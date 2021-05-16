巴以衝突已致近150人死亡，以色列空襲摧毀國際媒體大樓震驚全球

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一枚火箭彈擊中了特拉維夫郊區拉馬特甘的一條街道，造成一名男子死亡。

以色列與巴勒斯坦人在加沙的衝突已進入第七天，至少有148人在加沙被殺。 巴勒斯坦衛生官員說，他們的死亡人數包括41名兒童。以色列方面表示，衝突致以色列10人死亡，包括兩名兒童， 但加沙的死者中有數十名武裝分子。

巴勒斯坦衛生官員稱，以色列周日在加沙發動的空襲，造成至少三名巴勒斯坦人死亡。巴勒斯坦武裝人員向特拉維夫發射火箭彈，導致當地居民逃往防空洞躲避。

以色列總理內塔尼亞胡聲稱要「繼續有力回應」火箭彈襲擊。內塔尼亞胡稱，「對這場衝突負有責任的一方不是我們，而是那些攻擊我們的人。」

國際社會呼籲結束這場不斷升級的衝突。周六，美國總統拜登與內塔尼亞胡以及巴勒斯坦總統阿巴斯通話，對局勢表示關切。

聯合國安全理事會將於周日（5月16日）晚些時候舉行會議討論該議題。

以色列和巴勒斯坦在東耶路撒冷的緊張局勢已持續數周，最終在這個穆斯林和猶太人都崇敬的聖地，爆發暴力衝突。實際管理加沙的巴勒斯坦組織哈馬斯警告以色列從該地撤出，之後開始發射火箭，並引發報復性空襲。

周六衝突為何升級？

在加沙以西的一個難民營，一個家庭的10名成員在以色列的空襲遇難。

一個五個月大的嬰兒奧馬爾·阿爾-哈迪迪（Omar Al-Hadidi）成為唯一倖存者，他的母親、四個兄弟姐妹、姑姑和四個堂兄弟姐妹都已遇難。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 5歲的奧馬爾成為一場空襲中的唯一倖存者。

嬰兒的父親穆罕默德·阿爾-哈迪迪當時不在家。他告訴路透社，「（他們）那裏沒有火箭彈，只有婦女和兒童，只有和平的兒童在慶祝開齋節，他們做了什麼事要受此懲罰？」

一位治療奧馬爾的醫生說。「他的情況很糟糕。大腿骨斷了，全身都有瘀傷，但值得慶幸的是，經過第一次診療後，情況已經穩定。」

以色列國防軍表示，巴勒斯坦武裝人員從加沙地帶發射了278枚火箭彈，南部城市阿什杜德、貝爾謝巴和斯德羅特的房屋被擊中。

以色列國防軍還稱，有「幾十枚」進入以色列的火箭彈被鐵穹導彈防禦系統攔截。

一枚火箭彈擊中了特拉維夫郊區拉馬特甘的一條街道，造成一名男子死亡。據報道，他是在自己的公寓裏被彈片擊中的。

加沙的大樓為何被炸？

周六早些時候，以色列的一次空襲摧毀了一座高層建築，裏面住有包括美聯社和半島電視台等媒體機構，以及一些辦公室和公寓。

以色列軍方隨後發表聲明稱，該建築內有屬於哈馬斯的軍事資產。大樓的房東對此予以否認。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 周六以色列空襲摧毀了一座高層建築，其中包括美聯社和半島電視台等媒體機構。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Gutteres）說，他對襲擊該建築的行為「深感不安」。

古特雷斯的發言人稱，「秘書長提醒各方，任何不加區分地以民用和媒體建築為目標的行為都違反了國際法，必須不惜一切代價予以避免。」

美聯社稱，以色列軍隊命令人們疏散後大約一個小時，該街區被擊中。

美聯社首席執行官加裏·普魯伊特（Gary Pruitt）說，「這是一個令人難以置信的事態發展。我們勉勉強強躲過了一次可怕的生命損失。十幾名美聯社記者和自由職業者當時在大樓裏，好在我們能夠及時疏散他們。」

拜登的電話中說了什麼？

白宮表示，拜登告訴內塔尼亞胡，他繼續支持以色列的自衛權。他對雙方的死亡表示關切，並在上述大樓被炸事件發生後，呼籲保護記者。

拜登還與阿巴斯交談， 是其上任來首次，拜登稱他將致力於「加強美巴伙伴關係」。他還說，哈馬斯向以色列發射火箭彈的行為必須停止。

阿巴斯總統在西岸地區，對哈馬斯管理的加沙地區沒有實權，但美國不會與哈馬斯對話，因為哈馬斯被美視為恐怖組織。

拜登告訴兩位領導人，他仍然致力於為衝突找到一個建立兩個國家的解決方案。

美國特使哈迪·阿米爾（Hady Amir）正在特拉維夫，凖備參加與以色列、巴勒斯坦和聯合國官員的會談，以強調美國方面所說的「可持續的平穩」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 自周一衝突開始以來，至少有148人在加沙被殺，以色列稱有10人死亡，包括兩名兒童。

耶路撒冷為何成為導火點？

在以色列與巴勒斯坦之間長達數十年的衝突之中，這座擁有多處聖地的城市是其中最敏感的地點。

在宗教之外，這裏還有政治角力。以色列實際上吞併了東耶路撒冷，並將整座城市視作首都，儘管大多數國家並不承認這一點。

巴勒斯坦則聲稱，東耶路撒冷是他們希望擁有的國家的首都。

坐落著阿克薩清真寺及由猶太聖地西牆（Western Wall）加持的山頂大院尤其敏感，以色列與巴勒斯坦人都對彼此在該處的意圖和活動保持警惕。

以色列說，目前的暴力事件是巴勒斯坦極端分子早就計劃好的，但耶路撒冷的不平靜是由一系列事件導致的。

周一，一場由以色列民族主義者策劃的「耶路撒冷日」遊行計劃因擔心引起衝突而被叫停，該活動原定經過東耶路撒冷舊城的穆斯林地區。

這場活動是為紀念以色列於1967年佔據東耶路撒冷而策劃的。