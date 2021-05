中國與南極 大國競爭冰雪大陸的六個問題

1.南極歸屬問題

1991年10月4日,在西班牙首都馬德里舉行的第11屆4次南極條約協商國特別會議通過了《南極條約環境保護議定書》(Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty)。包括中國在內的聯合國安理會常任理事國和其他國家簽署了議定書。