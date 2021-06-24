美國中餐館「收藏家」：「我吃過近8000家中餐廳」

1 小时前

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72歲的陳戴維（David R. Chan，音譯）從小收集郵票、明信片和書籍，但他還有一個更為特殊的收集愛好：他是一位中餐館「收藏家」。

他自稱造訪過7740多家中餐館，還在excel表格上記錄了60年來的覓食足跡。

陳戴維住在美國洛杉磯，數十年來，他不僅吃遍美國各地的中餐廳，也親身經歷美國中餐文化的變遷與華裔移民的歷史。

為什麼「收集」中餐館？

陳戴維是第三代華裔美國人，他對中餐的興趣，始於對華裔美國人身份認同的探求。

「我對華裔美國人研究的興趣，引領我迷上中餐，」他對BBC說。

圖像來源，David R.Chan 圖像加註文字， 陳戴維

陳戴維的大學時期正值60年代美國民權運動興起，也是大量華人移民遷入美國的開端。

「那時，我並不喜歡吃中餐，」他回憶道。

從不喜愛中餐到收集中餐館，他的美食人生在加州大學洛杉磯分校（UCLA）發生了轉折，他修讀了該校開設的華裔美國人歷史課程。

「當時這課程還叫『東方人與美國』（Orientals and America），可想而知當時的歷史背景，」陳戴維說。

在英語中，「東方人」（oriental）一詞被認為帶有種族主義色彩，目前在聯邦法律中禁用，但在數十年前，這是當時稱呼亞裔的主流用語。

正如亞裔當時被普遍誤稱，美國中餐也曾被曲解。20世紀初中期，美國的華人移民多為廣東台山籍，其中就包括了陳戴維的祖輩。

由於早年華人移民來源地域單一，當時的中餐缺乏多樣性，菜式較為單調與粗糙。而且，餐飲業者為了謀生，還需要迎合一般美國人的口味。

炒雜碎（Chop Suey）是早年美式中餐最具代表性的一道菜，被稱為美國歷史上的第一道中餐。

中國近代思想家梁啟超在遊歷美國時也品嚐了炒雜碎，他顯然並不滿意，寫道：「然其所為雜碎者，烹飪殊劣，中國人從無就食者」。但這道將肉絲與各類蔬菜絲炒作一盤的簡單料理，卻是中餐征服美國人胃口的首個突破。

圖像加註文字， 中餐外賣盒經常在美國影視劇中出現

亦中亦洋的美國中餐在1960年代後期迎來了變化，當時大批香港、台灣移民遷往美國，帶來了更為精緻講究的粵菜與台菜。

這讓年輕的陳戴維大開眼界，再加上大學時期對華裔美國人歷史的興趣，從此開啟了他超過半世紀的覓食之旅。

畢業後，陳戴維任職稅務律師，常在美國各地出差。「那時我就想，為什麼不試一下當地的中餐呢，」他說，「我想通過這個方式看看，在那裏當一個華人是什麼感覺？」

他先在電話黃頁上按圖索驥，嘗遍了洛杉磯及周邊的中餐館，收集了數以千計的餐廳名片與菜單。到了80年代末，他開始在電腦表格中系統性地整理到訪過的餐廳，最早回溯到他在1951年吃過的餐廳。

陳戴維自此一發不可收拾，雖然偶爾也會吃其他菜系，但中餐成為了他飲食中的絶對主角。

美國華人移民歷史關鍵節點

從1848到1855年的加州淘金潮吸引了大批華人湧入美國。他們隨後成為修建橫貫北美大陸的太平洋鐵路的主力勞工。

1875年，《佩奇法案》（Page Law）在美國立法，實質上禁止來自東亞的女性進入美國。

1882年《排華法案》通過，禁止華人移民美國。這是美國史上唯一一個針對一個特定國籍或組群的移民法律。

1906年，舊金山大地震摧毀了當地市政廳與檔案室，「紙兒子」（paper sons）應運而生，意為華人男性以冒充他人兒子的方式移民美國。

1943年《排華法案》被廢除，但每年從中國移民美國的限額僅為105人，因此大規模華人移民潮並沒有隨之到來。

1965年《移民和國籍法案》通過，使用國家配額的方式規定移民數量，來自香港、台灣、中國的移民人數開始大幅上升。

根據2020年的美國人口普查數據，華裔人口約為540萬，佔美國總人口的1.6%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 紐約法拉盛唐人街是美國規模最大的華人聚居區之一

