中國人口普查報告、以巴衝突、世衛批准中國疫苗與本周更多重要故事

59 分钟前

圖像來源，CNS

2021年五月第二個星期，中國國家統計局最新公布的人口普查結果顯示，當地人口增長速度下跌至近年新低，當中一些數字的凖確性受質疑。而在中東地區，以色列和巴勒斯坦最新一輪衝突也吸引著全球的目光。

印度的新冠肺炎疫情持續，連帶影響全球的抗疫形勢，這是因為印度是全球最大的新冠疫苗生產國，當地政府把許多原本出口的疫苗留在國內給自己用。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

中國國家統計局公布了中國第七次全國人口普查結果，十年一度的普查結果顯示，以2020年11月1日為標凖時間點，中國總人口為14億1178萬人。此前英國《金融時報》援引知情人士稱中國總人口已低於14億人，出現了「自1949年來的首次下降」。

中國國家統計局局長寧吉喆表示，普查數據也反映出人口的一些結構性矛盾，如勞動年齡人口和育齡婦女規模下降，老齡化程度加深，總和生育率下降，出生人口數量走低等。「老齡化已成基本國情。」

專家預計，中國人口可能在2025年達到峰值後開始下降，也將影響經濟潛在增長率，不過老齡化帶來挑戰的同時，也帶來機遇，比如醫療和養老服務需求的上升。

圖像來源，EPA

耶路撒冷地區連日來的局勢動蕩升級，以色列與巴勒斯坦互相發動報復性襲擊，而世界各國呼籲雙方保持冷靜。美國、歐盟與英國均敦促以色列與巴勒斯坦方面盡快緩解緊張局勢。

衝突地點位於伊斯蘭教第三大聖地阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque）及猶太教第一聖地聖殿山（Temple Mount）所在地，巴勒斯坦人由於進入該地受限而感到憤怒。

BBC中東事務記者貝特曼（Tom Bateman）報道稱，耶路撒冷不斷上升的緊張局勢是由多種因素造成的，其中包括幾個巴勒斯坦家庭可能面臨的驅逐。

圖像來源，Reuters

世界衛生組織宣佈批准使用中國國藥（Sinopharm）生產的疫苗進入緊急使用清單，讓這款中國疫苗成為首種西方國家以外研發並獲得世衛批准使用的新冠疫苗。

世衛指批准國藥疫苗可以「讓那些希望盡快保護醫護人員和高危人口的國家」更快取得新冠疫苗。世衛組織助理總幹事西芒（Mariangela Simao）又呼籲，國藥疫苗盡快參加世衛有份推動的新冠疫苗保障機制（COVAX）。

世衛的決定也意味著，國藥疫苗可以納入新冠疫苗保障機制，世衛稱這個機制讓發展中國家可以「公平地」與發達國家一起取得新冠疫苗。中國在世衛批准使用國藥疫苗前已經宣佈，會向這個機制提供1000萬劑疫苗。

圖像來源，Getty Images

印度的新冠肺炎疫情持續。近日恆河岸邊堆積起多具屍體的駭人景象的照片，正在印度全國各地流傳。照片是在焦薩（Chausa）河段拍攝的，那是位於東部比哈爾邦（Bihar）的伯格薩爾區的一個地方。

當地媒體報道，北方邦的亞穆納河上有多具屍體漂浮。新德里電視台（NDTV）引述一些當地人聲稱，人們對於火化冠狀病毒死者遺體感到害怕，於是就造成大量屍體被遺棄在河上。

印度的疫情也影響了全球的新冠肺炎疫苗供應。該國外交部指，新冠疫苗出口量從三月的2800萬劑減少到了四月的200萬劑，下跌了93%。下跌是從三月中旬開始，數周之後，開始有報道指當局決定優先在國內疫苗接種。

全球已經感受到印度和印度血清研究所疫苗出口下跌帶來的影響。直接受影響的國家超過60個，主要在非洲。

圖像來源，WeTV

俄羅斯模特弗拉迪斯拉夫·伊萬諾夫（Vladislav Ivanov）以他的藝名利路修而成名，他是目前在中國網路上最炙手可熱的明星之一。

他那感到厭悶、冷漠無情的臉孔佔據了社交媒體，成為了各種標籤和表情包。成千上萬的年輕人把這位27歲的年輕人視作「喪文化」的新象徵，這是一種以悲觀和冷漠為中心的青年亞文化。