美國警察訓練與其他國家有何不同 BBC事實查核

傑克·霍頓（ Jake Horton）

BBC 事實查核

1 小时前

在美國，被警察殺死的人比任何其他發達國家都多，越來越多的人呼籲改進警察的培訓減少使用有致命威力的槍支。

圖像來源，Getty Images

我們研究了美國警察所接受的培訓，並將美國與世界其他地區進行對比。

以下來看看美國與其他發達國家相比在警察培訓方面究竟有何不同。

有多少人被警察殺害？

根據一個跟蹤警察暴力的獨立調查機構的報告，在美國，每年大約有1000人被警察殺死，其中多數是被槍殺。

世界上大多數警察部隊都配備槍支，但沒有一個發達國家的警察像美國警察那樣經常對本國公民使用槍支，而且與人口比例相對照，警察對非洲裔美國人使用槍支的比例過高。

其中部分原因關係到美國的槍支文化——美國佔了世界上由平民擁有的槍支總數的一半。

2020年，被美國警察打死的人中，只有不到10%的人被記錄為非持槍者。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 根據刑事司法培訓改革研究所的報告，警察自殺率遠遠高出被殺率。

馬里蘭大學社會學教授拉肖恩·雷(Rashawn Ray)說：「在美國大多數州，人們可以隨身或在車內攜帶槍支，所以這使警察對事態的判斷升級。警察立刻將任何持槍者或帶槍者視為威脅。」

2020年，49名警察在執勤時被槍殺。

2020年，被警察殺死的平民人數是警察死亡人數的20多倍。有人認為，使用武力的程度與威脅程度不成正比，為了緩解局勢需要對警察進行更好的培訓。

雷教授說：「每10個打給警察的電話中，9個根本與暴力無關，雖然警察在處理問題時肯定會遇到暴力升級的案件，但使事態更加嚴重的往往是警察本身。」

警察需要培訓多長時間？

美國大約有18000個警察機構，但由於沒有全國通行的培訓標凖，美國各地的培訓程序和培訓時間都不一樣。

平均而言，美國警察在大約受訓21周之後獲得巡邏資格。

根據刑事司法培訓改革研究所（ICJTR）的一份報告，美國警察的受訓時間遠遠低於大多數其他發達國家。

該報告研究了100多個國家的警察培訓要求，發現就警察所規定的受訓平均時間而言，美國是受訓時間最少的國家之一。

此外，許多其他國家要求加入警察隊伍的申請人擁有大學學位或同等學歷，但在美國，大多數警隊只要求相當於高中文憑的學歷。

在英國的英格蘭和威爾士地區，最近已經強制要求警察擁有大學學位。

約翰·傑伊刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）的警察學教授瑪麗亞·哈伯菲爾德（Maria Haberfeld）說：「歐洲的一些警察部隊有警察大學，培訓時間為三年。在我看來，警察培訓最突出的是挪威和芬蘭。」

芬蘭是歐洲槍支擁有率最高的國家之一，每100人中約有32支民用槍支，但警察向平民開槍的事件極為罕見。

警察接受哪類培訓？

根據2013年美國司法統計局的報告，美國警察培訓學校用於槍械訓練的時間為71小時，遠遠多於傳授如何平息事態課程的21小時。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 研究者發現，美國警察用於槍械訓練的時間遠遠多於傳授如何平息事態課程的時間。

而且在美國，是否動用更多武力由警察自己決定，而在挪威和芬蘭等國家，警察在開槍前必須得到更高級警官的許可。

哈伯菲爾德教授說：「美國的大部分培訓都集中在各種類型的使用警察力量，主要是各種類型的身體力量。大多數警察培訓學校在很大程度上都忽視了溝通技巧的培訓。」

「這就是你看到警察迅速就從最初的溝通升級到動用武力的原因，因為這就是他們的訓練方式。」

ICJTR執行主任蘭迪·什魯斯貝里（Randy Shrewsberry）說，無論是警察在應對嫌疑人時，還是警察本身，對心理健康的培訓都需要加強。

他說：「警察自殺的可能性比被謀殺的可能性高出五倍。我們希望看到對警察心理健康培訓更為重視。目前，他們只接受幾個小時的自我心理調節培訓，如果這也能算是培訓的話。」

美國在警務方面的開支幾乎佔其國內生產總值GDP的1%。有些活動人士呼籲削減這一開支並將其用於其他服務。