見證華裔移民與中餐遷徙歷程

陳戴維最初對中餐幾乎一無所知，後來卻成為撰寫食評、經營博客與社交媒體的中餐專家。

不過，跟一般的食評家不同，他並非聚焦微觀層面的中餐味道，更多從宏觀層面上討論美國中餐的歷史與文化背景。

在探訪中餐館的過程中，他也見證了一波波近代華人移民潮，以及緊隨而至的「美食遷徙」。

圖像來源，David R. Chan

1970年代前後，台灣掀起美國求學的風潮，「來，來，來，來台大；去，去，去，去美國」蔚然成風，隨之而來的是在東海岸遍地開花的台灣餐館。

1997年香港主權移交前夕，大批港人移民加拿大，溫哥華搖身一變為海外粵菜的「首都」。陳戴維多次專程去溫哥華，只為了大快朵頤。

1980年代後，來自中國大陸的移民數量增長極快。1979年中美正式建立外交關係後初期，新增移民主力來自廣東和福建。

近二十年來，來自中國其他省份的移民逐漸增加，他們帶來了正宗的滬菜、川菜、湘菜等區域菜系，川菜逐漸取代粵菜成為了美國中餐菜系的主流。

美國中餐更新換代的速度讓陳戴維驚訝。「很多來自中國大陸的移民，他們翻轉了曲線，如今粵菜只是美國中餐的一小部分了。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在新冠疫情期間，舊金山唐人街中餐廳開闢出戶外用餐空間

如今，美國中餐館的數量估計超過4萬家，超過麥當勞門店數量的三倍，中餐已是美國人日常餐桌上少不了的美味。

「中餐是美國文化中至關重要的部分，」 陳戴維說。

對於這位古稀之年的中餐館「收藏家」來說，這意味著源源不盡的新藏品。

陳戴維覓食的模式也更新換代，從電話黃頁轉移到網上的美食論壇，還依靠網友的口口相傳，力求不錯過洛杉磯一帶任何新開的中餐館。

然而，令人意想不到的是，陳戴維不用筷子，每次到中餐館就餐，都會請服務員送來叉子。近年來，他還堅持低糖、低膽固醇飲食，不過，這似乎無礙他繼續嘗鮮。

他的數據庫不僅收錄了洛杉磯歷年來的絶大部分中餐館，也收錄了美國各地、加拿大、中國大陸、香港等地的許多餐廳。有時，陳戴維還會為了品嚐中餐而專程到當地旅行。

陳戴維的美國中餐備忘錄

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最驚喜的中餐：在密西西比州的克拉克斯代爾（Clarksdale），我在1975年第一次在那裏吃到港式炒麵，驚為天人。華裔美國人在密西西比三角洲聚居的歷史悠久，早在一百多年前就有華人在這一區域居住。

最難吃的中餐：在北達科他州的法戈（Fargo），炒飯裏的米飯濕答答的，上面澆了很多醬油，有的菜嘗起來像是罐頭食物。但也情有可原，離那最近的華人聚居區都遠在300英里之外。

最喜歡的中餐菜式：目前是酥皮叉燒包和魚肉餃子，每幾年就會更新。

中餐水凖最高的美國城市：洛杉磯，尤其在聖蓋博谷（San Gabriel Valley）一帶，但我認為舊金山的飲茶點心更為正宗。

共度時艱

陳戴維沒有為自己設下餐廳數量的最終目標，只希望嘗試盡可能多的中餐館。

「我想這就是收藏家的本性吧，我做好了收集一切的凖備，無論那是什麼。」

在最高峰時期，陳戴維每年造訪近300家新餐廳，但在新冠疫情期間，他的覓食旅途被迫停步，今年上半年，他只在記錄上添了寥寥幾家新餐館。

疫情重創美國餐飲業，根據全美餐廳聯合會（National Restaurants Association）的統計，在2020年，在美國共有11萬家餐廳暫時或永久停業。

其中，中餐館尤其損失慘重，承受著種族歧視、疫情封鎖、營收滑落的多重打擊。

「對中餐館來說，這是非常困難的時期，但中餐館（業者）的堅韌，讓我很驚訝又欣慰，」陳戴維說。

除了繼續光顧中餐館外，他希望通過書寫中餐文化與華裔美國人歷史，呼喚社會正視長期以來針對美國亞裔的歧視問題。

會有那麼一天，他厭倦中餐嗎？

「不，「他不假思索地答道，」尋找新的中餐館已經變成我的第二天性了。」