納粹德國歷史：83年後，一度失傳的猶太人小說登上英國暢銷書榜

24 分钟前

圖像來源，Leo Baeck Institute 圖像加註文字， 作者烏爾裏希·亞歷山大·博舒維茨在1942年去世，年僅27歲。

一部有關德國猶太人被迫害歷史的小說被遺忘了超過80年，如今登上了英國暢銷書榜單。

烏爾裏希·亞歷山大·博舒維茨（Ulrich Alexander Boschwitz）的《乘客》（The Passenger）寫於1938年，講述一名像作者一樣的猶太男子試圖從冒起的納粹政權逃離的故事。

它在2018年才被發現，當時是作者的侄女向一名編輯提到這部作品。

該書受到評論界的好評，現在已經進入《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）十大暢銷精裝小說榜單。

小說的英國版在上周賣出了1800本，成為榜單第十。

它寫於所謂的「水晶之夜」（Kristallnacht）之後的幾個星期。「水晶之夜」是指1938年11月9日至10日納粹黨在德國與奧地利大規模襲擊猶太人的事件。

小說講述一個名叫奧托·範·西爾伯曼（Otto van Silbermann）的猶太商人的故事。他聽到納粹黨衝鋒隊敲響他的門時，很快意識到自己必須逃亡了。

他和妻子將所有的錢塞進一個箱子裏，然後乘坐一輛接一輛的火車，穿越德國各地逃走。

博舒維茨本人在反猶太法律實施前三年就離開了德國。

他的書在1939和1940年分別在美國和英國出版，但是反響寥寥，很快就停印。作者在1942年乘坐的一隻小船被德軍的魚雷擊中，他在事件中身亡，年僅27歲。

失傳後再度出現

圖像加註文字， 在「水晶之夜」，德國的很多商鋪、住宅和猶太教堂被毀，近100名猶太人被殺。

博舒維茨的侄女先是聯繫到了德國圖書編輯彼得·格拉夫（Peter Graf），因為她偶然讀到了後者的一個訪問，當中談到被他重新找回的另一部失傳的書。

她向格拉夫講了她的叔叔和這本書的故事，而原始的書稿被收藏於法蘭克福的國家圖書館檔案裏。

格拉夫向BBC表示，他去了那裏，然後在讀到書稿的瞬間，就已經「知道這是一本重要的小說」。

他決定對書進行編輯和修訂，然後讓它在德國出版。今年，它還以另外20種語言翻譯出版。

格拉夫相信，這本寫於80多年前的小說，可以給當代社會一個強有力的訊息。

「如果你去看今天的移民問題，你會看到人們幫助有需要的人的意願是很低的。而且移民越多，人們就越不想給予幫助。這個惡劣而又簡單的模式貫穿了整個歷史，」他說。

「在德國11月的大屠殺之後，幾乎沒有國家願意接收猶太人。他們被困住了。而那些被假定是僅僅因為經濟原因而離開自己國家的人們，在這方面甚至比那些受迫害的人待遇更加糟糕。」

格拉夫還說，這部小說在本質上是關於「對原本受到尊重和境遇優良的公民剝奪公民權」的故事。他說：「任何人讀到奧托·西爾伯曼的命運，都會對人類價值明白很多，知道恐怖主義以及公眾集體缺乏勇氣，如何令針對特定群體的暴行成為可能。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在納粹德國時期，數以百萬計的猶太人或逃亡，或被殺。

作者的命運

博舒維茨曾是一名年輕的經商學徒，在1935年離開德國，與母親一起移居挪威。之後，他又在法國生活，並曾在比利時和盧森堡居住。兩人在1939年二戰全面爆發之前不久來到了英格蘭。

他們後來被作為敵僑拘捕。博舒維茨被送到澳大利亞，在那裏拘留營度過了兩年。

1942年，博舒維茨被允許離開拘留營，但是送他回英格蘭的船被德軍U型潛艇的魚雷擊沉。