，以及鄰國約旦、敘利亞和黎巴嫩。

以色列不允許他們或他們的後裔返回家園。以色列說，這將讓以色列崩潰，並威脅到它作為一個猶太國家的存在。

以色列仍然佔領著西岸，儘管它的軍隊撤出了加沙，但聯合國仍然認為這片土地是被佔領土的一部分。

以色列聲稱整個耶路撒冷為其首都，而巴勒斯坦人則聲稱東耶路撒冷是未來巴勒斯坦國的首都。美國是少數承認以色列對整個耶路撒冷城擁有主權的國家之一。

在過去50年中，以色列在這些地區都建造了定居點，目前有60多萬猶太人居住在那裏。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1967 年六日戰爭期間，以色列軍隊佔領東耶路撒冷後，以色列軍事指揮官抵達東耶路撒冷。

巴勒斯坦人說，根據國際法，這些都是非法的，是和平的障礙，但以色列對此予以否認。

現在發生什麼情況？

生活在東耶路撒冷、加沙和西岸的以色列和巴勒斯坦人之間的關係往往十分緊張。

加沙是由一個名為哈馬斯的巴勒斯坦激進組織統治，該組織曾多次與以色列作戰。以色列和埃及嚴格控制加沙邊境，阻止哈馬斯獲得武器。

加沙和約旦河西岸的巴勒斯坦人說，由於以色列的行動和限制，他們正遭受人道苦難。以色列說，它只是為了保護自己免受巴勒斯坦暴力的侵害。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名巴勒斯坦女子與一名以色列男子在爭吵。

自2021年4月中旬穆斯林齋月開始以來，緊張局勢不斷升級，警察和巴勒斯坦人之間每晚發生衝突。

東耶路撒冷一些巴勒斯坦家庭受到了被驅逐的威脅，也引起了越來越多的憤怒。

主要問題是什麼？

以色列和巴勒斯坦人不能達成一致的問題不少。

這些問題包括：巴勒斯坦難民應該怎麼辦；在被佔領的西岸的猶太人定居點是應該留下來還是被拆除；雙方是否應該共享耶路撒冷；也許最棘手的是：是否應該建立一個巴勒斯坦國與以色列並存。

和平談判斷斷續續地進行了25年多，但迄今尚未解決衝突。

未來會怎樣？

簡而言之，問題不會很快得到解決。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在加沙地帶和以色列邊境附近，以色列軍隊向抗議者發射催淚瓦斯

特朗普任美國總統之際美國制定的和平計劃，被以色列總理內塔尼亞胡大加讚譽，但巴勒斯坦人斥之為偏袒以色列，因此這一計劃從未起步。

未來任何的和平協議都需要雙方同意解決一些複雜的問題。