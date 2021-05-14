印度新冠疫情：非政府組織救援物資發放受阻，原因是這項法律

西馬·科特卡（Sima Kotecha）

BBC《新聞之夜》（Newsnight）

50 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印度正在經歷新冠疫情的大爆發，確診和死亡數字均以破紀錄的程度增加。

BBC《新聞之夜》（BBC Newsnight）了解到，印度政府推行的一項立法居然阻礙非營利組織將制氧機發放給急需救助的人們。

在去年第一波新冠疫情處在高峰之際，印度的《外國捐助註冊法案》（The Foreign Contributions Registration Act，簡稱FCRA）被作出了修訂。

修改的部分意味著在印度境內運作的非政府組織（NGO）不能向其他群體發放任何外國捐助，而且所有來自外國的資金必須存入首都德里一個特定的銀行帳戶。

在修訂後的法案開始執行之際，印度政府表示，新規定是旨在帶來「更高的透明度」以及「阻止某些人濫用外國資金」。

梁慧萍（Jennifer Liang）是非政府組織ANT（the ActionNortheast Trust）的聯合創辦人。她表示，這項立法正在以生命為代價。

她向《新聞之夜》欄目表示，該立法阻止她的組織發放來自外國捐助的制氧機，也無法將它們交給政府，因為他們無法在德里開設新銀行帳戶。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印度全國各地的醫院均面臨氧氣短缺的問題。

印度正經歷著一場醫療衛生危機，新冠病毒疫情的死亡人數在持續攀升。

官方數據指，病毒造成的死亡人數已經超過25萬，但是一些專家相信，真實的數字還要高很多倍。很多醫院已經不堪重負，但氧氣則供應不足。

FCRA法案的相關條款包括：

非政府組織及慈善機構必須先在FCRA規定下註冊，之後才能運作

任何來自外國的資金必須依照政府的通知，存入德里的印度國家銀行指定分行

各非政府組織不能再向其他慈善機構發放外國捐助（包括金錢和物資），也就是禁止轉包

《新聞之夜》訪問了十個組織，它們表示相關的立法正在給新冠疫情救助造成不必要的拖延。

國際特赦組織（Amnesty International）印度分會執行長阿卡・巴特爾（Aakar Patel）表示，該項法律將接受非政府組織援助列為犯罪。

「即使你是在參與新冠抗疫工作，這條法律也會令你在接收外國援助時很難不違法，」他說。

有報道指，印度總理莫迪（Narendra Modi）一直對外國資助的活動持懷疑態度。過去他就曾指控主流慈善機構阻礙經濟增長。

人權律師吉胡馬·森（Jhuma Sen）向《新聞之夜》表示，該項立法試圖讓那些公開批評政府的人噤聲。他說，如果一名非政府組織成員參與抗議，常常會導致FCRA認證註銷。

執政的印度人民黨領袖納倫德拉·塔內賈（Narendra Taneja）則極力維護該項立法。

「它已經在議會進行過辯論，由議會通過，」他說，「我們期望其他國家能夠尊重我們的法律。我們是一個主權國家。」

隨著新冠疫情惡化，有人擔憂，在印度偏遠較小規模的非營利組織將會因為得不到大機構的資助而受到最大的影響。