巴以衝突逾200人死亡：美國阻安理會介入，中國外長再提「兩國方案」

23 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在加沙，救援人員在瓦礫中拯救傷者。

以色列和巴勒斯坦在加沙的衝突持續超過一周。在加沙的巴勒斯坦官員稱，周日（5月16日）是遭以軍近期空襲以來傷亡最慘重的一天，超過40人死亡，超過一半是婦孺。以色列軍方指巴勒斯坦武裝人員過去一周向以色列發射超過三千枚火箭。

這輪衝突造成超過200人死亡，197人來自加沙，包括至少58名小童。以色列方面稱自上周一起合共10人遭火箭襲擊死亡。

周一（5月17日）以色列空軍繼續在加沙發動空襲，單是早上就在加沙市發動了80次空襲，而哈馬斯武裝組織則繼續向以色列南部城市發射火箭。

中國外長王毅周日主持聯合國安理會巴以衝突問題緊急會議時提出四點主張：停火止暴、人道援助、國際支持和「兩國方案」，歡迎巴以雙方談判代表在中國大陸舉行直接談判，並批評美國阻撓安理會發出一致聲音去緩解局勢。美國方面呼籲停止暴力，但擔心安理會聲明會適得其反。

聯合國秘書長古特雷斯警告，持續戰鬥會令該區陷入「無法控制的危機」，呼籲立即停止「令人髮指」的暴力。聯合國警告加沙當地將有燃料短缺的問題，令醫院及設施無法供電。

聯合國中東和平進程助理特別協調員琳恩·黑斯廷斯（Lynn Hastings）對BBC表示，她曾促請以色列當局讓聯合國帶物資和燃料進入加沙，但被以色列當局稱「並不安全」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名6歲女童早前被發現在瓦礫中仍然生還。

周日情況如何？

以色列在周日空襲加沙，令至少三幢大樓倒塌，幾十人死亡，哈馬斯同樣向以色列南部發射多枚火箭。

數百萬名以色列人在警報聲響起時趕去安全屋或避難所。巴勒斯坦人也嘗試避難，但在人口密集和資源匱乏的加沙地帶，很多人無處可逃。

加沙居民裏亞德（Riyad Eshkuntana）對路透社表示，原本以為所住的大廈會遠離爆炸的區域，但這一晚，他的太太和三個孩子身亡，只有他和6歲的女兒存活下來。

「（空襲發生時）我的太太跑入孩子睡房，想把女兒抱出來，豈料下一輪空襲擊中房子，天花板倒下來，我被壓在瓦礫之中。」

以色列軍方表示，空襲的目標是武裝分子的地下隧道網絡，隧道崩塌後令在上方的房子也隨之倒下，引致不是目標的平民死傷。

加沙救援人員連日內拯救被困瓦礫的傷者，巴勒斯坦衛生部門表示有新冠團隊的醫生遇害。

以軍一再重申，目標是哈馬斯武裝組織的領袖和設施，當中包括擊中了哈馬斯領袖葉海亞‧辛瓦爾（Yahya Sinwar）及其弟弟的房子，以方相信他們是整場運動的幕後黑手，但美聯社相信兩人被空襲時並不在家。

周六時以色列空襲一座有國際媒體在內的大樓，引發全球嘩然。

以色列的鐵穹防空系統攔截了大部分來自哈馬斯的火箭，但都有部分火箭擊中大樓。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 以色列的防空系統攔截了大部分火箭。

有停火的可能性嗎？

BBC外交事務記者保羅‧亞當斯（Paul Adams）

以色列在加沙地帶被稱為「鐵壁守護者」的軍事行動，即將結束嗎？

明顯地尚未結束。以色列總理內塔尼亞胡說，攻擊會繼續「全力」進行，將要「花點時間」。

在周日的新聞發佈會上，他承認存在「壓力」，但特別感謝美國總統拜登。

拜登的特使哈迪·阿姆（Hady Amr）自周五以來一直在以色列，與以色列官員討論這場危機。

由於美國像以色列和許多其他國家一樣，將哈馬斯視為恐怖組織，所以阿姆不會與這一交戰方會晤。

哈馬斯的任何消息都必須通過傳統的傳話者，例如埃及或卡塔爾。

當地報導顯示，哈馬斯已經提供了某種形式的幾天停火，但以色列一直拒絶。以色列顯然希望在戰鬥最終結束之前，盡可能重創武裝分子。

這些事件遵循著一種熟悉的模式：以色列以其毫無疑問的軍事優勢施壓，直到國際社會對平民傷亡以及加沙的人道主義局勢惡化，表達強烈抗議和要求行動結束。

據以色列估計，我們尚未達到這一點。

聯合國會議：美國阻介入，中國提「兩國方案」

聯合國安理會至今無法共同發出聲明去應對巴以局勢發展。以色列最大盟友美國一直拖延，反對通過議案，擔心此時安理會聲明會適得其反，拜登政府強調一直在幕後調停，多名華府官員亦公開表態呼籲雙方停止暴力。

在周日的會議上，巴勒斯坦外長利雅德·馬利基（Riyad al-Maliki）提到周六以軍攻擊難民營，殺死一家十口，只留下一名五個月大的初生嬰兒在瓦礫之中：「以色列叫我們如穿他們鞋子設身處地為他們著想，但他們穿的不是一般鞋子，是軍靴。」

以色列的常駐聯合國代表吉拉德·艾丹（Gilad Erdan）則提到一名10歲女童遭哈馬斯火箭殺害，形容以色列表現英勇，致力摧毀恐怖組織的設施，並一直以來避免平民傷亡。

吉拉德·艾丹警告，以色列會用盡所需手段保護自己，呼籲安理會一致譴責哈馬斯。

美國駐聯合國大使琳達·托馬斯·格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）說，美國凖備好就各方停火給予支持，並指一直努力不懈地嘗試終結衝突。

中國外長王毅主持會議時，強烈譴責針對平民的暴力行徑，敦促雙方佛止軍事和敵對行為。王毅批評美國說：「由於一個國家阻攔，安理會至今未能發出一致聲音。我們呼籲美國承擔應盡責任，採取公正立場，支持安理會為緩解局勢、重建信任、政治解決發揮應有作用。」